Rui confirma que Estado ultrapassou limite prudencial

A solenidade de anúncio do investimento do estado no Carnaval 2016, ontem, foi palco para o governador Rui Costa confirmar o que sua área econômica previa há alguns meses: o estado vai ultrapassar o índice do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para o ano de 2015.



- Vai passar, e muito, dos 46,17% de gasto de pessoal -, declarou no discurso em que se queixava das dificuldades financeiras do governo no ano passado, devido à queda brutal de arrecadação por conta da crise econômica (para situar o leitor, o limite de alerta é de 43,74% e o limite máximo, 48,60% da receita corrente líquida. O prudencial está no meio).



Com sua declaração, Rui antecipou o resultado do relatório de gestão fiscal do 3° quadrimestre de 2015, que só deve ser fechado no dia 30 de janeiro.



Consequências I - E o que ocorre quando um estado atinge o limite prudencial? Precisa adotar uma série de medidas visando cortar gastos durante um período para puxar o índice pra baixo. Em outubro, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, me contou das consequências de ultrapassar os 46,17%. "Há diversas implicações, por exemplo na reestruturação de carreiras (dos servidores). Se passar (do índice), pode até ter que fazer demissões. É preciso tomar todas as providências para diminuir as despesas". Isso inclui reajuste salarial zero para servidor em 2016.



Consequências II - A Lei de Responsabilidade Fiscal concede dois quadrimestres ao gestor para o estado reequilibrar suas contas. Se não conseguir, ficam suspensas as transferências voluntárias da União para o estado e vetadas operações de crédito.



O sinal que estava amarelo passou para o nível laranja.



"Não é a pobrezaque leva ao crime. A exclusão, a faltade amor e carinhoe a falta de esperançaé que levam um jovem ao crime"



Rui Costa, governador, ao falar da relação entre pobreza e criminalidade, no portal Bahia.Ba.



Dia do Japa da Federal



Durante mais uma etapa da Operação Lava Jato, ontem, o que bombou na internet foi a marchinha carnavalesca "Ai meu Deus, me dei mal/ Bateu na minha porta o japonês da Federal".



Calma, autoridade



No último sábado, numa ação de combate ao uso de álcool por motoristas, realizada pelo Detran-BA, no Dique do Tororó, um PM visivelmente despreparado para a abordagem tentou forçar um advogado a fazer o teste do bafômetro. Amparado no direito que lhe faculta negar-se a criar provas contra si, o causídico recusou-se e houve a necessidade da intervenção de uma oficial da PM para se evitar uma agressão física ao cidadão.



Rotas acessíveis



Em relação à nota "Falta de sintonia", uma correção. A calçada em obras é no Vale do Nazaré e não no Canela, como se publicou. A Conder explicou que o passeio onde a prefeitura deu um banho de concreto faz parte do projeto "Rota acessíveis". Por essa razão, foi preciso quebrar para implantar piso táctil e acessos para cadeirantes.



Seguindo os passos de Lins



Em homenagem, como disse, "à lucidez do poeta Antonio Lins", o advogado João Mascarenhas, de Muritiba, enviou "modesto epigrama sobre os passos da Justiça baiana", seguindo a trilha de Lins.



Esta nossa Justiça baiana,

Lenta e morosa em todos os graus,

Já desistiu de seus elevadores,

Para andar de degraus



Sem bermudas



A Federação Baiana de Futebol anda na contramão de outras federações. Não permite que fotógrafos e cinegrafistas usem bermuda para trabalhar nos estádios baianos.



As federações carioca e paulista permitem. E pelo visto essa regra baiana é só para profissionais nativos, pois permitiram um cinegrafista chinês trabalhar de bermuda na partida Vitória x Tianjin da China.



A propósito, a falta de renovação dos dirigentes do futebol da Boa Terra é outro mistério baiano. O furacão que varreu, recentemente, dirigentes da Fifa e da CBF, inexplicavelmente, não chegou à Bahia.



POUCAS & BOAS



O prefeito ACM Neto reúne a imprensa às 9 da manhã desta quinta, 28, no Palácio Tomé de Souza, para detalhar a programação e organização do Carnaval.Maria da Penha, a farmacêutica cearense que dá nome à lei que pune autores de crimes contra as mulheres, será a madrinha da Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Bahia, promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia. Ela estará hoje, em Salvador, na apresentação das ações da secretaria para o Carnaval.



Colaboraram Franco Adailton, Lúcio Távora

