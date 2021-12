Rui Costa estabelece novos prazos para metrô de Salvador

As primeiras previsões, ainda em 2014, para a entrega das obras das estações de Bom Juá e Pirajá do metrô de Salvador eram para janeiro deste ano.

Nesta terça, 6, Rui Costa confirmou que até o final do mês a CCR, concessionária responsável pela obra, entrega Bom Juá, mas a operação só em março. Já Pirajá deve ficar pronta mais para frente e operará meses depois.

O atraso aconteceu pela quantidade de rochas encontradas na localidade conhecida como Alto da Pipa, próximo a Bom Juá. Para transpor este obstáculo foi necessário explodir parte destas rochas.

A adaptação ao projeto inicial para construção do Tramo 3, que levará o metrô até Cajazeiras, também mexeu nos prazos.

As obras continuam a "toque de caixa" e Rui promete não dar sossego à concessionária.

Segundo escalão

Logo após a apuração do resultado do primeiro turno da eleição, em 6 de outubro, Otto Alencar Filho não conteve a empolgação com a vitória do pai, Otto Alencar, para o Senado. Da escadaria do Palácio de Ondina gritava: orgulho de ser Alencar.

Ontem, Rui Costa antecipou alguns nomes que vão compor o segundo escalão do governo. Entre os nomeados está Otto Alencar Filho na presidência da Desenbahia.

Outros nomes confirmados ontem foram: na Conder, José Lúcio Lima Machado, que é ligado a César Borges e já presidiu a companhia. Jusmari Oliveira (PSD) para a Adab e Samuel Pereira Araújo na Prodeb. Jusmari é ex-prefeita de Barreiras e Samuel está na Prodeb desde 2008.

Portela de volta

Ex-secretário de Saúde em Salvador, Luís Eugênio Portela vai trabalhar como assessor especial no gabinete do novo secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Portela foi secretário no governo João Henrique, indicado pelo PT, e tornou-se alvo de ação conjunta dos Ministérios Públicos Estadual e Federal sobre contrato firmado pela prefeitura com a Real Sociedade Espanhola - administradora do Hospital Espanhol, do qual Vilas-Boas foi diretor.

Caso Neylton

Foi durante a gestão de Portela que ocorreu o assassinato do servidor da Secretaria Municipal de Saúde Neylton da Silveira, que completou ontem exatos oito anos. Morto nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, Neylton foi encontrado com marcas de estrangulamento e espancamento.

Dois vigilantes foram condenados no caso, apesar de o MP defender que se tratava de um crime de mando.

Após a morte, houve uma série de auditorias na pasta que detectaram diversas irregularidades. Portela se tornou, então, réu em ações na Justiça Federal e na Estadual.

A promotora do MPE, Rita Tourinho, disse que as ações estão tramitando e ainda não foram julgadas.

"A transição na Secretaria da Saúde é como uma corrida de revezamento, tem que pegar o bastão e sair correndo"

Fábio Vilas-Boas, novo secretário da Saúde da Bahia, que já tem a equipe montada para assumir a tarefa dada pelo governador Rui Costa.

Aliada de primeira hora

Jaques Wagner, ministro da Defesa, já escolheu a secretária-geral da pasta: Eva Chiavon. Chefe da Casa Civil no primeiro mandato de Wagner como governador da Bahia, Eva tem relações estreitas com a presidente Dilma Rousseff. Ela deixou o governo estadual para assumir a secretaria-executiva do Ministério do Planejamento. A nomeação, anunciada ontem, causou surpresa entre militares, devido à relação de Eva com os movimentos esquerdistas, mas a tarefa é administrativa.

Outros baianos - Wagner também levou para o seu novo gabinete o ex-assessor especial Éden Valadares. Ele foi um dos coordenadores da campanha de Rui Costa e agora segue para Brasília. Em seu lugar, na Governadoria, ficou Glauco Chalegre. Na mudança de governo Rui nomeou como assessor especial Ivan Alex. Ivan é ex-secretário estadual de finanças do PT e também atuou na coordenação de campanha de Rui Costa ao lado do presidente estadual do partido, Everaldo Anunciação.

Fernando Schmidt

Depois de uma temporada na presidência do Bahia, Fernando Schmidt também foi confirmado na estrutura do ministério. No próximo sábado, Wagner define os comandantes gerais do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Marcelo Nilo lança chapa

Em busca da reeleição, o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, concluiu a montagem da sua chapa: a 3ª vice-presidência fica com Carlos Geilson (PTN), e não mais com Fabrício Falcão (PCdoB), que continua na 3ª secretaria. A 2ª secretaria será de Aderbal Caldas, do PP, e a 4ª, de Marquinho Viana (PV). Novo cargo, a 4ª vice-presidência vai para o PT

POUCAS & BOAS

As eleições da OAB/BA acontecerão em outubro, mas as chapas já começaram a mobilizar seus aliados. Até o momento estão com o time em campo o grupo de Luiz Viana, atual presidente, que vai para a reeleição, o de Carlos Rátis, que foi interventor do Bahia, e um movimento, ainda embrionário, pedindo a volta de Saul Quadros, que presidiu a instituição entre 2007 e 2012.

O escritor baiano Oleone Coelho lançará a sua nova obra Um jagunço em Paris no estande do Brasil na Feira Internacional do Livro em Paris, na França, em março. Em Salvador, Aracaju e Recife, a obra de ficção já pode ser encontrada nas livrarias.

O filme Depois da Chuva será lançado oficialmente no próximo dia 15. Filmado em Salvador, com atores principais vindos do teatro do Colégio Oficina, o longa metragem de Cláudio Marques e Marília Hughes já ganhou diversos prêmios e concorre a outros troféus. A história, olha a política aí, se passa no período das 'Diretas Já' e narra a transição do regime militar para o democrático. A expectativa é grande.

A emergência ortopédica 24 horas da Ortoped no Hospital da Bahia está funcionando normalmente. O objetivo é atender, além de outras demandas, vítimas de acidentes no trânsito, uma das principais causas dos politraumatismos.

O prefeito ACM Neto convocou a imprensa hoje, às 15h, para anunciar o programa Ouvindo Nosso Bairro. A ideia é levar um grupo de trabalho da prefeitura para cada um dos 163 bairros para coletar informações a respeito daquilo que falta. Não é pouca coisa.

