Robótica baiana busca título nacional

Enquanto o futebol e outras modalidades custam a dar à Bahia alguma glória esportiva, a robótica tem se tornado frequente na disputa de títulos, embora muito pouco divulgados.

Neste final de semana, os baianos marcarão presença no Campeonato Nacional, programado para São Paulo, com mais de 1,5 mil competidores entre 9 e 19 anos de escolas públicas e privadas.

A Bahia está representada por oito equipes, três delas na categoria chamada ‘First Lego League’ (FLL), duas de ‘First Tech Challenge’ (FTC) e três na categoria ‘F1 in Schools’.

Embora a robótica ainda não seja reconhecida como esporte, o formato de premiação e a distribuição de times atendem ao conceito, com a variação de categorias de acordo com o grau de complexidade e de desafios enfrentados pelos estudantes.

A Maori, da Escola Sesi Djalma, em Salvador, é uma das oito equipes que vão representar a Bahia no campeonato nacional, com grandes chances de trazer um bom resultado.

A competição tem um perfil de festival, pois inclui demonstrações e workshops sobre educação e robótica, tendo como temas cidades inteligentes e sociedade do futuro.

Trabalho intenso

Ao tomar posse na noite de ontem como nova procuradora-geral de Justiça do Ministério Público estadual, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti anunciou a perspectiva do que vem pela frente:

– Serão dois anos de intenso trabalho, alicerçado em determinação e ética, a serviço do bem – garantiu a nova PGJ, a segunda mulher a assumir a chefia do MP estadual.

Quem diz que é um movimento impopular contra a democracia [as manifestações marcadas para o dia 15 de março] está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro

Ufba e a greve

Passada a primeira semana de aulas na Universidade Federal da Bahia, a expectativa é pela organização da greve nacional da educação, no dia 18 de março, enquanto ocorrem a apresentação dos professores e as aulas magnas das dezenas de cursos. Grande parte das universitárias e universitários participa neste domingo da manifestação programada para a Barra, por conta do Dia Internacional da Mulher.

A dificuldade maior dos coordenadores tem sido a reposição de professores, uma vez que há docentes em situação de aposentadoria e outros recém-aceitos em programas de pós-graduação, tornando a vacância um problema por conta da dificuldade de autorização do governo federal para contratação de substitutos.

Saúde em Periperi

Diversos serviços de saúde serão ofertados gratuitamente hoje aos moradores de Mirantes de Periperi. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde terá a estrutura montada na Associação de Moradores, na Rua Antônio Teixeira. Médicos generalistas e pediatras prestarão atendimentos, além da aferição de pressão, glicemia; e testes rápidos serão oferecidos para a população.

POUCAS & BOAS

A 4ª edição do Eco Bike Feminino movimenta hoje a cidade de São Desidério como parte da comemoração pela passagem do Dia Internacional da mulher. A concentração será na praça Abelardo Alencar e às 8h será a largada do passeio de 13 km até a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde será servido almoço ao meio dia para as participantes. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que organizou uma série de atividades como vôlei de areia, zumba fitness e prática de slackline.

Em Feira de Santana acontece hoje a 8ª Caminhada do Perdão, com o tema ‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’, em referência ao período da Quaresma. A concentração será na igreja Santo Antônio (Capuchinhos), onde às 7h haverá uma missa. Em seguida os fiéis percorrem as principais ruas e avenidas do centro até a igreja Senhor do Bonfim, no Alto do Cruzeiro. Pela temática da Campanha da Fraternidade 2020, a baiana Santa Dulce dos Pobres, santificada pela sua trajetória de amparo aos desfavorecidos, será homenageada durante a caminhada.

Miriam Hermes e Redação

