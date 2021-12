Rui Costa e ACM Neto montam claques para a Lavagem do Bonfim

O governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, juram de pé junto que não farão da Lavagem do Bonfim um palanque. Mas nos bastidores, de ambos os lados, todos os secretários, parte de prefeitos que os apoiam e cargos de confiança estão sendo convocados para inflar os blocos e demonstrar força.

Deputados da base do governo e secretários devem se “concentrar” em um café da manhã madrugador no Palácio de Ondina, com Rui, às 6h30, para, de lá, rumarem para a Conceição da Praia, onde haverá a missa às 8h, antes da andança.

Do lado de Neto tem quem esteja cuidando da convocação de diversos prefeitos de partidos que compõem sua base para comparecerem à paletada, além do secretariado, deputados e vereadores.

Dos dois lados tem gente encarregada de dar o ok na lista de presença.

Postulantes – Claro que os postulantes aos cargos de Senado e vice na chapa de Rui e Neto devem marcar presença forte nas ruas da Cidade Baixa. Dizem que Ângelo Coronel está arregimentando sua própria claque, e até camisa mandou fazer: “Ângelo Coronel, gente de fé”.

E contam até que tem prefeito de partido da base de Rui ou de Neto, mas que vota com o adversário. Esses aí vão precisar de dois “abadás” para mudar de bloco enquanto caminha o cortejo político em plena festa religiosa.

Será o primeiro termômetro do ano para aferir a temperatura da população no período antes da campanha para as duas principais lideranças da Bahia, que devem se enfrentar nas urnas em novembro.

O segundo são, de um modo ou outro, as aparições no Carnaval e, alguns meses depois, o 2 de Julho – já com candidatura praticamente definida.

Ela está pagando o preço por ser a minha filha Ela está pagando o preço por ser a minha filha

Gleisi em Salvador

A presidente do PT nacional, senadora Gleisi Hoffmann estará em Salvador hoje para inaugurar o 'Comitê Popular em Defesa da Democracia e do Direito de Lula ser Candidato', às 18h, no Teatro Jorge Amado. A 15 dias para o julgamento do ex-presidente Lula, o PT se organiza nos estados. Gleisi participa da Lavagem do Bonfim amanhã.

VLT à vista

Rui Costa anunciou ontem que o edital de licitação para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) será publicado até 30 de janeiro. A primeira etapa do VLT terá 21 quilômetros de extensão saindo do Comércio, passando pela Calçada e seguindo até a Ilha de São João, em Simões Filho.

Prolongamentos – Em uma etapa posterior, diz o governador, chegará até a Estação da Lapa a partir de um túnel iniciando no Comércio. Rui conta, ainda, que após concluídas essas etapas, há possibilidade de haver mais dois prolongamentos do sistema de transporte: um subindo o Lobato e acessando a Estação de Pirajá, e outro até o Largo do Tanque, passando pela San Martin e chegando à Estação do Retiro.

Prioridades de Doria

Ventila no ninho tucano paulista que o prefeito-gestor de São Paulo, João Doria Jr., vai trabalhar à exaustão para o sucesso da reforma da Previdência do município, cujo projeto-de-lei tramita na Câmara Municipal desde 19 de dezembro do ano passado.

A investida, caso consiga aprovar a reforma do sistema de pensões e aposentadorias, será trunfo em seu currículo para alçar voos mais altos além das fronteiras paulistas, caso insista em disputar a candidatura ao Planalto. Doria aposta na reforma como forma de equacionar parte do déficit nos cofres públicos.

O teor da reforma é polêmico e passará por audiências públicas. Dois pontos chamam a atenção: o aumento da contribuição para todos os servidores e um sistema de Previdência complementar para novos funcionários com salário acima do teto do INSS. No ano passado, o déficit previdenciário da administração municipal era de R$ 4,7 bilhões, segundo a Prefeitura.

POUCAS & BOAS

* A população de Salvador tem de hoje a sexta-feira para aderir à campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) na entrada do Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. A ação ocorre das 8 às 17 horas. Os estoques do Hemoba precisam constantemente de reposição para os diversos tipos sanguíneos.

* Estão abertas até o dia 09/02 as inscrições para o concurso público para seis professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). Informações: www.ufrb.edu.br/concursos.

* Colaboraram Regina Bochicchio, Henrique Almeida, Erick Tedesco e Miriam Hermes

adblock ativo