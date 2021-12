Revisão eleitoral na RMS acaba nesta terça

Termina hoje o prazo para a revisão do eleitorado em quatro municípios da Região Metropolitana de Salvador – Lauro de Freitas, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias – e nas demais cidades participantes da 1ª fase deste 2º ciclo da biometria obrigatória na Bahia, que totaliza mais de 30 municípios. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) prevê que deve cancelar cerca de 200 mil títulos destas localidades, por conta dos baixos índices de comparecimento do eleitorado. Em Simões Filho o percentual de biometrizados é de apenas 26,55%, em Dias D’Ávila 30,43%, Candeias 33,01% e Lauro de Freitas 40,51%. Eleitores que não responderem à convocação da Justiça Eleitoral terão seus títulos cancelados.

Retomada – Ontem o TRE-BA retomou os trabalhos após período de recesso, realizando sua primeira sessão de julgamento de 2019. O presidente da Corte Eleitoral, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, aproveitou para comentar sobre os avanços no que diz respeito à taxa de congestionamento dos processos, hoje de apenas 3,68%, patamar nunca alcançado anteriormente.

Alterações na equipe

O prefeito ACM Neto afirmou ontem que todas as mudanças previstas para acontecer na equipe de governo serão anunciadas a qualquer momento, mas com prazo máximo agendado para 4 de fevereiro, quando são abertos oficialmente os trabalhos na Câmara Municipal de Salvador.

– O prazo seria a virada desse mês, início de fevereiro, mas asseguro que no dia 4 de fevereiro iremos fazer a leitura da mensagem na Câmara de Salvador já com a equipe fechada e definida – garantiu.

“[O caso] Pode preocupar o presidente como pai em relação ao filho. Todos nós nos preocupamos com os nossos filhos”

Esportes aquáticos no MAM

A direção do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) anunciou que prepara um calendário de esportes aquáticos para a prainha do museu, em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), o Boxe na Praia e o Remo sem Fronteiras, com apoio da Sudesb, Serin, Casa Civil e Secom. Já está confirmada a etapa de abertura da temporada do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas, com participação de aproximadamente 400 atletas de todas as idades – iniciantes e atletas de elite. A FBDA também prepara projeto de aulas de natação na prainha do MAM, que decidiu pela liberação do acesso ao local das 8h às 17h. O museu recomenda que O Parque das Esculturas, os Arcos e as imediações da Galeria Rubem Valentim sejam evitados por conta da reforma que ali ocorre.

