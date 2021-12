Rui Costa critica burocracia em obras públicas

Em agenda em Brasília, o governador da Bahia Rui Costa criticou a burocracia em torno de obras públicas. Rui se encontrou com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, para tratar da liberação das obras de duplicação da BR-415 que liga Ilhéus a Itabuna e que espera que comecem ainda em junho deste ano. Em entrevista à rádio Sociedade, o governador afirmou que as obras foram licitadas por preços menores do que os previstos para o trecho de 17,9 quilômetros, e ainda assim não se consegue a liberação para que tenham início.

– Ficam as firulas técnicas, argumentos técnicos daqui e dali, o papel das contas, a vírgula está fora do lugar e, enquanto isso, a gente vai atrasando a obra e eu não consigo conceber isso. Acho que o Brasil precisa realinhar o funcionamento de seus órgãos de controle, porque está paralisando, desemprego aumentando, o Brasil está parando e isso não é razoável – disse Rui.

O governador ainda afirmou que cabe aos órgão de controle a garantia da “lisura” dos contratos, mas que não pode existir um “debate infinito sobre detalhes”, ao preço de nunca conseguir licitar. O governador disse ser “insuportável” que se demore mais de uma hora para percorrer o trecho de pouco mais de 17 km. Ficou acertado o agendamento de reunião no Tribunal de Contas da União (TCU) para entrega de nota detalhada, feita em parceria entre técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Fiol – No mesmo encontro no Ministério dos Transportes, Rui Costa falou sobre a expectativa de lançamento, ainda neste ano, do edital de leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

Recuperação de estradas

A boa safra dos produtores rurais do cerrado baiano motivou a recuperação, através do programa Patrulha Mecanizada, entre janeiro e abril deste ano, de 214 quilômetros de estradas vicinais, contemplando melhorias e cascalhamento em trechos da zona rural de São Desidério, Baianópolis e Barreiras. Desde 2013, quando o programa foi implantado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), mais de 1 mil quilômetros de estradas foram recuperadas, com investimento de R$ 30 milhões. O presidente Júlio Busato disse que os produtores também cobram a ação governamental, e citou a necessidade de conclusão de trechos da BR 135 entre São Desidério e Correntina, e a viabilização do traçado da BR 020, entre Santa Rita de Cássia, Mansidão e Campo Alegre de Lourdes.

Oposição toma fôlego

Contando com apenas dois vereadores declaradamente oposicionistas – Zé Filé (PROS) e Alberto Nery (PT) –, um vereador considerado independente – Roberto Tourinho (PV) – e um que hora parece governista, outra opositor – Edvaldo Lima (PP), dos 21 parlamentares que compõem a atual legislatura, a oposição da Câmara Municipal em Feira de Santana parece estar tomando fôlego desde a renúncia do democrata José Ronaldo ao cargo de prefeito da segunda maior cidade baiana, para a disputa ao governo do estado nas eleições de outubro. Ao que se vê, seu sucessor Colbert Martins (PMDB), não tem o mesmo prestígio de Zé Ronaldo junto, inclusive, a boa parte dos vereadores da bancada governista da Casa.

Nas últimas sessões, vários discursos proferidos principalmente por Alberto Nery e Zé Filé estão mais inflamados e dispostos ao incômodo, peculiar aos oposicionistas, com severas críticas ao emedebista neste início de governo. Do outro lado, com a justa ressalva de alguns, a exemplo do vereador Lulinha (DEM), os “aliados” não parecem muito empenhados na defesa do novo prefeito. Ou seja, a “tarefa” de Colbert não será tão fácil quanto se imaginava...

Esclarecimentos

Sobre a nota aqui ontem publicada, que tratava de inquérito aberto pelo Ministério Público da Bahia relacionado ao Réveillon de Salvador em 2017, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) afirma não haver irregularidades nas contratações feitas pela autarquia e ressalta que já colaborou prestando todas as informações solicitadas, encontrando-se à disposição para esclarecimentos adicionais.

*Juliana Dias, Miriam Hermes e Roy Rogeres

adblock ativo