Rui almoça com a base. PEC entra no cardápio?

Rui Costa curtiu o São João com a família, mas já volta na correria: marcou almoço amanhã com líderes partidários de sua base na Assembleia Legislativa – que segue em recesso durante o mês de julho. O encontro deve ocorrer na Governadoria.

Rui não revelou a pauta, mas entre deputados suspeita-se que deve falar sobre liberação de emendas e da PEC do presidente Ângelo Coronel. Sim, a que libera o governo para transferir os recursos de emendas parlamentares a municípios inadimplentes. Já tem 34 assinaturas de governistas e oposição.

O caso é: Rui vai demonstrar ânimo contra ou a favor da PEC? Eis a expectativa dos parlamentares.

Câmara – Já para os lados do Legislativo municipal, a discussão da vez é a da desafetação dos mais de 30 terrenos da Prefeitura, cuja votação deve ocorrer no próximo dia 05/07 e que a oposição já caiu em cima. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ir a Plenário no dia 12.

Nos eixos

O último relatório de gestão fiscal do governo, apresentado pelo secretário Manoel Vitório, semana passada, mostrou que as medidas adotadas por Rui estão colocando o índice de pessoal nos eixos.

No primeiro quadrimestre do ano (janeiro a abril) o governo chegou a 45,71% sobre a Receita Corrente Líquida do Executivo para pagar a folha – ou seja, saiu da faixa do famoso limite prudencial. O balanço final de 2016 mostrava o Estado em 46,32% – acima deste limite, que é de 46,17%. Ainda assim, se mantém dentro do limite de alerta: a partir de 43,74%.

2 de Julho agitado

Desde o início do ano, 35 mil servidores estaduais estão recebendo abaixo do salário mínimo porque não houve reajuste, dispara Marinalva Nunes, presidente da Fetrab. Por essa e outras, a entidade planeja protesto no 2 de Julho, mas fazendo casadinha da questão nacional e local. Será o ‘Fora Temer’ e ‘Rui, venha para a mesa de negociações’.

Outdoors – Passado o São João, os funcionários e demitidos da Cesta do Povo vão pegar a vaquinha de R$ 30 por cabeça para pagar a distribuição de outdoors em 20 municípios do interior, como Salvador, Feira... Um deles diz: “Governador, enquanto você ri, pessoas choram”. Querem reintegração dos concursados demitidos. Aliás, que fim teve a ideia de leiloar a Cesta do Povo?

Hotéis x Airbnb

Glicério Lemos, presidente da ABIH, procura esta coluna para esclarecer que, se existe alguma briga ou guerra a qual a Associação está dentro até o fim, esta não é contra a Prefeitura de Salvador, como entenderam alguns segmentos sobre nota publicada na edição de ontem.

A artilharia hoteleira está, sim, é contra a plataforma digital de reserva de hospedagem Airbnb.

– Como todos sabem, a ABIH tem uma excelente relação com a prefeitura, a ponto de desenvolvermos diversos projetos em conjunto – diz ele.

Semântica – Assistirá Neto à contenda entre Airbnb x hotelaria sem 'opinocanetarrecadar'? Não. Mas, como dono da caneta e da chave do cofre, terá de decidir onde vai meter a assinatura. Eis a tal ‘briga’.

