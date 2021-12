Rui Costa divide com ACM Neto o ônus das tragédias

Enquanto deputados na Assembleia e vereadores na Câmara de Salvador se engalfinhavam tentando imputar aos seus respectivos adversários a responsabilidade pelas tragédias que a chuvarada provocou em Salvador, Rui Costa deu um exemplo que bem serviria ao interesse público se os seus aliados e adversários aprendessem: deixou de lado as picuinhas políticas, chamou ACM Neto, ligou para Dilma, dividiu com o prefeito a responsabilidade para enfrentar a emergência. Para quem, como nós, acompanha o drama das encostas com o seu longo rosário de episódios trágicos, é bom lembrar: nunca governo e prefeitura se deram as mãos para enfrentar o desastre.

Abril de 1995 foi um mês fatídico na história da capital baiana. A terra correu no Arraial do Retiro, matou 37 pessoas de uma só vez. Uma semana depois, o Parque Sílvio Leal, em Cajazeiras, mais 23 mortos. No ano seguinte, o Barro Branco, mais 13.

A prefeita era Lídice da Mata, o governador ACM, inimigos viscerais. Os dois trabalharam, mas cada um por si.

Oxalá Rui e Neto estejam inaugurando um tempo novo. O povo agradece.



Besteirol 1 — No tiroteio político que a tragédia das chuvas gerou saíram umas pérolas. Petistas acusaram ACM Neto de só trabalhar para ricos. Tentaram imputar a ele um problema histórico. Ou melhor, nunca aconteceu com um petista porque o PT nunca governou Salvador.

Na defesa de Neto, Sandro Régis (DEM) disse que 'há mais de dez ou 15 anos não se faz nada (nas encostas). Atacou, por tabela, Antônio Imbassahy, um aliado, o que mais encarou o problema.

Besteirol 2 — Já o deputado Pablo Barroso (DEM) criticou Rui Costa pelo uso, segundo ele, abusivo, do helicóptero do governo. Foram gastos R$ 685 mil nos quatro primeiros meses deste ano. No comparativo: Jaques Wagner, nos quatro primeiros meses de 2014, gastou R$ 113,5 mil.

O xis do problema: a questão não é usar o helicóptero. E sim de que forma. Ontem mesmo Rui, Neto e o ministro da Integração, Gilberto Occhi, sobrevoaram Salvador nele.

E Wagner era muito criticado por usar o helicóptero para se deslocar do Palácio de Ondina à Governadoria. Rui é para viajar.

"Cada vez que abro o jornal fico mais estarrecida com os desmandos do que no dia anterior. É esse o partido que ajudei a criar e fundar? Hoje é um partido que não tem mais nada a ver com suas estruturas"



Marta Suplicy, senadora de São Paulo, que ontem entregou sua carta pedindo desfiliação do PT, do qual é fundadora, no estado de São Paulo.



Lé com cré

Produtor de uma das mais festejadas carnes de sol da Bahia, Itororó vive uma situação atípica. O Ministério Público e a Adab fecharam o matadouro, tido como precário, com a promessa do então governador Jaques Wagner de que faria outro. Hoje, dois anos depois, o gado está sendo abatido no mato. Ou seja, trocaram o ruim por nenhum.

O assunto foi lembrado ontem pelo deputado Rosemberg Pinto (PT), que é filho de Itororó e também governista.



Lista quádrupla

Rui Costa só deve decidir no próximo mês quem será o sucessor de James Correia na Secretaria da Indústria e Comércio.

Até agora, não deu qualquer dica de quais são suas intenções. São citados Jorge Hereda (ex-Caixa), Paulo Ferraro (ex-BNB) e Sílvio Pedra (ex-GBarbosa), mas há quem diga que Paulo Câmara, o interino, está agradando.

A lista citada na mídia, que era tríplice, agora virou quádrupla.

Sem defesa

Líderes do movimento Mais Defensores para a Bahia pediram a deputados estaduais que intermedeiem uma reunião com o secretário Josias Gomes (Relações Institucionais). Tentam a audiência há meses.

Na pauta está a convocação de 15 aprovados no concurso de 2011, cuja validade vence em menos de 44 dias.

Eles dizem que a Defensoria tem 267 defensores em atividade, a lei orgânica prevê 583, e a Bahia precisa de mais de mil.

Viva Anchieta

Embora toda a imprensa tenha noticiado ontem a morte do jornalista Anchieta Nery, o que causou comoção, não foi bem assim. Tecnicamente, ele está vivo. Internado no Hospital Emec, em Feira, desde o dia 22, vítima de um AVC, os médicos iniciaram os procedimentos para atestar a morte cerebral.



Protesto no Zabumbão

Moradores de Paramirim vão às ruas hoje protestar contra a intenção do governo de construir sistemas de abastecimento de água de Rio do Pires, Ibipitanga, Boquira, Macaúbas e partes de Oliveira dos Brejinhos e Ibitiara, que somam mais 115 mil habitantes, com água da Barragem do Zabumbão.

Eles dizem que o Zabumbão hoje já atende a Paramirim (onde fica), Caturama, Botuporã e Tanque Novo, com 56 mil habitantes. A barragem não suportaria a expansão.

Capacidade questionada — Concluída em 1996, a Barragem do Zabumbão tem capacidade para 60 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, abastecendo apenas quatro municípios, está com 16 milhões de metros cúbicos, apenas um milhão a mais do que o ponto crítico (conforme resolução da Agência Nacional de Águas).

O advogado João Ricardo diz que dobrar a demanda será sacrificar a todos.



POUCAS & BOAS

Os sites de Ilhéus estamparam ontem uma notícia que chocou a cidade, já tão sofrida com a crise em que vive: vândalos atacaram a estátua de Jorge Amado, na porta do Bar Vesúvio, eternizado no livro Gabriela, Cravo e Canela, hoje ponto turístico citado até no TripAdvisor. Arrebentaram o nariz e quebraram a mesa em que ela está assentada.

O deputado Alex da Piatã (PMDB) está tentando aprovar um projeto de lei interessante. Ambulâncias e carros de serviços médicos passam gratuitamente nos pedágios, mas têm que obedecer às filas como os carros comuns. Ele quer que tais veículos tenham passe livre. O projeto está emperrado na CCJ.

A Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-BA empossa hoje (8h) a sua nova coordenadora, Avani Perez Duran. O ato será na Casa do Comércio.

Os fiscais de pista que trabalharam no Carnaval deste ano para a empresa Braspe ainda não receberam o pagamento. A terceirizada argumenta que a Saltur não pagou. Quem trabalhou se queixa de que todo ano a novela se repete: muitos elogios e pagamento atrasado.

