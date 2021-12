Reforma política, a urgência e a Lava Jato

Dá para fazer a campanha 2018 como a de 2014, com cada um montando carros de som, indo às gráficas fazer santinhos e bancando as andanças?

É consenso: seguramente, não!

Eis um dos pontos cruciais da reforma política, que está andando a passo de cágado no Congresso, como as outras reformas, a da Previdência, a trabalhista e a tributária.

E a Lava Jato (com as delações da Odebrecht) não conturba o andamento dos trabalhos para se materializar novas regras?

Com a palavra, o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), presidente da Comissão da Reforma Política na Câmara:

- A Lava Jato perturba o país, a economia e tudo mais. Como não perturbaria a Câmara?

Mas, apesar dos pesares, Lúcio se diz "otimista" quanto à reforma política acontecer. Não que queira. É uma necessidade.

Duas PECs, a que proíbe as coligações e a da cláusula de barreira (limita a existência de partidos), já passaram no Senado e está na Câmara. Faltam a do modelo de financiamento (o voto em lista tem grande chance) e a do sistema político.

O Sri Lanka vem aí

A Embaixada do Sri Lanka (país asiático) no Brasil, tendo à frente o embaixador Jagath Jayasuriya, recebe empresários baianos quarta (10h), no hotel São Salvador (Stiep), para apresentar as oportunidades de negócios.

O encontro é apoiado pela Fecomércio. Fieb e Associação Comercial da Bahia.

No mix sobre o potencial comercial do país está a degustação do mundialmente conhecido chá do Ceilão.

Lá e cá - O Sri Lanka exporta produtos como chá, especiarias, borracha, gemas e joias, porcelana, entre outros. E importa do Brasil itens como artigos de madeira, calçados, açúcar, cosméticos e equipamentos elétricos.

Aliados foram para aprovar o impeachment, aliados continuam para governar. Juntos na vitória. Juntos, receosos com o que possa vir Aliados foram para aprovar o impeachment, aliados continuam para governar. Juntos na vitória. Juntos, receosos com o que possa vir

Ele diz que não falou, mas falou. Está gravado Ele diz que não falou, mas falou. Está gravado

Turbulência à vista

Está tudo indicando que Luiz Caetano (PT), hoje deputado federal, vai enfrentar muitas turbulências deste ano em diante por conta dos oito anos que imperou como prefeito de Camaçari, mais os quatro do ex-pupilo dele, Ademar Delgado. A PF e o MPF investigam as obras de revitalização da bacia urbana do rio Camaçari, algo em torno de R$ 147 milhões.

A obra deveria ser feita da jusante para nascente, fizeram o inverso. Resultado: foram gastos R$ 107 milhões, quase tudo perdido.

Auditoria - De quebra, o novo prefeito, Antonio Elinaldo (DEM), está fazendo uma auditoria geral. O secretário de governo, Helder Almeida, diz que a situação é "caótica":

- Eles só se preocupavam em arranjar emprego. O município não tem uma creche, não pediu um centavo no FNDE.

Epigrama do Henrique

O ex presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), reconheceu, em defesa apresentada à Justiça Federal, que possui uma conta na Suíça desde 2008, mas desconhece quem depositou nela 830 mil dólares, como se tivesse caído do céu (ou subido do inferno).

A explicação pueril não convenceu ninguém, muito menos a Procuradoria Geral da República (PGR), que tem uma convicção mais realista: o dinheiro é fruto de propina.

Após ser envolvido em uma série de acusações na Lava Jato, o ex ministro do Turismo de Michel Temer acabou pedindo demissão do cargo, em junho passado.

E Antonio Lins tascou-lhe o epigrama:

Muito esperto o tal fulano

Que de bobo não tem nada,

Mas pode entrar pelo cano

Com a desculpa esfarrapada

POLÍTICA COM VATAPÁ

O revólver

Vez ou outra o povo se apaixona por um candidato. O agraciado ganha uma espécie de blindagem energética que nada ruim cola e todo pecado é do bem. Um deles foi Erivaldo Suzart, em Itaquara (região de Jequié), em 1976. Caminhada no povoado de Barragem, a multidão o segue, eufórica, gritando:

- Erivaldo! Erivaldo! Erivaldo!

De repente, ele ergue os dois braços:

- Parem! (silêncio total na multidão). Perdi o revólver!

E o povo, em coro:

- Perdi o re-vól-ver! Perdi o re-vól-ver! Perdi o re-vól-ver!

Minutos depois, Erivaldo torna a erguer os braços. Silêncio.

- Achei o revólver!

E o povo emenda:

- Achei o re-vól-ver! Achei o re-vól-ver! Achei o re-vól-ver...

adblock ativo