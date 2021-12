Rui Costa e Leão vão correr atrás da ponte

Rui Costa e João Leão (secretário de Planejamento) já tiveram uma rodada de conversas com o presidente Michel Temer sobre a ponte Salvador-Itaparica e hoje vão a Brasília conversar com o ministro Moreira Franco (Secretaria de Investimentos) para bater o martelo num ponto: federalizar o tráfego na BA-001, incluindo a ponte.

Ou seja, a BA-001, que tem o seu quilômetro zero em Bom Despacho, chegaria a Salvador também com o nome de BR-420.

Diz Leão que o processo é fundamental para configurar a engenharia burocrática do projeto, que inclui a já criada empresa Bahiainvest, com 20% do capital.

É a Bahiainvest quem vai formatar uma sociedade de propósito específico (SPE) com 5% de participação da Caixa e 75% da CCRBC, empresa chinesa interessada no projeto. Leão está muito otimista:

– Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas é bom acreditar.

E a crise não prejudica?

– Os governos baiano e federal só vão entrar com dinheiro daqui a quatro anos. Até lá, os chineses tocam o barco.

Pitaco por Lúcio

E por falar em João Leão, ele diz que a Bahia perdeu muito com a saída de Geddel do governo e acha que o estado não deve ficar assim, porque sai muito prejudicado:

– Por dever de justiça, o ministro na vaga de Geddel deveria ser o deputado Lúcio Vieira Lima. Mas o deputado Antônio Imbassahy também é um bom candidato.

Em alta — A cotação de Antônio Imbassahy para a vaga de Geddel voltou a subir no fim de semana. Em compensação, a de Temer caiu. O clima em Brasília com a delação da Odebrecht vai de mal a pior.

Secretário de emergência

Maurício Dias, presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia da Bahia, vai ser secretário de Saúde de Santo Amaro, mas só por um pequeno tempo, em torno de 100 dias, mais ou menos, a convite do prefeito eleito, Flaviano Bonfim (DEM).

Missão: desmanchar o esquema montado por Ricardo Machado para repor as coisas no lugar. Lá, a maternidade deixou de atender pelo SUS e a saúde entrou em frangalhos:

– É muita coisa errada.

Aperto de cinto — No encontro que teve com os prefeitos semana passada em Guarajuba, o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, sugeriu a todos que busquem eficiência e avisou: só cortando gastos e corrigindo equívocos conseguiu poupar R$ 280 milhões no ano.

– Foi isso que nos permitiu a expansão.

Arapuca sucessória

Em despedida do mandato, o prefeito de Aramari, região de Alagoinhas, convocou de uma só canetada 200 aprovados num concurso de 2013 com validade até 2017.

O prefeito eleito, o advogado Fidel Dantas (PMDB), adversário de José Carlos, qualificou o caso, no site Alagoinhas Hoje, como estelionato administrativo:

– Ele quer inviabilizar a minha administração. Num momento de crise, com a prefeitura no limite de gastos com pessoal, faz uma dessas. Assim que eu assumir, vou baixar um ato anulando a convocação.

POUCAS & BOAS

* Moradores da Rua Paulo Freire, no Conjunto Petromar, em Stella Maris, ligaram para o Disk Dengue dizendo que lá tem um bueiro com um foco bem visível de larvas do Aedes aegypti. Resposta: o atendimento só é possível entre 10 e 15 dias. Não deu para entender. Em dois ou três dias a larva vira mosquito.

* Fotógrafa de ofício, Lúcia Correia Lima lança amanhã (17h) no Espaço Cultural A Boca, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, em Santo Antônio Além do Carmo, o livro Mandinga em Manhattan. A obra é um documentário sobre a capoeira.

* E por falar em capoeira, o mestre Jaime Silva Martins, ou mestre Curió, o mais antigo do estilo angola em atividade, vai receber hoje (19h) a medalha Zumbi dos Palmares da Câmara de Salvador. A iniciativa é conjunta, dos vereadores Sílvio Humberto (PSB) e Alemão (PRP).

* Acontece hoje (17h) na Vila Militar do Bonfim a solenidade de conclusão do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares, turma Coronel Antônio Guimarães. Amigos e familiares, além dos integrantes da PM, vão fazer a festa.

Colaborou: Yuri Silva

