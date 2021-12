Reduzir a maioridade penal resolve o caso?

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou esta semana (42 votos a favor, 17 contra) o projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos e, com isso, acendeu o debate no país. Bom assunto para uma reflexão nesta Sexta-feira Santa, posto que, se aprovado, tal projeto terá forte impacto na vida social e institucional do Brasil.



Tirante os políticos, um dos arautos dos que são a favor é a apresentadora do SBT Rachel Sheherazade. Diz ela:



- Os opositores da redução da maioridade penal alegam que a medida não deverá acabar com a violência. Mas esse não é o objetivo da proposta. Violência não é causa. É consequência. E leis não servem para evitar crimes, mas para puni-los.



Na outra banda está o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), José Ricardo Costa. Diz ele:



- A redução da maioridade vai agravar o quadro de violência e de criminalidade no país, uma vez que o sistema carcerário brasileiro não ressocializa. Colocar adolescentes em presídios é devolver à sociedade jovens ainda mais violentos. É necessário que tenhamos políticas públicas para reduzir os crimes e garantir a segurança da população também por meio da ressocialização.



Ficamos com a tese do magistrado.



Entre políticos - No embate político, o debate ficou mais ou menos entre esquerda e direita. Líderes de partidos como PT, PCdoB e PSOL são contra. Outros do DEM e PSDB, a favor. Os 'neutros' se dividem.



Fala Aleluia - O deputado José Carlos Aleluia (DEM) é a favor. A palavra dele:



- Não se trata de ser ou não a melhor solução. Esse é um dos movimentos que a sociedade precisa fazer para não ter pessoas que não respondam pelos seus atos. Evidente que os jovens estarão maduros e terão de responder pelos seus atos dentro do sistema de dosimetria da pena, definido pela idade, pela execução penal.



Fala Tia Eron - A deputada federal Tia Eron (PRB) é contra. A palavra dela:



- A redução é desculpa de quem não quer travar a luta pela plena aplicação dos direitos de crianças e adolescentes. E mais que isso, é tornar simplistas os problemas sociais mal administrados pelo estado.

"Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas, que originam as grandes desigualdades"

Papa Francisco, numa de suas falas da Semana Santa.

Linha Viva na Câmara



ACM Neto enviou à Câmara o projeto da Linha Viva, a via pedagiada ligando a Rótula do Abacaxi à estrada CIA-Aeroporto.



O projeto, que já rendeu muita polêmica, só deve ser votado, segundo o presidente Paulo Câmara (PSDB), no 2º semestre.



A Linha Viva (17,7 km) é projetada como empreendimento privado (custo de R$ 1,2 bilhão). Quem ganhar constrói e explora por 35 anos. Resta saber se nestes tempos de Lava Jato haverá interessados.



Satanás e quaresma



Da série Satanás pregando quaresma:



1 - O governo pede ao povo que poupe energia, mas na estação do metrô da Bonocô oito lâmpadas ficam ligadas 24h por dia. Inclusive na propaganda oficial sobre o metrô aparece lá alguém elogiando e as lâmpadas estão ao fundo, acesinhas da silva.



2 - Luiz Abi Antoun, primo do governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), acusado de envolvimento num esquema de fraudes contra o departamento de transporte do governo de lá, foi visto nos protestos de 15 de março empunhando cartaz contra a corrupção do governo de Dilma.



Meia seca



José Bonifácio (PT), prefeito de Rui Barbosa e vice-presidente da UPB, está injuriado com o Ministério da Integração Nacional. De 18 municípios baianos que decretaram estado de emergência por causa da seca, até agora apenas cinco foram reconhecidos.



Os municípios ficam acuados. A seca não dá trégua e a burocracia trava o dinheiro.



Sem festa - Embora a Barragem de Três Marias, em Minas, tenha saído da situação de penúria em que se encontrava, nem por isso os que dependem do rio São Francisco se animam, como diz o deputado Reinaldo Braga (PR), que é de Xique-Xique:



- O rio subiu um pouquinho, melhorou, mas nada a comemorar.



Limpeza no Coroado



Alvo histórico de sucessivas denúncias por conta da lixarada espalhada pelos quatro cantos, o Coroado, uma transversal de São Marcos, em Pau da Lima, bastante popular, virou a joia da coroa da Limpurb.



População disciplinada, ninguém bota lixo na rua, alguns entregam no próprio compactador quando o carro passa.



O trabalho 'educativo' partiu dos chefes do tráfico. Eles deram a ordem:



- Não queremos saber de ninguém jogando lixo na rua!



Resolveu. A Limpurb agradece.



POUCAS & BOAS

O Banco Central lança, de 8 a 11 de abril, em Salvador, o Projeto Educação Financeira Cidadã (EF Cidadã), que pretende capacitar 50 bolsistas recrutados pela Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial, fundação ligada à Ufba. Dez comunidades foram selecionadas no país. Na Bahia, é em Canavieiras.

Sobre o desafio de José Sérgio Gabrielli, de que está disposto a debater com Antônio Imbassahy (PSDB), vice-presidente da CPI da Petrobras, este diz que Gabrielli tem que debater é com os investigadores da PF e os procuradores que apuram 'a roubalheira na empresa, para tentar explicar a inexplicável compra da Refinaria de Pasadena e outras transações suspeitas'.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) festeja amanhã, com apresentações musicais, teatro e homenagens aos procuradores aposentados, os seus 49 anos de fundação. Dia 10, a festa segue com a palestra Advocacia Pública, Políticas Públicas e o Novo Direito Administrativo. O Advogado Público no Divã?, do procurador do Rio Gustavo Binenbojm.

O Sindicato dos Jornalistas (Sinjorba) divulgou nota de repúdio contra o presidente da Câmara de Feira, Reinaldo Miranda Vieira Filho (Ronny), por conta das tentativas de intimidação da jornalista Lilia Campos, que em postagens nas redes sociais colocou suspeitas na licitação da TV Câmara.

Colaboraram: Xando Pereira e Luiz Tito

