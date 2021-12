Reforma política acaba com reeleição

O texto-base da comissão de reforma política da Câmara dos Deputados foi fechado ontem e lido para os participantes. Mas a votação na própria comissão só será na segunda-feira. A votação no plenário deve acontecer na semana do dia 26.

São muitas as mudanças e elas prometem causar um estardalhaço no cenário político. A começar pelo fim da reeleição e a unificação dos pleitos em mandatos de cinco anos. Para isso acontecer, a proposta é fazer uma "eleição-tampão" para prefeito em 2016. Quem for eleito ficará dois anos. Outro detalhe desta decisão, se aprovada, é que os atuais prefeitos podem disputar a reeleição agora, mas não poderão em 2018. Já os vitoriosos de primeiro mandato poderão concorrer à reeleição dois anos depois.

ACM Neto (DEM) acompanha esta votação de perto, pois as negociações que faria para 2016 mudam muito no novo cenário. A vaga de vice, disputada a foice pelos aliados, perde importância, já que uma eventual saída de Neto para o governo em 2018 não garante mais o mandato. Isso tudo se ele for reeleito.

Financiamento — Benito Gama (PTB), deputado baiano que faz parte do colegiado, revela ainda que o financiamento de campanha ficará como está, ou seja, público e privado. A diferença é que empresas que tenham contrato com o governo não poderão doar dinheiro para nenhum candidato, e isso muda tudo.

Janela aberta — Os insatisfeitos com os atuais partidos terão uma janela de 180 dias para migrar indiscriminadamente caso a proposta da comissão seja aprovada como está. Esta é uma notícia que agrada a muita gente do cenário político baiano que anda sem espaço dentro dos partidos.

Sobre portas abertas

O prefeito de Alagoinhas, Paulo Cezar (PDT), comemorou o empenho prometido pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), para liberação dos US$ 11,5 milhões para a cidade baiana, da Cooperação Andina de Fomento. Interessante é que Paulo Cezar foi levado a Temer pelo deputado federal Paulo Azi, que é do DEM. Ou seja, após a primeira votação do ajuste fiscal, o DEM está com o canal aberto, e o PDT, pedindo ajuda.

"Estamos (na fase) da corrupção da Petrobras, dos empreiteiros, e o que aconteceu (quando isso foi descoberto): o país entrou em crise, numa recessão. O Brasil é movido a corrupção. Quando parou a corrupção, o Brasil parou"

Noelma Kodama, a doleira que foi presa por envolvimento nos crimes investigados pela Operação Lava Jato e prestou depoimento à CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados ontem.

Náufrago na baía

O projeto que prevê investimentos de mais de R$ 250 milhões na Baía de Todos-os-Santos parece que não sairá do papel. Um impasse entre o governo do estado e o BID está embaralhando o que poderia ser o primeiro passo para a baía se tornar de fato uma zona turística. O problema é a inclusão de Itacaré e Ilhéus num projeto que está pronto há quatro anos.

Recuo de vereadores

Os vereadores de Feira de Santana tiveram que recuar e revogar a emenda à Lei Orgânica da cidade que garantia aposentadoria vitalícia para servidores com mais de 10 anos trabalhados, inclusos aí os próprios vereadores.

A população se revoltou e não sem razão. Em tempos de crise, uma ação como esta foi vista como ultrajante. A emenda garantia o salário integral.

E, do ponto de vista legal, o vereador Beldes Ramos (PT), único a votar contra a proposta inicial, diz que era inconstitucional.

Avanço dos vereadores

Já o presidente da Câmara Municipal de Barreiras, Carlos Tito (PDT), pretende economizar R$ 2 milhões ao final do ano do orçamento de R$ 9,4 milhões.

Diz que, embora seja opositor do atual prefeito Antônio Henrique (PP), tenta dar o exemplo de como diminuir o custeio.

Contudo, a liberação do recurso está condicionada à aplicação na climatização das salas de aula das escolas municipais. De acordo com Tito, Barreiras tem cerca de 90 colégios e nenhum tem ar-condicionado.

A medida vem em boa hora para a gestão do prefeito. Barreiras não é exceção à regra entre os municípios que convivem com a verba escassa.

POUCAS & BOAS

A comissão técnica do TCE responsável pela elaboração do relatório final das contas do último ano de governo Jaques Wagner começou a trabalhar na revisão e editoração da análise nesta semana. O parecer técnico começa a ser apreciado no dia 2 de junho. A promessa é que o relatório vai aferir além do cumprimento dos percentuais determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal, a eficiência, eficácia e economicidade da gestão.

O diretor da C40 de Grandes Cidades para Liderança do Clima, Mark Watts, chega a Salvador amanhã para oficializar a entrada da cidade no grupo de cidades que discute, implementa e financia práticas de sustentabilidade nos grandes centros mundiais. Hoje, Watts participa de uma palestra na Fieb, às 16h. Na quinta, será feito o ato de assinatura com o prefeito ACM Neto e o secretário de Cidade Sustentável, André Fraga. Salvador é a quarta cidade brasileira a entrar no grupo. Antes, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba estavam credenciadas.

A Comissão Especial do Carnaval da Câmara de Salvador realiza a terceira audiência pública para discutir o planejamento da folia momesca de 2016 hoje, às 9h, no Centro Cultural da Câmara. O presidente da Saltur, Isaac Edington, membros do Conselho Municipal do Carnaval, além de representantes da Bahiatursa e de entidades carnavalescas vão participar do evento.

Reduto de petistas e artistas no Pelourinho, o restaurante de Alaíde do Feijão será reconhecido pelo governo estadual como espaço cultural. O Instituto de Patrimônio Artístico Cultural (Ipac) cedeu o novo endereço aos restaurante. O reconhecimento oficial abre caminhos com linhas de crédito exclusivas para investimento.

O ex-deputado estadual Arnaldo Teixeira (PR) morreu ontem, aos 62 anos, vítima de um infarto, no centro médico de Vitória da Conquista. Doutor Arnaldo, como era conhecido, foi deputado estadual, vereador e vice-prefeito de Itapetinga. Em 2012, disputou a prefeitura do município do sudoeste baiano.

