Renan é afastado, mas a Justiça fica devendo

O afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado causou certa surpresa entre senadores. Embora ele tenha se tornado réu na semana passada, achavam que o pedido da Rede não tivesse a eficácia pretendida. Fato consumado, convém pontuar:

1 – Renan Calheiros não é Eduardo Cunha, que perdeu a presidência e o mandato e agora está na cadeia. Contra Renan não há processo de cassação, como no caso Cunha.

2 – O afastamento se dá, segundo entendimento do ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, porque um réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República, como é o caso do presidente do Senado.

Noutras palavras, o episódio bota mais lenha na fogueira, mas está longe de produzir a faxina que a sociedade almeja.

O caso que tornou Renan réu é de 10 anos atrás, gerou escândalo que o afastou da presidência do Senado, quando foi acusado de ter desviado dinheiro público para pagar a pensão de uma filha. É coisa velha.

Renan é implicado em 10 outros processos, três deles da Lava Jato. Junto com mais dez senadores e 27 deputados federais (sem contar a delação da Odebrecht).

Ou seja, a Justiça ainda deve muito em matéria de julgar políticos federais detentores de mandato, acobertados pelo manto da imunidade que virou impunidade.

O mediador

Semana passada a Sucom multou a CCR por estar fazendo a linha do metrô na Paralela e eventualmente atrapalhando o trânsito.

Óbvio que numa obra desse porte é impossível não conturbar o trânsito. O episódio em si revela outro fato: as relações entre Rui Costa e ACM Neto estão cada vez mais azedas. Ontem, Jaques Wagner disse a Mário Kertész, na Metrópole, que, se Rui quiser, ele topa mediar a questão.

O Estado tem sido nossa única opção. Ou a democracia ou a guerra. E o papel da Justiça é pacificar

Coxinhas e comunistas

Os manifestantes de domingo em apoio a Lava-Barra, ou coxinhas do MBL, se bateram de frente com simpatizantes de Fidel Castro, o líder cubano morto semana passada.

O consulado cubano na Bahia, que fica na Barra, juntou membros da Associação Cultural José Martí e da Cebrabraz, entidades de solidariedade a Cuba, para uma manifestação em homenagem a Fidel.

“Vai para Cuba!’ — Os fidelistas saíram com faixas e cartazes tipo Viva Fidel, ou Yo soy Fidel, ou mais ainda, Hasta Siempre Comandante, com destino à praia, para jogar flores.

A marcha recebeu aplausos, mas alguns coxinhas gritaram: ‘Vai para Cuba!’.

Os fidelistas devolviam: “Fiquem aí com Geddel, Temer e Cunha!’.

No frigir dos ovos, tudo democrático.

Pobre Cobre

Já que perguntar não ofende: que fim levaram as sucessivas promessas de recuperação da Barragem do Cobre?

Do alto da ladeira de São Caetano dá para ver que ela continua um imenso esgotão. De perto, no Parque São Bartolomeu, ainda área de grande insegurança, apesar de também ter sido alvo de muitas promessas de humanização, ela fede.

Lá, o povo diz que o poder público age como político e Copa do Mundo: só aparece de quatro em quatro anos.

POUCAS & BOAS

As Polêmicas Contemporâneas que o professor Nelson Pretto toca na Faculdade de Educação, com palco na Escola Politécnica da Ufba, entraram na festa dos 80 anos de Tom Zé e os 50 da Tropicália. Na próxima segunda (19h) debatem sobre o tema.

Mas a programação começa quinta (17h) no Palacete das Artes, com a abertura da exposição Tropicália: régua e compasso (A Bahia Cultural Pré-Tropicalista), organizada pela Fundação Cultural do Estado, e sexta, na Concha Acústica do TCA, com show do próprio Tom Zé.

O 12º título do Prêmio Clarival Valadares, criado em 2003 pela Odebrecht, será lançado hoje (19h30) na sede da empresa na Paralela. A obra: Os Naturalistas do Império – O Conhecimento Científico de Portugal e suas Colônias (1768-1822). A tiragem inicial é de três mil exemplares.

A noite de autógrafos contará com uma palestra dos organizadores do livro, os historiadores Magnus Roberto de Mello Pereira e Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz, além de debate com a professora da Ufba Fernanda Rebelo.

Colaborou: Joyce de Sousa

