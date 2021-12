Roberto Muniz diz que o aumento é indigesto

Integrante do PP, partido da base aliada de Temer, o senador Roberto Muniz não engoliu o aumento nos impostos que incidem sobre os preços dos combustíveis:

– Temer já não tem popularidade e mostra que ou não está nem aí para a população ou o caso é mais grave do que imaginamos. Aumentar justamente combustíveis, que é a base da cadeia produtiva, é uma atitude muito difícil de digerir.

Ele ressalva que os combustíveis incidem diretamente nos demais produtos:

– É um contrassenso. Vai impactar diretamente na inflação.

Por uma gripe — Na avaliação de Roberto Muniz, a situação de Temer é delicada, até porque a situação está indefinida:

– Isso não é uma briga de um round só. Estamos apenas no primeiro. Rodrigo Janot promete que vem mais. E Temer vive com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, como naquele filme, Dormindo com o inimigo.

O senador afirma que a população vive assim, numa espécie de letargia, porque não vê a queda de Temer como mudança.

– O ideal seria termos novas eleições já. Aí, sim, é que significaria mudança.

Duelo em Cruz

Cruz das Almas vai completar 120 anos de emancipação sábado com o tempero da disputa política baiana.

O presidente da Câmara, Edson Ribeiro, que é do DEM, convidou ACM Neto para ser o orador oficial da sessão solene na Câmara. O prefeito Orlando Peixoto, que é do PT, convidou Rui Costa para a festa.

Na Câmara, mesmo em dias festivos, como o aniversário do município, a tradição é de briga. Ano passado, questões solenes à parte, o embate se deu em torno da cassação de Dilma, com a turma do PT bradando que foi golpe.

O garimpo fica

Embora esteja funcionando irregularmente, o garimpo de ametistas na Serra da Quixaba, em Sento Sé, vai ser legalizado, ao que tudo indica. Dia 16 próximo vai ter audiência pública na Câmara de Sento Sé com todos os órgãos federais envolvidos na questão, inclusive o Ibama, mas a ideia é estabelecer as regras para a legalização, segundo o superintendente do DNPM na Bahia, Raimundo Sobreira:

– Já tem duas cooperativas em fase de legalização. Quem não conhece do ramo está indo embora e quem conhece, fica.

Efeito lago — Diz Sobreira que com o Lago de Sobradinho seco como nunca se viu (vai entrar no volume morto agora), a crise em Sento Sé se agravou:

– O lago tem recuo de até 35 km. Muita gente que vivia do cultivo irrigado faliu.

Pouco porto

Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), diz lamentar o fato de a Bahia ter as duas maiores baías do Brasil, a de Todos-os-Santos e a de Camamu, águas paradas e profundas, e estar com uma das piores estruturas portuárias do país:

– A gente perde para Pecém, no Ceará, e para Suape, em Pernambuco. São coisas que temos dificuldades de entender.

Discutir porto agora está em pauta.

POUCAS & BOAS

* Os Tribunais Regionais do Trabalho, Eleitoral e Federal, o TJ-BA e o TCE assinam amanhã o Protocolo de Cooperação Técnica do Comitê Interinstitucional de Gestão Socioambiental que marca a institucionalização da Teia de Sustentabilidade do Poder Judiciário da Bahia.

* A Secretaria do Trabalho e Esporte (Setre) realiza amanhã (a partir das 8h) no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, o I Workshop Boas Práticas para Empresas sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho.

* Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento, completa 134 anos domingo. Curioso: foi lá que o frei Henrique de Coimbra, aquele que veio na esquadra de Cabral, celebrou a 1ª missa no Brasil, na praia de Coroa Vermelha, hoje uma reserva pataxó. Ou seja, para quem vem de tão longe 134 anos é idade de bebê.

* Preso desde 21 de março, acusado de envolvimento em desvios de dinheiro na Prefeitura de Ilhéus (Operação Citrus, do MP), Jamil Ocké (PP), vereador licenciado, vai continuar na cadeia. O desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, do TJ, negou novo pedido de liberdade.

Colaborou: Yuri Silva

