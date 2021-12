Reforma política em debate na Assembleia

Se ainda não é consenso, é quase: a reeleição para cargos executivos (prefeito, governador e presidente) está com os dias contados pelo que se observa nos primeiros movimentos da Comissão da Reforma Política do Congresso Nacional (23 dos 34 membros já se manifestaram a favor). E todo esforço está sendo feito para que as novas regras estejam votadas e aprovadas na Câmara e no Senado até setembro, o que equivale dizer: para valer já nas eleições do próximo ano.

Se assim o é, como ficam os prefeitos eleitos pela primeira vez em 2012, como ACM Neto, que vão tentar a reeleição?

Ninguém sabe. Ainda não há emendas nesta direção formalizadas, mas se discutem duas possibilidades:

1 - Os eleitos em 2016 teriam mandato-tampão de dois anos, assegurando o direito dos eleitos em 2012 de disputar a reeleição. E os que forem eleitos pela primeira vez em 2016 poderiam tentar a reeleição em 2018.

2 - Os eleitos (ou reeleitos) em 2016 teriam mandato de seis anos e ponto.

Aos interessados em dar sugestões: segunda, às 9h, os seis integrantes baianos da Comissão da Reforma realizarão audiência oficial na Assembleia.

Casamento barato - A maioria dos deputados quer eleições para vereador, prefeito, deputado, senador e governador num mesmo pleito por achar que a campanha fica mais barata.

Descasadas, eles pagam duas campanhas, a deles e a dos prefeitos (que não querem). Discute-se também colocar a eleição do presidente da República solteira e com mandato diferenciado, de cinco anos.

Bancada baiana - Os cinco deputados federais baianos que integram a Comissão da Reforma Política como titulares são: Arthur Maia (SDD), Benito Gama (PTB), Daniel Almeida (PCdoB), Moema Gramacho (PT) e Uldurico Júnior (PTC).

Independência legislativa

Ainda sobre a votação de Marcos Presídio na Assembleia, deputados festejam um fato: dizem que em muitos anos, desde antes de ACM, pela primeira vez na Bahia o Legislativo agiu com absoluta independência do Executivo. Antes, apenas cumpria ordens.

Resposta de Gabrielli para Onyx

"Vossa excelência deveria estudar a regra do respeito. (...) Repilo veementemente a irresponsabilidade da opinião do ilustre deputado", disse Gabrielli durante CPI da Petrobras.

Dois pesos

Muito boa a decisão do prefeito ACM Neto de vetar a cobrança nos estacionamentos dos shoppings nestes momentos em que muito se cobra do povo e pouco se retribui.

Aproveitando o ensejo, Neto bem poderia mirar-se no próprio exemplo e deixar de estar cobrando estacionamento na rua.

Do jeito que está, os valores se inverteram: o espaço privado é gratuito e o público é pago. Como diria Octávio Mangabeira: Pense num absurdo... (o resto você já sabe).

Paz em casa

A juíza da Vara da Violência Doméstica, Márcia Lisboa, passou a semana empenhada em alastrar o Mutirão Nacional pela Paz em Casa, que teve o propósito de dar visibilidade à quantidade de processos envolvendo violência contra as mulheres.

Na Bahia existem cerca de 12 mil processos, e, segundo a magistrada, é humanamente impossível baixar o número, por um detalhe elementar: estrutura precária.

Poucas varas - Na Bahia são três varas especializadas. Márcia diz que só Salvador deveria ter cinco. O mutirão julgou 30 processos/dia, mas o caso é complexo.

- Todo mês chegam 300 processos deste tipo. Damos uma baixa, chega um monte.

Mas ela acha que quanto mais publicidade o assunto tiver, crescem as chances de a violência diminuir. E também do Judiciário se estruturar melhor.

Perigo no Canela

Moradores do Canela, bairro nobre de Salvador, se dizem assustados com a onda de assaltos lá. A vítima anteontem no início da noite foi uma cidadã, na Rua Marechal Floriano (atrás do Bompreço), com um bebê nos braços.

Eles dizem que sempre pediram mais polícia na área, até agora sem sucesso.

Cultura maldita - Aliás, a insegurança generalizou-se de tal forma que no Rio Vermelho a jornalista Fabiana Mascarenhas flagrou crianças cantarolando uma versão soteropolitana de Ai que saudade d'ocê, de Vital Farias.

Não se admire se um dia

Um maloqueiro invadir

A porta da sua casa

Lhe der um tiro e partir...

POUCAS & BOAS

Responsabilidade Civil do Advogado e Ensino Jurídico no Brasil é o livro que o jurista e professor Wanderley Ribeiro, também integrante do Instituto Histórico, lança segunda, 16, 18h, na Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (sede da secção baiana da OAB, Piedade).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ano 1969. Salvador estava em festa. O major Cosme de Farias, lenda viva dos soteropolitanos sacramentada como rábula que só defendia pobres e desvalidos (de graça, é óbvio), ex-vereador, ex-deputado, completava 98 anos de idade.

Na festa, alguns dos grandes da Bahia na época. Mãe Menininha do Gantois, Jorge Amado, Pierre Verger, Caribé e ACM, o governador, que usou a palavra para louvar o aniversariante:

- Vamos pedir a Deus que Ele lhe dê vida e saúde para fazermos a justa comemoração do seu centenário!

E Cosme, ao agradecer:

- Eu é que vou pedir a Deus que dê saúde ao senhor para estar aqui e não perder a festa, porque eu vou estar.

Dois anos depois, os dois estavam no centenário. Cosme morreu no ano seguinte aos 101 anos. Hoje faz 42 anos.

