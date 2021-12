Rodrigo Maia pede votos em “festança” em Salvador

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), veio a Salvador nesta terça-feira, 17, pedir votos para se reeleger. Na corrida por alianças, obteve o apoio dos cinco deputados do PSD baiano em reunião com o senador Otto Alencar, cacique da legenda, e se encontrou no início da noite com o governador Rui Costa (PT), na governadoria.

À noite, no momento mais descontraído, Maia foi a um jantar que o prefeito ACM Neto, amigo pessoal dele, organizou no restaurante Pereira, na Barra. Tempo Presente acompanhou o encontro. Os convidados foram deputados federais baianos. No cardápio do encontro, além de pedidos de votos, pratos de carpaccio como entrada (R$ 43 cada unidade) e garrafas de whisky Old Parr 12 anos (R$ 279 cada exemplar).

Os deputados José Carlos Aleluia (DEM), Tia Eron (PRB), Márcio Marinho (PRB), Antonio Imbassahy (PSDB), Arthur Maia (SD), João Carlos Bacelar (PR), Uldurico Jr (PTC), Lúcio Vieira Lima (PMDB) e outros bateram ponto na festança. O vice Bruno Reis e o deputado federal João Gualberto (PSDB), também estavam lá. Ocuparam 16 lugares em uma área reservada do restaurante.

Pacto federativo – Rodrigo Maia chegou às 21h e disse que veio à Bahia consolidar os votos para a disputa pelo posto.

– Vim conversar com os deputados, discutir eleição, óbvio, e continuar construindo a possibilidade da minha candidatura – comentou o democrata, dizendo que não tratou com o governador Rui Costa sobre um possível apoio do PT ao nome dele.

Lá, Maia contou com exclusividade à coluna que, na pauta com Rui, o tema central foi o projeto do novo pacto federativo, que vai redistribuir atribuições e receitas entre municípios, estados e União.

(Por Yuri Silva)

Muricy deixa Ademi-BA

Luciano Muricy renunciou à presidência da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) para assumir a Secretaria de Obras na Prefeitura de Candeias. Em seu lugar assume Cláudio Cunha, que ocupava a diretoria comercial. Muricy renunciou na noite de segunda, quando foi eleito Cunha em convocação extraordinária do Conselho.

Minirreforma x Cultura

Boa parte do setor da Cultura está torcendo para que, na minirreforma que deve ser anunciada pelo governador Rui Costa até sexta-feira, alterações sejam feitas na Cultura, comandada por Jorge Portugal – que é a da cota pessoal de Rui.

Não pela figura do professor Portugal, mas pelos que o auxiliam. O ex-ministro Juca Ferreira, porém, tem sido um nome aclamado, por ser considerado forte na Cultura. A insatisfação estaria em todas as áreas: audiovisual, teatro, música, dança...

Carta do setor audiovisual – A Associação de Produtores e Cineastas (APC) divulga hoje carta dura contra a gestão da Cultura, mais diretamente ligada à Superintendência de Promoção Cultural. A Bahia tem 150 produtoras audiovisuais e a APC é a mais representativa.

A gota d’água foi a publicação, sábado, no Diário Oficial, da desclassificação de 19% dos inscritos nos Editais Setoriais 2016. Não é a primeira vez que a gestão derrapa, na visão dos artistas e produtores.

São R$ 40 milhões para todos os editais, sendo R$ 14,5 mi para o setor audiovisual – destes, R$ 8 milhões do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA), da Ancine. Das 372 propostas, 72 foram desclassificadas.

– Da euforia de um Edital histórico (...), passamos para um momento de insatisfações provocadas por erros primários no gerenciamento do Edital e por tecnicismos burocraticamente equivocados cometidos pela Secult-BA, por meio da Superintendência de Promoção Cultural, gestora do Edital – diz a carta. A coisa deve ferver.

Redes – Em sua página pessoal do Facebook, a produtora Marcia Cardim postou ontem extenso texto batendo forte nas desclassificações. O grupo Aberração Cultural, contra a atual gestão, também postou.

Trabalho – Os sindicatos de servidores dizem estar preocupados com a possibilidade de o comunista Álvaro Gomes deixar a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte na minirreforma. Ele estaria dialogando bem com as categorias. A trama estaria sendo tecida por correligionário em Brasília – dizem sindicalistas.

