Ritmo lento gera críticas na Alba

A falta de debate em torno do pacote de medidas econômicas enviadas para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo Executivo tem dado o que falar. Ontem, durante a sessão que aprovou o projeto de lei que altera o percentual das gratificações para professores com cursos de aperfeiçoamento, os deputados oposicionistas lamentaram a falta de diálogo e a situação da educação do estado. Além disso, o líder do bloco, Luciano Ribeiro (DEM), criticou a postura dos próprios deputados da base governista, que demonstraram desconhecimento e indisposição para o debate.

Durante o discurso, o parlamentar disse que o líder do PT, Rosemberg Pinto, afirmou ter se debruçado sobre o projeto por dois dias, mas não leu a emenda apresentada pela oposição:

– Isso é um completo desrespeito à democracia. Os deputados do governo aqui são tratados como se fossem delegados do governador – ironizou, ao destacar que a Casa virou uma Secretaria de Governo que só diz amém ao gestor.

Deterioradas – O líder oposicionista disse ainda que o parlamento baiano tem se deteriorado com o açodamento das discussões e a imposição do governo para votar os projetos de lei apressadamente, inibindo nestes últimos dias a presença de servidores ao usar o aparato policial na Casa.

Dia da Filantropia

O deputado federal baiano Antônio Brito (PSD), reeleito ao Congresso, comemorou na semana passada a aprovação de um projeto de lei de sua autoria – na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) – que institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional da Filantropia.

Bloco independente

Três vereadores anunciaram ontem que deixarão a bancada governista para formar um bloco parlamentar independente: Maurício Trindade (DEM), Joceval Rodrigues (PPS) e Fábio Souza (PHS), que se uniram ao oposicionista Carlos Muniz (Pode). A composição do grupo foi assinada e oficializada em ofício entregue ao presidente da Câmara Municipal de Salvador, Leo Prates (DEM). Maurício Trindade (DEM) será líder do bloco.

Questionado, o prefeito ACM Neto (DEM) afirmou desconhecer o bloco, no entanto, entende o movimento como parte do processo de se legislar.

– Não tenho que tratar disso porque cada partido aqui na Câmara dos Vereadores faz o que quiser – disse Neto.

Nova reitora do Ifba

A professora Luzia Mota venceu os três concorrentes e foi eleita, no último dia 13 de dezembro, reitora do Instituto Federal da Bahia (Ifba). Foi uma vitória com relativa folga: Luzia teve 3.710 votos, o que representa 32,2% dos votos válidos, ante 27,9% obtido pelo professor Albertino Ferreira, o segundo do pleito. No entanto, para assumir, a professora agora precisa ter o nome homologado junto ao órgão máximo da instituição, o Conselho Superior do Ifba (Consup), que vai deliberar sobre o assunto neste sábado, 21. A reitora eleita conhece bem a casa – graduada em física pela Ufba, leciona há 24 anos no Ifba.

