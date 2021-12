Rui Costa e João Leão são ausências em inauguração do projeto de irrigação Baixio

Na visita que fará hoje ao município de Xique-Xique, para inaugurar projeto de irrigação, o Baixio de Boa Vista, o presidente Michel Temer (MDB) terá que se contentar em ser recepcionado pelo prefeito Reinaldo Braga Filho, seu correligionário, e por um secretário de Estado, de nome não informado. Nem o governador Rui Costa (PT), nem o vice, João Leão (PP), estarão por lá.

Garante Leão que não tem nada a ver com política, mas com compromissos “inadiáveis e já assumidos” com empresários e representantes do governo de Portugal. Ou seja: Temer foi trocado pelos portugueses.

- A inauguração deveria acontecer um dia antes, 22/3. O presidente adiou para amanhã [hoje]. Mas os portugueses estão chegando na noite desta quinta - conta Leão.

O governo comunicou a ausência à presidência da República. Política ou não, fato é que a reunião com os portugueses veio bem a calhar.

Hotel - Entre os que integram a delegação portuguesa estará um representante do grupo de hotelaria Vila Galé, que vai anunciar a construção de um hotel de grande porte no município de Una, próximo a Comandatuba. Empreendimento cujo investimento deve chegar à casa dos 150 milhões de euros.

Rui e Leão receberão os portugueses na Associação Comercial da Bahia (Comércio) entre 8h e 12h. Parceria entre uma rádio de Salvador e a portuguesa TSF Notícias permitirá a transmissão de um bate-papo entre Rui, Leão e portugueses, para Lisboa, municípios do interior de Portugal e Angola.

A ideia é atrair mais empresários portugueses para a Bahia, mostrar um ambiente favorável para investimentos. Além de empresários, estará por aqui o ministro da Economia de Portugal, Álvaro Pereira.

Mulheres em exposição

Parlamentares do PCdoB, PT e PSB realizaram ato de protesto ontem, na Câmara dos Deputados, para cobrar que a foto da presidente Dilma Rousseff integre a exposição do Mês da Mulher da Casa. Os parlamentares também querem que a foto da vereadora Marielle Franco (PSOL) esteja na mostra.

Processo seletivo

Setenta e duas horas é o prazo que a prefeitura de Feira de Santana tem para se manifestar a respeito do pedido de liminar, em ação civil pública movida pelo Sindicato de Médicos da Bahia (Sindimed), com o objetivo de anular o processo seletivo do Samu.

Agenda Política e Legislativa

No dia 28 de março, às 18h, a Fecomércio-BA lança a segunda edição da Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia, publicação que reúne os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara de Vereadores de Salvador que mais impactam no setor. O lançamento ocorre no 9º andar da Casa do Comércio, reunindo presidentes de sindicatos, diretores e conselheiros da Federação e parlamentares convidados.

O documento informa o posicionamento da Federação a respeito de proposições legislativas relacionadas às áreas econômica, trabalhista, consumerista, tributária e de meio ambientes, entre elas a que institui o Código de Defesa do Contribuinte, a que pretende proibir o uso de sacos plásticos nos supermercados e a que tenta proibir a exibição de preço diferenciado para compras à vista ou a prazo.

- A Federação tem o papel de proteger os interesses do comércio perante o Estado e esta Agenda, dirigida a parlamentares e empresários, é um reflexo disso – explica o presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade.

POUCAS & BOAS

A VIII Edição do evento Dois Dedos de Prosa no Café da Ufob movimenta hoje o Centro Cultural Rivelino Carvalho, em Barreiras. O encontro terá apresentações de artistas da região e um dos convidados é o barreirense Saulo Fernandes, que estará no palco com tios e primos.

Começa hoje a IV Mostra de Teatro do Velho Chico, que reúne grupos artísticos do oeste e sudoeste baiano.

Regina Bochicchio, Juliana Dias, Roy Rogeres e Miriam Hermes

