Rui busca capital na Espanha para ponte

Parecia tudo certo com os chineses, mas agora o governador Rui Costa também está à procura dos espanhóis para tentar viabilizar a construção da ponte Salvador-Itaparica, cuja obra deverá custar R$ 6 bilhões.

O governo estadual assegura que não falharam as negociações com empresários da república governada por Xi Jinping e justifica que a busca do petista é apenas por quem possa robustecer os investimentos para o empreendimento. No entanto, chama atenção que os espanhóis tenham entrado no radar do governo baiano, em um contexto no qual as tratativas para que os chineses assumissem a obra pareciam bastante avançadas, como destacado pelo próprio governador e pelo vice-governador, João Leão (PP), envolvido mais diretamente na prospecção de investimentos para o empreendimento.

Negociações - Em fevereiro deste ano, a comitiva de uma empresa chinesa chegou a se reunir com Leão para que ele explicasse melhor o processo licitatório da parceria público-privada (PPP) para construção e operação do equipamento. Em maio, durante almoço com jornalistas, Rui demonstrou otimismo com o avanço das negociações.

Ainda não se sabe o que o governador vai propor na Espanha, se dividir lotes da licitação, aumentar a concorrência do processo ou unir as empresas em consórcio, entre outras sugestões.

A Ponte Salvador-Itaparica é promessa desde o governo de Jaques Wagner. O lançamento do edital de licitação da obra foi adiado sucessivas vezes. Em meados de maio deste ano, Rui afirmou que o edital deve ser publicado em 60 dias.

Ausência sentida

A ausência do governador Rui Costa no desfile do Dois de Julho frustrou o grupo do presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Jr. (SD). Aliados dele estavam se organizando para sair próximos ao tradicional cortejo do governador. Pretendiam sair logo atrás de Rui e séquito, garantindo para o vereador fotos e momentos ao lado da estrela do desfile. Geraldo, que se diz um possível candidato a prefeito de Salvador em 2020, busca demonstrar proximidade do petista, em uma sinalização de que pode concorrer ao cargo nesta base, mesmo sendo parte do grupo de ACM Neto. Entretanto, nos festejos da Independência da Bahia vai ter que se contentar com o vice-governador João Leão, que representará o governo. Nada mal, já que Leão quer tê-lo no PP.

Combate aos maus-tratos

O deputado Júnior Bozzella (PSL-SP) quer ampliar para cinco anos de detenção a pena por maus-tratos aos animais. O projeto de Lei 3.403/2019 já está tramitando na Câmara dos Deputados, como forma de alterar a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que prevê de três meses a um ano de detenção.

Pela assessoria, Bozella informou que já está em negociação com parlamentares de diversos partidos, uma vez que a defesa dos animais é uma proposta capaz de unir a maioria das ideologias. O deputado conta com apoio de entidades de defesa dos animais que orientam as testemunhas a gravar os maus-tratos em vídeos de celular, além de reunir tantas pessoas quantas possíveis para denunciar os infratores e condená-los à cadeia.

POUCAS & BOAS

A exposição de Arte Sacra Imagens de Nossa Terra, aberta ontem no salão paroquial da catedral de São Sebastião, em Ilhéus, tem programação até o dia 27 de julho e faz parte do projeto Ilhéus 500 anos. Datadas do século XVI até o século XIX, algumas peças foram cedidas por particulares e outras fazem parte do acervo da Igreja Matriz de São Jorge.

No distrito de Cascavel, em Ibicoara, começa, hoje, a tradicional festa de São Pedro, com expectativa de reunir, como nas edições anteriores, moradores da região e visitantes de todo o Brasil que buscam não apenas a descontração do festejo, mas também as belezas naturais do município localizado na Chapada Diamantina, como as cachoeiras do Buracão e da Fumacinha.

Miriam hermes e Bruno Luiz Santos

