Roberto Santos ocupa presidência de honra de Instituto

O Instituto de Ação Social pela Música (IASPM), entidade que define e gerencia as diretrizes do programa Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), estabeleceu em assembleia mudanças em seu Conselho Administrativo, presidido desde a sua fundação, em 2008, pelo médico, professor, escritor e ex-governador da Bahia Roberto Santos. Aos 92 anos e com trajetória de participação expressiva em instituições ligadas à cultura e à ciência na Bahia, Santos passa a ocupar a recém-criada presidência de honra do IASPM, um cargo vitalício. Já a presidência do Conselho fica com o fundador e chanceler da Unifacs, Manoel Joaquim Barros Sobrinho, eleito por unanimidade para a função.

Uma homenagem ao professor Roberto Santos será feita no mês de junho, durante a inauguração da nova sede do Neojiba, na rua do Queimadinho, bairro da Lapinha. O programa do Governo do Estado tem como objetivo promover a integração e o desenvolvimento social de crianças, adolescentes e jovens, por meio de políticas públicas de educação e cultura através da prática coletiva e de excelência da música.

- Foi um privilégio para o instituto ter o professor Roberto Santos como presidente, sempre muito presente e atuante, e mantê-lo conosco como presidente de honra é importante. É um raro caso de político que aprecia e tem ligações com a música - afirma o maestro, pianista e educador Ricardo Castro, fundador e diretor geral do Neojiba.

O programa - Criado em 2007, o Neojiba já beneficiou cerca de 6,5 mil crianças, adolescentes e jovens baianos, direta e indiretamente, em seus Núcleos de Prática Orquestral e Coral e através de ações de extensão. Atualmente o programa tem 13 núcleos, atuando em diferentes regiões do estado.

A volta da filosofia

Em meio a notícias de cortes orçamentários e ameaça de desativação da Plataforma Lattes, meio digital onde se concentram as informações sobre os pesquisadores brasileiros, a volta da filosofia e sociologia no ensino médio é um alento para a educação no País. O senador e jogador tetracampeão mundial Romário (Pode-RJ) acatou sugestão para análise pelas comissões do Senado. O pedido teve o apoio de 140 mil cidadãos no portal e-Cidadania, sete vezes mais que os 20 mil necessários, conforme a legislação.

A volta da obrigatoriedade de sociologia e filosofia tem base na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As disciplinas haviam passado a ser ‘optativas’ durante a gestão de Michel Temer, apesar de sua inegável importância na formação básica.

“Já demos uma trava na Petrobras. Qualquer modificação de preço, no mínimo entre 15 e 30 dias, não pode ter menos que isso”

Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, em mensagem de áudio enviada a um caminhoneiro, comentando medidas articuladas pelo Palácio do Planalto para atender demandas da categoria, que paralisou o país em maio. Revelado pela revista “Veja”, o áudio viralizou em grupos de conversas de caminhoneiros em aplicativos de mensagens.

POUCAS & BOAS

O Museu da Misericórdia abre para visitação em três modalidades: escolar, universitário ou corporativo. O acervo traz um legado de 469 anos da nossa pioneira sociedade civil.

Por causa do feriado do padroeiro São Jorge na terça-feira (23), a prefeitura de Ilhéus publicou um decreto suspendendo o expediente nas repartições públicas amanhã. No entanto, os serviços e atividades considerados essenciais como saúde, educação, limpeza urbana, iluminação pública e segurança pública terão expediente normal. Conforme o decreto, quem folgar na segunda-feira terá que compensar as horas não trabalhadas “à razão de uma hora diária, no período de 24 a 29 de abril, observada a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos”.

Em Barreiras acontece amanhã uma audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020. O evento, que tem início às 15h, será realizado no auditório da Câmara Municipal. Na oportunidade serão apontadas as prioridades do governo para o ano que vem.

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) promove de 14 a 16 de maio o II Congresso de Enfermagem da instituição. A edição deste ano traz como tema ‘Enfermagem: gestão, ciência e excelência’. Na ocasião também será comemorada a 80ª Semana Brasileira de Enfermagem, que tem como tema ‘Enfermagem e os sentidos da equidade’. Aberto ao público, o evento é gratuito. Interessados podem realizar inscrição e conferir a programação no endereço www.abmeventos.org.br.

