Rui Costa e o longo caminho para o Centro de Convenções no Comércio

O governador Rui Costa terá um caminho de, pelo menos, quatro passos pela frente se, de fato, quiser construir um Centro de Convenções no Comércio, na área onde hoje está o Grupamento de Fuzileiros Navais, após a Marinha aceitar sair dali.

O primeiro não deve ser dificultoso, já que segundo Ricardo Saback, à frente da regional da Superintendência de Patrimônio Público da União (SPU), “o orgão só formaliza” acordos entre partes, adequando à Legislação. Ou seja, não emite parecer pelo ‘sim’ ou ‘não’. Se é assim, embora Saback seja indicação de Lúcio Vieira Lima, do MDB, a questão política não será impeditivo.

Nesse meio tempo, o governo terá de decidir se mantém o projeto da Paralela ou não. Daí, se decidir tocar em paralelo o projeto do Comércio, cabe a pergunta: a economia da cidade comporta três CC? Ou vai abdicar do projeto do Parque de Exposições? Este, o passo dois.

Investimento – Três: a construção de nova sede para abrigar os fuzileiros com desembolso de R$ 70 milhões. Aloca recursos e contrata. Enquanto não ficar pronta, fuzileiros não saem do Comércio.

Passo quatro: o investidor contratado pelo Estado, seja por PPP ou não, terá de seguir o Plano Diretor de Salvador: ali o gabarito é de 12 metros de altura (quatro andares). A área é destinada a Operações Consorciadas Urbanas – o que comporta um CC.

O prédio é mais alto? Governo terá de conversar com a Prefeitura para se chegar a um acordo em relação às contrapartidas. Ironicamente, como diz uma fonte da Prefeitura, a oposição na Câmara de Vereadores bradou quando o PDDU definiu a região como propícia para Operações Consorciadas Urbanas, mas deve ser justamente esta a salvação para os planos de Rui ali.

Blitze autuam 76 condutores

Um total de 76 condutores foram flagrados dirigindo embriagados durante a Operação da Lei Seca realizada em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana, no último fim de semana (13 e 14), pelo Detran, o que representa aproximadamente 6,9% do total de 1,1 mil veículos abordados para realização do teste do bafômetro.

Os motoristas já estão alertados há muito tempo: dirigir após ingestão de bebida alcóolica é falta gravíssima, pode se configurar em crime e, além de tudo, custa caro – a multa é de quase R$ 3 mil, além do veículo removido e da carteira de habilitação recolhida. E o prejuízo pode ser ainda maior se houver acidente envolvendo vítimas fatais, o que é uma variável bastante frequente ao misturar bebida alcoólica e direção.

Roubo ou distribuição?

Envolvido em política, o músico Caetano Veloso tem sido alvo de brincadeiras na internet no que diz respeito ao roubo do veículo lotado de instrumentos usados no show realizado no último sábado em Salvador.

Engraçadinhos fizeram um meme no qual o deputado Jair Bolsonaro explica que não foi roubo, mas sim “distribuição de renda”. E o ano eleitoral mal começou.

Cultura pesqueira

A Codevasf superou a marca de três milhões de alevinos (filhotes de peixes) distribuídos desde 2014 para associações comunitárias e prefeituras na sua área de abrangência.

Só em 2017 foram distribuídos 169 mil alevinos, todos produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, embora o espaço estivesse em reforma.

Para 2018 a meta da Codevasf, com sede em Bom Jesus da Lapa, é produzir 700 mil alevinos de oito espécies diferentes para soltar em lagoas, tanques e rios. O projeto é chegar em 2020 com produção anual de dois milhões de embriões de peixes.

POUCAS & BOAS

Lauro de Freitas recebe um evento pioneiro no país, o Univerão – Universidade de Verão, de hoje até o dia 21. Trata-se de evento que congrega palestras, cursos, oficinas e que tem por tema “Conexões Democráticas para uma Cidade Educadora”. Entre os palestrantes está o deputado federal (SP) Paulo Teixeira, que fala sobre Universidade e Democracia, hoje, às 15h, no Centro Panamericano de Judô (Ipitanga).

* Regina Bochicchio, Erick Tedesco, Alezinha Roldan e Miriam Hermes

