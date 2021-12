‘Reforma forçada’ no secretariado é carta na manga de Rui Costa

A reforma administrativa 'forçada' que Rui Costa terá de fazer no seu secretariado, já que ao menos 7 deles devem pedir para sair e concorrer às eleições, dizem, será carta na manga para manter PR e PSB na base.

Com espaços em aberto, Rui pode acomodar mais indicados destes partidos em sua administração nas vagas nas quais estão secretários ligados ao PT ou de sua cota pessoal. Ou ainda dos partidos que garantirão vaga, até agora, segundo já chegou a afirmar o próprio Rui, as prioridades são o próprio PT, PSD e PP. Se Rui for eleito, PSB e PR ganham poder de barganha.

Isso, claro, se o PR ficar na base. Que tem gente de Neto conversando tem, em nível nacional: Rodrigo Maia articula o apoio a Neto e, por aqui, Carletto, cuja irmã namora o deputado Jonga Bacelar (PR).

A base de Neto, por sua vez, articula em silêncio. O próprio prefeito já disse que só decide seu destino em março. Até lá, os nomes mais cotados são Jutahy (PSDB) e Zé Ronaldo (DEM), além de Tia Eron (PRB). O PMDB? Deus sabe.

TSE: sistema travado

O sistema do TSE está travado há uma semana, impossibilitando que o TRE-BA saiba qual a porcentagem de eleitores que já tiveram a biometria cadastrada em Salvador e nos 50 municípios baianos que correm contra o tempo para fazer a biometrização.

O presidente do tribunal, desembargador José Rontodano, até ligou para Brasília a fim de se informar sobre o problema, mas a previsão é que o sistema volte apenas sexta-feira. Enquanto isso, as filas para colher as digitais dos eleitores seguem gigantes nos postos de atendimento.

Não é brincadeira

A Câmara Federal analisa projeto-de-lei do deputado baiano José Carlos Araújo (PR) que é bastante válido diante da realidade brasileira: propõe instituir a Semana Nacional da Ética, que seria realizada em órgãos públicos e escolas, anualmente, no mês de junho.

Nas escolas certamente algum efeito surtirá na formação de novos cidadãos. Já nos órgãos públicos e na política...

Aí nosso nobre amigo deveria aproveitar e instituir também o dia Nacional dos Duendes, e quem achar um receberá um pote de ouro das mãos do Coelhinho da Páscoa, com autógrafo da Fada do Dente. Um país que precisa de uma semana inteira pra “lembrar” que ética é necessária, melhor parar o mundo e descer enquanto é tempo.

Petrobras na mira do TCU

O Tribunal de Contas da União abriu processo para acompanhar a indenização bilionária que a Petrobras fechou em acordo com a Justiça norte-americana. Investidores se dizem prejudicados por conta dos escândalos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. A ação corre em Nova York.

“O ineditismo deste acordo e os valores envolvidos não podem passar desapercebidos por esta Corte”, disse o ministro Aroldo Cedraz, que propôs o acompanhamento através do TCU. Segundo ele, não há qualquer impedimento ao acordo firmado entre a estatal e a justiça norte-americana.

POUCAS & BOAS

* A lavagem da escadaria da catedral de São Sebastião, em Ilhéus, vai movimentar o centro histórico hoje, a partir das 10h. O evento, que faz parte da tradição popular e religiosa da cidade, é organizado pelo Sindicato dos Estivadores e a Secretaria municipal de Turismo e Esportes.

* A deputada do parlamento italiano Renata Bueno estará em Salvador hoje para conversar com a comunidade italiana da cidade. Na Casa D’Itália, ela fala entre outras coisas sobre a criação do Movimento Passione Italia, o primeiro nascido no Brasil, com o objetivo de promover a “italianidade” nos países da América do Sul.

* Servidores públicos estaduais ativos, aposentados e pensionistas já podem consultar no Portal do Servidor (portaldoservidor.ba.gov.br) a tabela de pagamento dos salários em 2018.

