Rui Costa tenta barrar acordo de Michel Temer com estados

Rui Costa e os governadores do Norte e Nordeste do país vão se encontrar nesta terça-feira, 6, às 15h, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para pedir a ele que pare o andamento do acordo proposto pelo governo para socorrer os estados, por achar que os ricos saem ganhando e os pobres perdem muito.

Pelo acordo, a Bahia, que deve R$ 4 bilhões e pode tomar outros R$ 4,5 bilhões, se quiser, fica impedida de fazê-lo. Isso beneficia São Paulo, por exemplo, que deve R$ 220 bilhões, 55 vezes mais do que a Bahia.

Rui diz que os nordestinos e nortistas pediram ao ministro Henrique Meirelles (Fazenda) uma compensação pelas perdas com o Fundo de Participação dos Estados (FPE), que, entre os mais pobres, são expressivas:

- Arrecadamos menos que em 2014. É uma perda e tanto. Ele ficou de responder e não respondeu. Estão nos largando, nordestinos e nortistas, à míngua.

Tia Eron — Embora a deputada Tia Eron tenha dito ontem em entrevista na rádio Metrópole que Rui Costa articulou a candidatura do PRB à prefeitura de Salvador, Rui negou:

- Eu me recusei sucessivamente a recebê-la, a pedido do deputado José Carlos Araújo e de João Leão. Porque sabia, e dizia isso aos dois, que ela queria nos usar como instrumento de valorização. Depois de muita insistência, tomamos o café da manhã sexta. Mas avisei a Leão e a Araújo que estávamos perdendo tempo.

Brancos predominam

O TSE só contabilizou até agora 582 candidatos a prefeito, 576 a vice e 13.905 a vereador, menos de 5% dos 5.570 municípios brasileiros, mas os números parciais revelam dados curiosos: 58% (do conjunto) se declararam brancos, 33% pardos e 9% outros.

"Já passou, tem quatro anos. O macaco que tinha que estar na jaula em Londres hoje é campeão olímpico em casa"

Rafaela Silva, ao Sport TV, após ganhar o ouro, ontem, no judô, falando das manifestações racistas que sofreu no Twitter quando foi derrotada em Londres, há quatro anos.

"Os Jogos Olímpicos são o templo do esporte, não da política, nem da religião"

Mário Andrada, diretor-executivo de comunicações do Comitê Rio 2016, dizendo que as pessoas portando cartazes com o 'Fora Temer' serão convidadas a sair, se insistirem.

Até o fim

Rui Costa disse sexta-feira em Camaçari que vai trabalhar para unir os dois candidatos governistas, Luiz Caetano (PT) e Jailce Andrade (PCdoB), mas, ontem, Jailce disse que está disposta a ir até o fim.

Apoiada pelo prefeito Ademar Delgado, que está desgastado, Jailce sai pelo lado.

- Eu sou candidata de 10 partidos.

Lá, Antônio Elinaldo (DEM) liderou todas as pesquisas divulgadas até agora e se uniu ao ex-prefeito José Tude (PMDB).

Com o Uber

Cláudio Silva, o candidato do PP a prefeito de Salvador, diz que durante a campanha vai defender a regulamentação do Uber:

- Sou a favor, sim. Desde que o poder público tenha o controle. Isso não vai prejudicar taxistas individuais em nada. Vai prejudicar, sim, as empresas de táxis.

Trânsito livre

As autoridades fazem intensa campanha de educação no trânsito para motos, mas parece não estar surtindo efeito.

A lei manda que o motociclista obedeça às regras como todos os condutores de veículos, mas o que se vê nas ruas é motos passando entre carros nos engarrafamentos ou cortando pela direita como se fossem donas do espaço.

Com o detalhe: segundo o Detran, a Bahia está entre os estados que têm mais motos (1,5 milhão) do que motoqueiros habilitados (perto de R$ 1,3 milhão).

POUCAS & BOAS

* O médico Aristides Maltez Filho, que preside a Liga Bahiana contra o Câncer (LBCC - Hospital Aristides Maltez), recebe hoje em São Paulo o título de Personalidade em Destaque do Prêmio Octávio Frias de Oliveira, concedido pelo Instituto do Câncer de SP, com apoio do Grupo Folha.

* A homenagem premia o trabalho filantrópico do Aristides, o único hospital 100% no setor oncológico que atende diariamente 3,7 mil pessoas dos 417 municípios baianos. 'É muita honra. O hospital sobrevive graças ao reconhecimento da comunidade baiana', disse Aristides Filho.

* Aliás, ontem, o Aristides recebeu a visita de ACM Neto, levado por César Borges, vice-presidente da LBCC. O médico Aristides Maltez Filho ainda fez piada com a situação: 'Olha aí nossa causa colocando César Borges e Neto lado a lado de novo'. Os dois riram.

* Os 11 vereadores oposicionistas na Câmara de Salvador elegeram ontem Silvio Humberto (PSB) como líder da oposição. Ele vai desempenhar a missão em pleno período eleitoral, quando o foco maior do colegiado é a briga pela reeleição.

