Rui assina protocolo da ponte Salvador - Itaparica com os chineses

Por volta da zero hora de hoje aqui no Brasil ou 11 horas da manhã lá na China, Rui Costa assinou o memorando com a China Railway Engineering Corporation (Crec 4), fato que abre oficialmente os entendimentos para a construção da ponte Salvador-Itaparica e o Sistema Viário do Oeste (SVO).

Esse memorando abre as portas para os chineses realizarem estudos de viabilidade complementares técnicos e ambientais.

Os chineses têm 30 dias para apresentar um cronograma de trabalho.

Em miúdos, os chineses vão poder meter o bedelho oficialmente. Com expertise em construção de longas pontes, nas conversas preliminares eles olharam o projeto e fizeram algumas considerações informais.

Uma delas: o projeto da ponte já pronto prevê uma altura de 125 metros. Os chineses acharam alta demais. Com 100 metros de altura, ficaria de bom tamanho.

Mandarim — A agenda de Temer também incluiu a de Rui Costa, que foca principalmente a ponte, a Fiol e o Porto Sul. O ministro Aloysio Nunes disse ao jornal O Estado de S.Paulo que tais aspirações também fazem parte do interesse do governo brasileiro.

Aliás, na presente viagem, Rui e Temer falam a mesma língua, o mandarim.

Alegria no BRT

E por falar em dinheiro para a mobilidade, o entorno de ACM Neto festeja o resultado da licitação do BRT, que deu R$ 212,7 milhões, R$ 100 milhões a menos que os R$ 377 milhões previstos. Diz o secretário Fábio Mota (Mobilidade) que a diferença se deu muito por conta de a Camargo Corrêa, uma das sócias do metrô, já ter estrutura e equipamentos em Salvador.

Ok, mas tem também o efeito Lava Jato, que tirou as propinas do ar.

Vírus da Adab

Nomeado para o comando da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) semana passada, Paulo Cezar, ex-deputado estadual, prefeito de Alagoinhas duas vezes, caiu no olho de um furacão.

Os técnicos soltaram nota dizendo que o cargo em apreço exige formação de nível superior, e Paulo Cezar não tem.

Paulo diz que tem incompleto. Os seus sucessivos mandatos roubaram o tempo.

Fala Paulo Cezar — Paulo admite que não tem diploma, com a ressalva de que está dentro da lei:

– Você acha que Rui Costa iria cometer uma gafe dessas? Sei que é uma função técnica. Mas me sinto credenciado por ter sido vereador, deputado e prefeito, sempre com honradez e eficiência.

Ainda Panambi

O povoado de Panambi, que pertence a Formosa do Rio Preto mas Tocantins quer anexar (e se organizou todo para isso), é da Bahia, mas um baiano esquecido.

Normalmente a briga de divisas é por população, que significa mais dinheiro. Agora é por dinheiro. O povoado tem pouco mais de 500 habitantes, mas, do lado baiano, chegar lá é complicado. Quase 80 quilômetros de estradas de barro e trilhas.

Mateiros, em Tocantins, a pouco mais de 30 quilômetros, botou escola, saúde e tem até um posto móvel de cobrança de ICMS para Tocantins. Ou seja, na prática, já é dono.

POUCAS & BOAS

* Se vivo fosse, ACM completaria 90 anos na próxima segunda-feira. A data será lembrada pela família com uma missa (10h30) na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde ele costumava celebrar.

* ACM Neto também fará programação especial. A partir das 17h promete inaugurar a requalificação da Av. ACM, no trecho entre o Parque da Cidade, no Itaigara, e o Posto Namorados, na Pituba. O investimento foi de R$ 36 milhões, incluindo a revitalização da praça Myriam Fraga.

* O juiz Reinaldo Peixoto Marinho cassou ontem os mandatos da prefeita de Ituberá, Iramar Costa (PMDB), e do vice Neto Bae (PT). Ela, que é reeleita, é acusada de ter usado a máquina durante a campanha, com a contratação irregular de servidores e até o pagamento de reajustes sem autorização formal.

* O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura de Salvador realiza de segunda até o dia 30 campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A vacinação é em 250 postos de saúde.

