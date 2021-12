Rui Costa diz que está tentando sobreviver

O governador Rui Costa avalia que o pacote de projetos enviado para a Assembleia nada tem de injusto, muito pelo contrário, é apenas um ajuste necessário para o bem da saúde financeira do estado.

Ele diz, por exemplo, que também não gostou de ter que reajustar a alíquota do ICMS em 1 ponto percentual, mas foi forçado. Cita que Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul já o fizeram:

- Eu segurei na esperança de ver a economia reagir. Não deu. Imagine que recebemos um telefonema do Ministério da Saúde dizendo que agora em dezembro só vai mandar metade do dinheiro dos repasses obrigatórios. Até repasse obrigatório estão segurando. Eu vou fazer o quê, vou fechar hospitais? Não tenho alternativa. Já estou usando o volume morto das finanças.

E conclui:

- Estou apenas querendo um dedo de água. Nem dois dedos são.

Venda de férias - Rui diz também que a proibição à venda de férias já vale no estado desde o início do governo Wagner, mas outros poderes continuam a fazê-la. E no governo federal há muito não existe mais:

- O funcionário público tem oito meses de férias a cada cinco anos. Alguns acumulam para depois vender. Tem casos que chegam a R$ 500, R$ 600 mil. Aí, não tem orçamento que aguente. Eu estou ajudando o funcionário a descansar de fato.

Ele cita que nessa situação, se em 2016 não fizer nada, não der um centavo de reajuste, ainda assim a folha sobe R$ 300 milhões.

Aviso primeiro

- Não se incomodem com o desgaste que isso pode gerar agora. Desgaste muito pior seria atrasar o pagamento de salários, como já acontece com 17 dos 27 estados.

Esta foi uma das primeiras coisas que Rui Costa disse nesta terça, 1º, na reunião com os deputados. Todos ouviram calados.

Só Nilo - Deputados da base governista ainda continuam com algumas queixas do secretário Josias Gomes (Relações Institucionais), a principal delas, que não cumpre as coisas que acerta. Mas admitem que rebelião só haveria se fosse capitaneada pelo presidente Marcelo Nilo.

Não é o caso. Nilo está em paz.

'Ninguém, em segundo nenhum, nem advogado, nem familiar, nunca cogitou ou propôsa ele que fizessedelação premiada'

Edson Marzagão, assessor do senador Delcídio Amaral (PT-MS), preso desde a semana passada, negando que ele pretenda fazer delação premiada.

'Esse valor que a Justiça Eleitoral está precisandoé muito menor do queo fundo partidário'

Dias Toffoli, presidente do TSE, criticando o corte de R$ 428,7 milhões da Justiça Eleitoral, enquanto o Fundo Partidário chega a R$ 867,5 milhões.

Vazamento baiano

A Vanádio admitiu nesta terça que ocorreu vazamento de uma solução com pH básico fora do piso impermeabilizado da unidade de produção de vanádio.

Disse que o incidente ficou restrito a uma área na empresa menor que um campo de futebol. No início da semana, produtores rurais acusaram a presença de animais mortos.

PP na briga

O PP do vice-governador João Leão também decidiu entrar na disputa em Salvador. Numa reunião que entrou pela noite, ficou decidido que o pugilista Joca Soares, tricampeão mundial de kickboxing, vai comandar o PP Afro em Salvador, puxando um time de 30 candidatos a vereador negros.

Segundo Leão, o candidato a prefeito será anunciado um pouco mais adiante:

- Só posso garantir que será uma grande surpresa. Vai sacudir o cenário.

Pesquisa - O PP embarca desta forma na estratégia governista de tentar pulverizar votos entre aliados para enfrentar ACM Neto.

Neto, por seu turno, vai fechar o ano como favorito absoluto. Pesquisa da Farani divulgada esta semana o mostra com 67,6% das intenções de voto, contra Lídice da Mata (PSB) e Sargento Isidório (PROS), com 4,1%.

Walter Pinheiro (PT) tem 3,2%, Alice Portugal (PCdoB) 2,2% e Edvaldo Brito (PTB) 1,3%.

Deletado do Pros

Aliado de ACM Neto, o deputado estadual David Rios foi literalmente deletado do Pros, agora sob a batuta do deputado Sargento Isidório. Foi afastado da vice-presidência da Comissão Estadual sem sequer ser consultado. Esperava comandar a legenda em 2016 conforme acordo feito com o presidente nacional, Eurípedes Júnior.

Se diz vítima de uma manobra do governo.

Antecipando o bingo

O ministro Joaquim Levy (Fazenda), apesar de ameaçado de perder o cargo, continua com a ideia fixa de recriar a CPMF, elevar alíquotas do PIS e da Cofins, para tentar acertar o rombo fiscal do governo. O poeta Antonio Lins o epigramou:

Sendo figura de prol

Nas finanças o pão-duro

Se fosse dono do sol

Deixava o mundo no escuro.

POUCAS & BOAS

A professora Heloisa Buarque de Hollanda, uma das pesquisadoras mais conceituadas do país, faz nesta quarta, 19h, na Faculdade de Arquitetura da Ufba a palestra "Os saberes das quebradas tecendo a universidade", sobre projeto de integração comunitária que desenvolve na UFRJ.

O vereador Marcos Lima (PRP), de Feira, apresentou projeto que determina a obrigatoriedade para 'casas noturnas, locais de espetáculos, bingos e similares' de instalarem equipamentos detectores de metais. Esqueceram de avisá-lo que bingos são proibidos no Brasil. Pelo menos por enquanto.

O jovem escritor Jhone Amaral lança sábado, 17h, na Biblioteca Municipal de Madre de Deus o livro Noites - Nascidos para morrer, uma história de amor da garota Giulia e o vampiro Miguel.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) apresentou projeto na Assembleia Legislativa sugerindo a criação do Dia Estadual de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, no 12 de novembro, a mesma data do dia nacional.

Ela, que tem um irmão que passou recentemente por sérios problemas cardíacos, quer estimular a adoção do desfibrilador externo automático (DEA).

Líder nas pesquisas em Itabuna, o deputado Augusto Castro (PSDB) pode sofrer uma baixa entre os potenciais aliados. O ex-prefeito Capitão Azevedo está querendo deixar o DEM para integrar um partido da base do governo.

Luiz Tito, de Feira de Santana

