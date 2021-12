Rui Costa e ACM Neto antecipam jogo de 2018

Se as relações de ACM Neto com Jaques Wagner já eram ruins, com Rui Costa serão piores. Elementar: os dois são protagonistas top na política baiana num enredo que começou na campanha 2014, passa pelas urnas de domingo, as de 2016 e as de 2018.

Agora, não poderiam ser piores, com Rui dizendo que Neto tem um duto para irrigar as empresas de comunicação da família e este anunciando que vai processá-lo.

Imagine o prefeito de Salvador processando o governador eleito. Só isso...



Mas vem mais. Domingo é crucial, por motivos opostos, para o destino de ambos.



Se Dilma vencer, Rui Costa afina os ponteiros para realizar o governo que idealiza. Se der Aécio, Neto pavimenta com bem mais celeridade os caminhos do futuro dele.



Agora, Neto já encarnou, com Paulo Souto e Aécio, a personificação de líder maior da oposição. Só tem a prefeitura de Salvador e tudo fará para mantê-la em 2016. Rui, ao contrário, vai investir para derrotá-lo.



Até porque em 2018 se vislumbra um duelo entre os dois, Rui tentando a reeleição e Neto, a mudança. É daí que domingo é dia D.



Larga o osso, Bonfim



A Assembleia da Bahia tem uma previdência privada, a Albaprev, criada após a extinção da Caixa Parlamentar, que sucumbiu em meio a um escândalo. Adere quem quer, servidores do quadro ou comissionados, mas o presidente é sempre um deputado, que tem direito a alguns cargos para tocar o negócio.



Tudo joia se no momento não houvesse um fato inusitado: o presidente atual é João Bonfim, que no fim de maio elegeu-se conselheiro do TCE, em setembro tomou posse, mas esqueceu de renunciar.



Os deputados se dizem incomodados.



Bancada feminina



A bancada feminina da Assembleia se reúne na próxima terça para discutir a eleição da mesa diretora. Luiza Maia (PT) garante que as mulheres participarão do processo e podem lançar uma candidatura suprapartidária.



- Em mais de 100 anos nunca houve uma mulher presidenta. Por que não agora.



Lembrete: a bancada feminina encolheu em relação a 2010. Caiu de nove para sete.



Avenida Quinquênio



Ainda não tem nome a nova via que liga a Paralela ao Stiep, mas um bem-humorado Rui Costa brincou sobre o batismo.



- Chamam de Quinquênio, em homenagem a Marcelo Nilo.



Soltou a pérola ao ver Wagner questionado sobre o assunto. Marcelo Nilo disputa o quinto mandato como presidente da Assembleia.



Água na fervura



Parte dos tucanos está atribuindo a queda de Aécio nas pesquisas ao uso político, pelo PT, da seca em São Paulo. Em Petrolina, Dilma disse que aprendeu a conviver com a seca (o governo botou um milhão de cisternas no sertão), insinuando que os tucanos não sabem.



Alberto Goldman (PSDB), ex-governador de São Paulo, chegou a sugerir a concessão da 'medalha da sacanagem' para Dilma.



Petralhas e tucanalhas



Na guerra eleitoral (suja) travada nas redes sociais, petistas são petralhas e tucanos, tucanalhas. No vale-tudo, a seca em São Paulo entrou na dança, até que de forma light.

Os petralhas colocaram uma suposta questão do Enem 2014 pedindo para o candidato marcar a opção correta.



O autor de Vidas Secas é: a) Paulo Coelho: b) Jorge Amado; c) Geraldo Alckmin; e d) Graciliano Ramos.



Padrão Tubarão



Requalificada por ACM Neto, a praia de Tubarão, em São Tomé de Paripe, está fazendo a diferença em Salvador.



Lá, a coleta nas bordas da praia e na areia é feita de bike. E mais um pouco nas ruelas das cercanias de moto. Resultado: sucesso, Tubarão está mais limpa que a Barra. Por que o modelo não é adotado para todas as praias?



Dinheiro à vista



Jaques Wagner vai antecipar o salário dos servidores estaduais para o dia 27. Neto pagará a folha da prefeitura dia 28. A contrapartida é o adiamento do feriado do Dia do Servidor, na terça, para sexta-feira, 31. Os dois optaram pela manobra para evitar o feriadão no início da semana que certamente aconteceria.



Para os servidores, a disputa entre os dois, ao menos neste quesito, é boa.



Discordantes em quase tudo, num ponto Wagner e Neto afinam: os dois juram que as antecipações nada têm a ver com eleição.



Gastança do consenso



Ainda às moscas, esperando a eleição presidencial acabar, a Assembleia vez ou outra vislumbra a presença de deputados.



Na ressaca da eleição, pelo menos um consenso o pleito de 2014 produziu: todos, suprapartidariamente, queixam-se da gastança. E pedem a reforma política.



POUCAS & BOAS



Marcelo Alexandrino, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (Acefs), está cobrando rigorosa punição para os assassinos do comerciante Manoel Carlos Santana, que foi queimado vivo domingo. Diz ele que a impunidade agrava a barbárie de crimes como esse. Punir é o mínimo.



O almirante Luiz Henrique Caroli, comandante do II Distrito Naval, visitou Valença para conversar com a prefeita Jucélia Nascimento (PTN). Pauta: a instalação de uma Base Naval da Marinha na cidade. O terreno já foi até escolhido. Será no bairro do Tento.



O tratamento do câncer de mama sob a ótica do profissional de assistência social é o tema da palestra que a assistente social Maria Carolina do Nascimento fará hoje (16h) na exposição que o Hospital Santa Izabel realiza no L2 do Salvador Shopping (até domingo) em apoio à campanha Outubro Rosa.



Aficionado da numerologia, Alexandre Brust, presidente da CBPM, diz que domingo não tem jeito de não dar 13. As contas dele: somando o 13 de Dilma e o 45 de Aécio, dá 58. E 5 somado com 8 dá 13. A conta é meio exótica, mas...

