Reforma de Rui impacta no orçamento

Rui Costa se comprometeu a apresentar na primeira quinzena de dezembro a nova "roupa" do Executivo baiano. A reforma administrativa mexerá na estrutura das secretarias, superintendências, autarquias e o orçamento precisará ser readequado à nova realidade. José Sérgio Gabrielli, secretário do Planejamento, enviou o projeto orçamentário de 2015 em setembro para Assembleia e terá que readequá-lo de acordo com a estrutura proposta por Rui. A previsão orçamentária até então estima a receita de 2015 em R$ 40.014.331.000,00.



Lembrete: orçamento não é pesquisa eleitoral, mas tem margem de erro para mais e para menos. No caso de 2015, a aposta é para menos.



Tranquilidade



O desafio não chega a tirar o sono de Gabrielli. Ele mesmo diz que se o orçamento for aprovado antes da reforma administrativa, o próprio Poder Executivo tem como fazer as alterações, mas, pelos prazos de Rui, a reforma deve sair antes.



Natal é trabalho Os deputados aguardam ansiosos pela reforma, pois isso implica diretamente na vida deles. Explica-se: as atividades legislativas só podem ser encerradas depois da aprovação do orçamento.



Gabrielli tranquilo



As recentes denúncias e investigações envolvendo a Petrobras no período em que Gabrielli a presidiu também não estão tirando o sono dele. O ex-presidente garante inocência e, questionado sobre a tentativa de implicá-lo com escândalos como o da Lava Jato, se resumiu a concordar com a pergunta: é mais politicagem mesmo?



Papel de Rui na Alba



João Leão, vice de Rui, verbalizou o que muita gente anda comentando por ai no que se refere ao papel de Rui na disputa pela presidência da Assembleia.

- Você já viu governador não se meter em presidência da Assembleia?

Embora os dois candidatos sejam da base, o governador não pode deixar a confusão virar guerra e a coisa já está quente.



Oposição reunida



A oposição continua sem decidir quem vai apoiar na Assembleia. Tende a fechar com Marcelo Nilo, mas não será à unanimidade. Para os deputados da minoria, mais vale a briga dos dois do que a paz na base de Rui.



Hoje, a bancada se reúne novamente para decidir os caminhos.



O que se sabe é que eles estão no processo de captar informações que sejam úteis para a barganha.

"É interessante ver como a base do governo na Assembleia trata de forma diferente os projetos do TCE e do TCM. Será que é porque o TCE tem sido carinhoso com o governo?"

Carlos Gaban,deputado estadual do DEM não entende por que o projeto do TCE foi aprovado e o do TCM

A arte de negociar

O PTN não esconde que quer administrar a Câmara Municipal de Salvador. Como a essência da política é a negociação, João Carlos Bacelar, cacique do partido, não fecha as portas para outras possibilidades. Nos bastidores corre a informação de que a despeito do desejo de Carlos Muniz, virtual candidato à presidência, uma secretária ou outro cargo do primeiro escalão resolve a parada. A conferir.



Cuidado é bom todo dia



No último sábado (22), a prefeitura deu um trato no entorno da Assembleia de Deus, na Baixa do Camurujipe, em São Caetano, antes de ACM Neto entregar títulos de posse de terra a moradores da comunidade.



A maquiagem pegou mal e quem pagou "o pato" foi o presidente da Câmara Municipal Paulo Câmara (PSDB).



Um grupo de crianças cercou o vereador para se queixar. Disseram que a rua estava cheia de lama no dia anterior.



Reclamaram também com Câmara, apresentado por Neto como vereador da comunidade, que as outras ruas do bairro continuavam cheias de lixo.



Neste caso, ou o prefeito dá um jeito de visitar o bairro toda semana ou determina que a Limpurb seja atenciosa com a comunidade. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que este tipo de queixa é vista em Salvador.



Sucessão municipal I



O deputado federal Valmir Assunção deu o primeiro passo em direção à candidatura para prefeitura de Salvador em 2016. O PT está sem nome "natural" e Pelegrino já perdeu quatro. Valmir Assunção anunciou que vai mudar o domicílio eleitoral de Itamaraju para Salvador nas próximas semanas.

Ligado ao MST e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, o deputado federal vai para a briga.



Sucessão municipal II



Os partidos aliados à Rui Costa querem uma candidatura que não do PT. O deputado estadual Alan Sanches (PSD) e a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) são os dois mais cotados para a indicação.



Alice, por sinal, teve de retirar o nome na última costura após o comando do partido decidir que era melhor continuar com o PT. Ela mesma já disse em várias ocasiões e sustenta:

- A decisão (de retirar a candidatura) não foi minha.

Na ocasião o PCdoB indicou a vice na chapa de Pelegrino, Olívia Santana. A engenharia não deu certo e a então vereadora não conseguiu ser eleita deputada estadual e está sem mandato.



A direção do PCdoB já declarou que quer ter candidato e o PSD considera que expressiva votação de Otto em Salvador vale muito.



POUCAS & BOAS



Entre hoje e amanhã, dez mil estudantes da Ufba vão às urnas escolher a direção do DCE. Cinco chapas disputam a preferência dos estudantes. PT, PCdoB, PSTU e DEM participam ativamente da peleja.



A SEI e a Comissão Especial de Assuntos Territoriais da Assembleia realizam, amanhã, às 9h30, a reunião de abertura dos trabalhos do Projeto de Atualização das Divisas Intermunicipais da RMS. Os limites de Camaçari, Candeias, Dias D´Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas das Margarida, Salvador, Simões Filho e Vera Cruz serão discutidos. Este debate tem tudo para dar confusão.



Colaborou Rodrigo Aguiar

