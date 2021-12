Rui: "A Bahia não vai ficar como o Paraná"

'A reunião foi ótima, muito positiva sob quaisquer aspecto'. Assim, o governador Rui Costa avaliou ontem o encontro de anteontem com deputados da base governista, quando traçou um painel da situação do estado e falou das providências que adotou para enfrentar o momento.

Ele pontua o seguinte:

1 — Já vislumbrava desde o fim do ano passado os sinais da crise econômica, por isso pediu a Jaques Wagner que antecipasse a reforma administrativa.

2 — Há um bom volume de obras, como estradas e hospitais, em andamento. A prioridade do momento é concluí-las antes de iniciar novos projetos.

3 — O Paraná, estado mais rico do que a Bahia, está um caos. O Rio, com 16 milhões de habitantes e R$ 90 bilhões de arrecadação (contra 15 milhões de baianos e uma arrecadação de R$ 40 bilhões), também passa dificuldades, assim como o DF, que é custeado por verbas federais. A Bahia está fora disso e o aperto é para mantê-la assim.

E conclui:

— O remédio é amargo, mas estamos tomando-o na hora certa e na dosagem certa. Não vamos demitir e nem atrasar pagamento de salários. Eu não vou deixar que a Bahia fique como o Paraná ou o DF.



Agenda positiva — Rui diz que apesar dos pesares começa a construir uma agenda positiva ainda este mês.

Dia 20 reúne os prefeitos para começar a discutir a formação dos consórcios de saúde. E dia 30 lança o Pacto pela Educação. Em abril, reúne-se com o empresariado baianos para pedir que eles abracem escolas.



Oposição diz ter 'prato cheio' — A bancada de oposição na Assembleia tem um 'prato cheio' pela frente, na avaliação dos próprios deputados.

Eles falam que Rui Costa ainda não disse a que veio e tem anunciado cortes de despesas, mudanças no comando de órgãos e análise em contratos firmados na gestão de Jaques Wagner, o que 'tempera o prato'.

Sandro Régis (DEM), líder do bloco, diz que embora seja cedo para afirmar, a Bahia terá anos muito difíceis pela frente.

— O cenário é tão ruim que nós estamos nos preparando para fiscalizar e criticar, mas sem essa de quanto pior, melhor. Já estamos mal, muito mal.

"Tem lá uns 400 deputados, 300 deputados que quanto pior melhor para eles. Eles querem é que o governo esteja frágil porque é a forma de eles achacarem mais, tomarem mais"

Cid Gomes, ministro da Educação, com a declaração feita semana passada na Universidade Federal do Pará que incendiou a Câmara dos Deputados anteontem.

Mudando de time



O engenheiro Horácio Brasil causou rebuliço na praça, Após 18 anos na superintendência executiva do SETPS (o sindicato das empresas de ônibus), pediu o boné.

Mas não foi muito longe. É o novo diretor de operações do consórcio Salvador Norte, que congrega BTU, Central, Ondina, Rio Vermelho e Verdemar, empresas nascidas da cisão da Viação Beira Mar em 1991..

O Salvador norte liga Pirajá a Pituba, Tancredo Neves e cercanias.



Fapesb na mira



Deu no Diário do Judiciário: o Ministério Público abriu inquérito para apurar suposta prática de improbidade pelo diretor da Fapesb, Roberto Paulo Machado Lopes, sobre concessão de bolsas de estudo (pesquisas) e nomeação para cargos em Reda de parentes do deputado Euclides Fernandes.

O fato foi denunciado por um grupo de cientistas. O diretor foi indicado pelo deputado Euclides Fernandes (PDT).



Caros colegas



Os deputados estaduais que integram a Mesa Diretora entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para derrubar as restrições impostas ao agora colega Soldado Prisco (PSDB).

No documento, os deputado alegam que a separação dos poderes é condição sine qua non para a manutenção do Estado democrático e que Prisco está impedido de exercer sua função de parlamentar.

Ele não pode viajar, por exemplo.



Prisco grita — Prisco diz que continua sendo perseguido. Na sessão de ontem disse que prova disso é a extinção do processo contra o ex-presidente do PT José Genuíno, enquanto o dele continua.

— Fui preso para preservar a ordem pública. Agora, sou deputado, não existe greve e não há nada que justifique esta punição. O processo não está nem em fase de instrução. Cumpro pena sem sentença.



SOS estaleiros



Um grupo de baianos, como a senadora Lídice da Mata (PSB, o deputado federal Bebeto Galvão (PSB) e líderes de Maragogipe e Salinas da Margarida, foi ontem ao ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, pedir socorro para os estaleiros do Brasil, como o Enseada do Paraguaçu, que correm o risco de fechar (a reboque o petrolão).

O grupo pediu que o governo libere o empréstimo do BNDES para a Sete Brasil, empresa que irriga os estaleiros.

O ministro prometeu verificar o motivo do emperramento. E ele não sabe?



Show de arrogância



Um carro e uma moto se chocaram ontem na Avenida Orlando Gomes, em frente ao Condomínio Águas de Jaguaribe, em Piatã. Logo após o Samu, chegou ao local um guarda da Transalvador na moto OUX-5188 e começou a dar um show de grosserias com os que se aglomeravam em volta.

Mais: todo motorista que passava e olhava, ele multava. Um show de truculência.



Crime impossível



Morreu anteontem em São Paulo o advogado Paulo José da Costa Junior, criminalista top no Brasil, na Bahia, parceiro de Raul Chaves (com quem se parecia) e figura sempre presente nos ciclos acadêmicos. Ele foi advogado de Pedro Collor, irmão e desafeto do ex-presidente Fernando Collor, no processo em que PC Farias o acusava crime contra a honra. Com um parágrafo, Paulo José liquidou a fatura. Disse que Pedro havia cometido uma tentativa de crime impossível porque não havia honra a ser preservada. Melhor: disse que PC não tinha honra.



POUCAS & BOAS

Representantes da Azul vão inspecionar hoje o aeroporto de Guanambi. Ronaldo Veras, que comandará a equipe, diz que avaliará se há condições de fazer voos comerciais diurnos e noturnos. Técnicos do governo acompanham.

O Senado criou uma CPI para investigar a mortes de jovens no Brasil, especialmente negros. A sugestão foi da senadora baiana Lídice da Mata (PSB). O episódio da Mata Escura, em que 13 jovens morreram em confronto com PMs no início de fevereiro está na pauta.

