Rui Costa, o pagador de promessas

Uma pesquisa baseada nos programas de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sabatinas, entrevistas e debates, realizada pelo portal G1, listou os governadores que mais cumpriram promessas de campanha no País.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), encabeça a lista, com 54 compromissos cumpridos, sendo considerado o melhor pagador de promessas entre todos os governadores do Brasil.

Em três anos e meio, o petista executou ainda, conforme a pesquisa, total e parcialmente, 74 promessas. Quando analisados somente os compromissos efetivamente executados, o chefe do Executivo baiano também é o primeiro colocado, com 54 ações concluídas.

Em seguida estão o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com 38 promessas efetuadas, e em terceiro lugar, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PT), com 31. Completam o top 5 os governadores de Goiás, José Eliton (PSDB), com 28 compromissos efetuados, e do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), com 24.

Divisão e autonomia

O líder do PR na Câmara dos Deputados, José Rocha (BA), minimizou as discussões de que o partido estaria dividido sobre um possível apoio ao pré-candidato a presidente da República, o também deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). Segundo explicou, os estados têm autonomia para definir suas alianças.

– Bahia, Minas Gerais e Piauí não têm como ir com o Bolsonaro, porque são estados em que o PR está com o PT – disse.

A melhor forma de melhorar a educação em qualquer país é fazer parcerias com ativistas locais. Vamos focar nas regiões que mais precisam, como o Nordeste do Brasil A melhor forma de melhorar a educação em qualquer país é fazer parcerias com ativistas locais. Vamos focar nas regiões que mais precisam, como o Nordeste do Brasil

Vitórias antes do tempo

Com olhar vivaz e alterado, José Dirceu comemorou antes do tempo a soltura de Lula. Em vídeo dirigido à militância, o ex-ministro usava camisa verde com símbolo da CBF e filetes amarelos. Disse: “Justiça foi feito (sic). Lula livre”, ao saber da decisão de Rogério Favreto que concedeu habeas corpus ao ex-presidente, cassado posteriormente pelo presidente do TRF-4, Carlos Thompson Flores. Dirceu não é fã de futebol e ao observar o futuro queria Lula Livre e Brasil na semifinal.

Porta de cadeia

Piada corrente nas redes sociais ontem: o Brasil acaba de criar a nova figura jurídica do Desembargador de Porta de Cadeia.

Bolsonaro e a onda

Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pré-candidato à Presidência da República pelo PSC, Paulo Rabello de Castro afirmou, durante encontro do partido no último final de semana em Salvador, que a liderança de Jair Bolsonaro (PSL) nas recentes pesquisas eleitorais “não passa de uma onda”. Segundo Rabello, é comum no início de todas as corridas eleitorais alguns candidatos estarem em evidência graças às ondas iniciais das eleições, momento transitório do qual o candidato de extrema-direita faria parte:

– Isso é muito comum, em toda eleição existem alguns candidatos que fazem parte da onda que partem primeiro. Um deles é Bolsonaro, e essas ondas passam, já nós fazemos parte da onda principal, a onda que vem depois e segue – afirmou.

O presidenciável ainda afirmou que os atuais números apresentados nas pesquisas são um reflexo da falta de opção e indecisão que ainda acompanha o eleitor brasileiro.

Sobre um possível distanciamento com o eleitor por conta de estar associado a uma legenda cristã, Paulo Rabello afirmou que o próximo presidente do Brasil será eleito por toda população independentemente da sigla partidária.

– O presidente pode até contar com a bênção de Deus, com a força evangélica, mas, na realidade ele vai governar com a doutrina cristã, com o pensamento de transformar o Brasil em favor da ética e no combate rigoroso contra a corrupção” – garantiu.

POUCAS & BOAS

* Feira de Santana sedia de 23 a 25/8 o III Congresso Internacional de Desastres em Massa. O evento servirá de referência para os Jogos Olímpicos de 2022 no Japão.

>> Roy Rogeres, Juliana Dias, Marco Antonio Jr. e Igor Andrade

adblock ativo