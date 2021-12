Restam 162 municípios para Rui Costa visitar

Morro do Chapéu, uma das mais belas e frias cidades da Chapada Diamantina, será o destino número 500 do governador Rui Costa, desde o início de seu primeiro mandato, segundo registra a agenda de seu gabinete. Foram 255 municípios visitados entre os 417 do Estado, o que sinaliza uma ausência do governador em outros 162 (cerca de 40%), que ainda poderão recebê-lo, ao longo dos três anos e mais de oito meses deste seu segundo mandato.

Cidade criada em 1864, embora já tenha suas primeiras povoações no século XVI, Morro ganhou este nome por causa das suas formações rochosas com formato de chapéu. Famosa pelo turismo das cachoeiras, como Ferro Doido, Morro do Chapéu será visitada pelo governador amanhã. Lá, o ‘Correria’, como o governador é mais conhecido por seus seguidores, vai inaugurar a restauração e pavimentação da rodovia BA-144, no trecho de 73 quilômetros que liga Morro do Chapéu ao município de Várzea Nova.

Além de entregar a estrada reformada, como é dever do governo do estado, Rui vai autorizar três convênios com associações de agricultores da região e visitar instituições de ensino e unidades de saúde, que ele considera prioridade.

– Em breve, vamos inaugurar as UTIs do Hospital da Lapa, como inauguramos em Brumado, e vamos também abrir um hospital em Itaberaba – disse, entusiasmado, como é de seu perfil, em um programa de rádio.

Média – Com a chegada a Morro do Chapéu, Rui Costa vai manter a média de uma cidade visitada a cada três dias de governo. Em Sapeaçu, na quinta-feira, dia 11, o governador fez sua viagem 499 em 1.559 dias à frente do Estado da Bahia.

“Prometi, na vida pública, combater a corrupção e jamais iria me calar diante de um foco de corrupção tão perto de mim. Senti-me na obrigação de levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público”

Apoio a religiões afro

Um Plantão 24 horas contra a intolerância religiosa está entre os serviços oferecidos pela recém-criada Instituição Nacional de Defesa das Religiões de Matrizes Africanas (Idafro). Os 1.165 terreiros de candomblé registrados no Centro de Documentação e Memória da Universidade Federal da Bahia poderão filiar-se à instituição sediada em São Paulo, mas que tem objetivo de espalhar representações por todo o País. O órgão não tem fins lucrativos. Na equipe de trabalho, estão advogados, contadores, arquitetos, sociólogos e até bombeiros-militares que podem informar, orientar e assessorar os babás e as ialorixás em temas diversos. O objetivo é fortalecer a defesa da liberdade de consciência de crença, bem como a luta para enfrentamento da intolerância religiosa.

