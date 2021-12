Renan peita a Justiça e bota lenha na fogueira

Diz a máxima que decisão judicial não se discute, se cumpre. Renan Calheiros, presidente do Senado, fez a exceção da regra ontem ao recusar receber a notificação da liminar do ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, que o afastou da presidência.

O argumento tem sua lógica. Afastar o presidente de um poder deve ser uma decisão colegiada da corte competente, no caso em apreço, o STF, como foi no caso de Eduardo Cunha, na presidência da Câmara.

Mas nem por isso deixou de haver o desacato. Marco Aurélio decidiu, não foi acatado. No procedimento jurídico, ele deveria pedir a prisão. Não pediu.

Lógico que o STF vai afastar Renan, que agudizou as suas trombadas com o Judiciário esta semana, ao tentar votar a toque de caixa a desfigurada lei anticorrupção.

Mas a decisão joga mais lenha não só na crise entre os poderes, mas também na do país, que, desse jeito, não precisa ser vidente para se perceber que caminha para uma caótica situação, como se viu ontem no Rio.

Tensão total — Diz o senador baiano Otto Alencar (PSD) que o Senado viveu ontem um dia tenso. Ou melhor, uma situação que já tensionada atingiu o pico.

– Isso é muito ruim para o momento que o país atravessa. Tem que haver entendimento. Se não houver a busca de soluções com os moderados, com certeza elas não virão com os exaltados.

Sem acordo

Governistas e oposicionistas vararam a noite para votar o orçamento do estado para 2017.

A bancada da oposição apresentou 13 emendas, todas rejeitadas. E passou a obstruir a sessão, que entrou pela madrugada.

Nilo dá a largada

Marcelo Nilo (PSL), presidente da Assembleia, almoçou hoje com a bancada do PT e à tarde reuniu-se com Rui Costa.

Deu a largada na série de articulações com o propósito de reeleger-se pela sexta vez presidente da Casa.

Ele contabiliza 30 votos. Onze são do PSD de Otto Alencar e do PP de João Leão, que resolveram enfrentá-lo.

Oxigenação — Os outros 22 votos são da oposição. Sandro Régis (DEM), o líder do grupo, diz que a única decisão tomada até agora é a de votar em bloco.

Mas os oposicionistas vibram com as turbulências governistas, especialmente depois que Jaques Wagner disse a Mário Kertész, na Metrópole, ser a favor da 'oxigenação'.

Dizem também querer oxigenar. Em 2018.

A dança da gasolina

O Brasil é mesmo um país engraçado. Em outubro e novembro, a Petrobras anunciou com estardalhaço duas reduções no preço dos combustíveis, mas as distribuidoras não repassaram para os postos.

Agora, a mesma Petrobras anuncia um aumento. Esse, com certeza, diz o presidente do Sindicombustíveis, vai bater nas bombas:

– Se a própria Petrobras, dona da BR Distribuidora, que detém 37% do mercado de distribuição, não reduz na distribuição, as outras vão fazer o quê?

Patinho feio — José Augusto diz que nem na Bahia nem em qualquer parte do Brasil houve redução efetiva por parte das distribuidoras. Se alguns postos reduziram, foi por mera questão de concorrência:

– O que é bom deixar claro é que o problema é lá em cima, mas quem paga o pato somos nós, os postos.

POUCAS & BOAS

A vereadora Ana Rita Tavares (PMB) diz estar ansiosa aguardando a decisão do STF sobre a proibição do sacrifício de animais em rituais religiosos. Ela diz estar a cavalheiro, por ser contra a morte de animais também pela culinária.

O senador Roberto Muniz (PP) propôs que o Senado conceda a Medalha do Mérito Esportivo para a Chapecoense. Ele diz que o episódio trágico fez renascer o fairplay esportivo, mostrando que estádios não são campos de batalha. Ok, mas quem merece o troféu fair é o Atlético de Medellín, que abriu mão do título.

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) está finalizando estudos que pretendem transformar a Zambiapunga, manifestação cultural dos municípios de Cairu, Nilo Peçanha, Taperoá e Valença, em Patrimônio Imaterial da Bahia.

