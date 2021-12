Reforma política, o papo que já não deu

Vicente Cândido (PT-SP), deputado que faz a relatoria da Comissão da Reforma Política (aquele que sugeriu a emenda impedindo a prisão de candidatos oito meses antes do pleito), chegou a Salvador em meados de março para uma audiência pública na Assembleia bastante otimista.

– A reforma sai porque é uma questão de necessidade. Ou vai ou racha.

Rachou. Hoje Vicente Cândido é o retrato da desilusão.

– A discussão se restringe a quanto cada partido vai ter para gastar na campanha.

Eis a questão: até 2014 o dinheiro jorrava fácil das tetas das construtoras, e assim a campanha foi feita. Segundo dados do TSE, as doações declaradas totalizaram algo em torno de R$ 20 bilhões distribuídos entre 18 mil candidatos ao governo, Senado e deputados pelo país afora, sem contar o caixa-dois, que era sempre gordo, como se vê na Lava Jato.

Já está acertado o preço da conta, R$ 5,5 bilhões via Fundo Partidário.

Em suma, lá em Brasília é tempo de murici, cada um cuidando de si.

Caixa-três - É só fazer a conta: se em 2014 custou R$ 18 bi, óbvio que R$ 5,5 bi é dinheiro curto para o propósito. Alguns políticos ainda fazem mea-culpa, lamentando tirar dinheiro de escolas e hospitais para isso.

Os defensores dizem que no esquema anterior também se tirava dinheiro de escolas e hospitais.

Mas, pior que isso, o cenário abre espaços para o caixa-três, o dinheiro do crime organizado. O senador Otto Alencar (PSD) diz não ter a menor dúvida:

– No Rio já está assim há muito tempo. E a Cidade Maravilhosa, que é uma vitrine do Brasil, está espalhando a expertise.

Esse seria o pior cenário, sairíamos das urnas pior do que estamos.

Causa própria

Com o voto pela rejeição da relatora, a conselheira Carolina Costa, o TCE aprovou ontem por 5 a 1, com ressalvas, as contas da Assembleia relativas a 2012. A restrição era pelas bolsas de estudos que deputados davam.

Curioso é que o próprio presidente responsável, no caso, Marcelo Nilo (PSL), foi fazer a defesa. É a primeira vez que isso acontece em mais de 30 anos.

Mais gordo

O ministro Fernando Coelho (Minas e Energia) aproveitou a visita a Salvador para falar com empresários e conversou com ACM Neto. Pauta: a migração de deputados do PSB para o DEM, um total de oito.

Está quase certo que vai acontecer. O DEM, que tem 31 deputados, pode subir para 50. E briga por mais espaço no governo.

Pouso forçado

Forçado a pousar o helicóptero na quadra de um colégio de Castro Alves anteontem, quando voltava de uma viagem a Marcionílio Souza, o presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), que já fez curso de piloto, diz que não chegou a ficar com medo, mas viveu uma situação que nada tinha de bom.

– Olhávamos para um lado e outro, não víamos nada, nem para frente, nem para trás. De repente vimos algo pintado de vermelho. Era uma quadra. 'É lá que vamos', disse ao piloto. É uma situação que eu não desejo para ninguém.

Ajuda amiga - Após o pouso em Castro Alves, Coronel pediu ajuda ao prefeito Thiancle Araújo (PSDB), que arranjou um carro para completar a viagem até Salvador.

O helicóptero dormiu lá.

POUCAS & BOAS

Fechada desde dezembro de 2015 por conta de uma explosão nos caixas eletrônicos provocada por bandido, a reabertura da agência do Banco do Brasil virou sonho para o comércio local. O povo foi às ruas esta semana e o prefeito Fortunato Costa, o Nena (PPS), também desfilou entre os manifestantes.

A construção de um simples quebra-molas em frente à Escola Orlando Imbassahy, em São Marcos, virou um inferno para moradores de São Marcos e Pau da Lima. Os engarrafamentos, já tradicionais, ficaram monumentais. E a 'grande obra' já dura mais de 15 dias.

A Secretaria de Manutenção da Seman da prefeitura de Salvador plantou no entorno do Dique do Cabrito 20 palmeiras-imperiais. A pretensão é urbanizar a área, mas é complicado. A água é esgoto puro. Sempre a Embasa promete fazer a recuperação e até agora, nada.

