Rui ataca Temer ao dar balanço de fim de ano

Ao reunir a imprensa nesta terça, 19, para dar balanço do governo, Rui Costa disse de saída que passou três anos de recessão, dois deles com o crescimento do PIB negativo, algo que há 60 anos não acontecia.

E ponderou que, agravando a situação, entrou o governo federal (leia-se Michel Temer), com práticas "nada republicanas, coisa de quinta categoria". E citou:

- Só no metrô, avenidas 29 de Março e Gal Costa, a União deixou de repassar ao governo baiano R$ 150 milhões. A obra é feita, a gente manda a fatura e eles não pagam.

Rui ressalvou que, apesar das dificuldades, tem conseguido manter o equilíbrio.

Eleições - Rui disse, também, que tem feito tudo para evitar falar de eleições:

- É muito cedo. As convenções dos partidos ainda vão acontecer em junho. Mas encaro 2018 como uma renovação de esperança. Sonho que elegeremos um Congresso de melhor qualidade, minimamente decente.

Contra a Justiça -Também afirmou que o Tribunal de Justiça da Bahia e o Ministério Público resistem em revelar quanto ganham os aposentados:

- Fui à presidente do STF, Cármem Lúcia, e perguntei se eu teria alguma chance se recorresse. Ela disse que a única coisa que podia me garantir é que lá no STF tem processos semelhantes de 21 estados diferentes.

Gildásio no TCE

Conforme o previsto, não houve maiores delongas na eleição para a presidência do Tribunal de Contas da Bahia (TCE).

O conselheiro Gildásio Penedo foi eleito ontem, por unanimidade. E agradeceu:

- A minha história nesta Corte de Contas criou balizas e entusiasmo para que houvesse essa unanimidade na escolha.

Wagner no Ceará

O Instituto Paraná fez pesquisa para presidente no Ceará. Curioso: Lula ganha lá, disparado (43,7%), de Ciro Gomes, filho da terra (15%), com Jair Bolsonaro coladinho (14,1%) e Alckmin (5%).

No cenário 2 sai Lula e entra Jaques Wagner. Ciro sobe para 30,8; Bolsonaro para 16,4; Alckmin para 6,5. Wagner fica com 3,4.

Outro detalhe: a opção nenhum pulou de 11,5 para 25,4. É o eleitorado de Lula, que passaria em grande parte para Wagner.

Brinco do sul

Nova Viçosa, a terra que Franz Krajberg adotou, e que é uma das joias do turismo baiano lá no extremo sul, está discutindo o Plano de Saneamento Básico.

Se sair tudo como previsto, a curto, médio e longo prazos a joia vai virar um brinco.

Cesta e furdunço

Deu furdunço, a distribuição das cestas natalinas para os funcionários da Assembleia, ontem. A questão: teve para funcionários em geral, inclusive os redas, mas para o pessoal que trabalha nos gabinetes houve a limitação de 20 para cada.

Como tem gabinetes com mais de 30 pessoas (muitos das comissões, que são a eles agregados), teve gente que sobrou.

Lá, se dizia que Angelo Coronel (PSD), o presidente, passou o beiju para os deputados, que tiveram de pedir a "reparação".

POUCAS & BOAS

A tumultuada política de Jaguarari ganhou mais gás. A presidente do TJ-BA, Maria do Socorro Santiago, suspendeu a liminar que anulava a sessão da Câmara, realizada em 30 de novembro, que decidiu instalar a Comissão Processante para cassar o prefeito Everton Rocha (PSDB).

Lá, o prefeito, em apenas um ano de mandato, é acusado de uma sucessão de desmandos. Só o Ministério Público já tem sete processos de investigação em andamento contra ele, inclusive a contratação de artistas para o São João.

Márcia Dias, ex-prefeita de Mata de São João, enroscou-se com a Justiça. Foi condenada a um ano de prisão em regime aberto. Ela é acusada de ter tentado fazer uma armação para incriminar, em 2008, o então prefeito João Gualberto, hoje deputado federal do PSDB.

O desembargador Augusto de Lima Bispo recebe nesta quarta (19h), na Câmara, o título de Cidadão de Salvador. A iniciativa da homenagem é da vereadora Ana Rita Tavares (PMB). Ela diz que ele é "um paradigma de conduta ética e de lisura".

Colaborou: Kleber Leal

