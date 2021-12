Reservatórios estão em situação crítica

O outono começou nesta segunda-feira, 20, mais precisamente às 7h29, o que no Nordeste sempre foi época de aumento de chuvas. Na capital da Bahia, São Pedro já deu o ar da graça desde a semana passada, mas a situação dos mananciais que abastecem Salvador e Região Metropolitana não está 100%

– Estamos com o sinal de alerta aceso e a situação é crítica. Como toda situação desse tipo, o risco de uma crise existe. Mas estamos investindo em ações nas barragens a fim de agregar vazão para Salvador – diz Rogério Cedraz, presidente da Embasa.

Captação – A RMS é abastecida por seis barragens. O volume útil das barragens é calculado entre o nível máximo e o mínimo de captação da água. Os percentuais a seguir têm a ver com quanto se consegue captar de água hoje: Pedra do Cavalo (24,12%), Joanes I (61,09%), Joanes II (12,64%), Ipitanga I (0,09%), Ipitanga II (28,45%) e Santa Helena (10,11%). Economia é a palavra.

Zona rural – Semana que passou, em 106 municípios foi decretada a emergência em razão de estiagem, mas ao todo são 221 municípios nessa situação no estado. O foco do problema está nas zonas rurais dos municípios. A Embasa atende 366 dos 417 municípios baianos.

– Existe já uma crise hídrica. Na maioria dos estados os mananciais estão baixos. Só fazer investimento em infraestrutura não adianta se não tiver de onde tirar água. Nesse momento é importante que chova.

Lava Jato – Não, não é a operação da Polícia Federal que prende os corruptos da política. É também uma devassa, mas que a Embasa está fazendo nos estabelecimento que lavam carros em Salvador, muitos deles fazem “gatos”.

Cultura entra em cena

ACM Neto vem com uma leva de anúncios na área de Cultura hoje, quando fala sobre as atrações para comemorar o aniversário de Salvador, dia 29.

Investirá na área que tem sido nevrálgica para seu adversário, o governador Rui Costa, que sofre críticas da classe artística. Ele anuncia hoje a segunda edição do Selo Literário João Ubaldo Ribeiro, que incentiva escritores iniciantes, e o Viva Cultura, que oferece redução fiscal para empresas investirem em projetos culturais, entre outras. Tem também uma agenda de inauguração de obras e festas. Pé em 2018 total.

Chuva – A principal obra a ser entregue por esses dias é a do Barro Branco.

Calote de campanha

Os ânimos estão péssimos entre os profissionais que trabalharam na campanha de Alice Portugal (PCdoB) à prefeitura de Salvador, no ano passado.

Depois de ficar devendo aos prestadores de serviço e prometer pagar em parcelas, a partir de dezembro, o comando da campanha está com prestações atrasadas.

O acordo era o de pagar R$ 1 mil por mês, mas as parcelas sempre sofrem atrasos de dois meses. Esse mês, por exemplo, ainda há uma parcela em atraso e os militantes de Alice querem o seu din din.

Colaborou Yuri Silva

POUCAS & BOAS

Assunto pertinente para o momento: a Assembleia Legislativa realiza amanhã, às 9h30, audiência pública sobre os impactos da Reforma da Previdência para profissionais da Segurança. A discussão é organizada pelo deputado Marcelino Galo (PT) e acontece na Sala Herculano Menezes.

A Defensoria Pública e organizações sociais pelos direitos humanos, como é o caso da Reaja e ONG Justiça Global, realizam audiência pública às 9h de hoje para discutirem a tramitação do incidente de deslocamento de competência, ou “federalização”, do caso da Chacina do Cabula. A morte de 12 jovens negros em fevereiro de 2015 por policiais militares causou repercussão internacional, sobretudo quando os policiais foram absolvidos na Bahia. Hoje o caso está no STJ, na fase de instrução, ou seja, governo e Justiça Militar estão sendo solicitados para prestar informações. A audiência acontece na Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no Canela.

