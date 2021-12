Rebu no Rio Vermelho com 'O inferno é aqui'

Tocando a música O inferno é aqui, de Edson Gomes, o Sindicato dos Vigilantes estacionou o carro de som, na manhã de ontem, em frente à empresa Rhema, na Almirante Barroso, rua residencial do Rio Vermelho em que a prefeitura permitiu a instalação de empresas.

Os sindicalistas resolveram levar o 'inferno' para a porta da empresa com altos decibéis porque a empresa não pagou o salário de junho. E nesse rebuliço a rua, conhecida pelos constantes assaltos, viveu situação irônica: a movimentação afugentou os ladrões, mas a perturbação foi grande.

Logo depois, uma raridade: apareceu uma viatura da PM para manter a ordem. Por volta das 11 horas todos foram embora. E a rua foi 'liberada'. Para os assaltos, ressalte-se.

Bagunça na arena

Frequentadores da Arena Fonte Nova garantem: a cada dia que passa ela vai pegando o jeitão da velha, a bagunça. Sábado, no jogo Bahia 1 x 1 Botafogo, ninguém respeitava as cadeiras conforme o que estava no bilhete e a multidão se amontoou nos degraus.

Mais: quem compra ingresso na área mais barata, a de cima, entra à vontade na mais cara, a de baixo. Para piorar, as idas e vindas para compra de cerveja causam incômodos.

Sem falar que quem tem vontade de fazer xixi, se sair, perde o lugar.

Pacto caduco

Presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia e ex-prefeito de Catu, o deputado Hildécio Meirelles (PMDB) diz que vai pisar fundo para ajudar na configuração de um novo pacto federativo para o Brasil.

Ele diz que a maioria dos mais de 250 prefeitos baianos aptos a disputar a reeleição em 2016 está no sufoco por falta de recursos.

- Mas quando o governo cria os programas, passa o custeio para os municípios. Aí não tem quem aguente.

Sessão especial — Segunda próxima, quando o recesso acaba, a Assembleia realiza sessão especial sobre o tema. Vão estar lá, além do presidente da Comissão do Pacto Federativo da Câmara, Danilo Forte (PMDB-CE), os baianos Lúcio Vieira Lima (PMDB), João Gualberto (PSDB), Luiz Caetano (PT), Ronaldo Carletto (PP), Mário Negromonte Jr. (PP) e Arthur Maia (SDD).

"A gravidade da crise é muito grande para se estar discutindo quem vai ser prefeito da cidade 'A' ou 'B' no ano que vem. Como se diz na medicina quando o paciente está muito mal: o prognóstico é sombrio"

Otto Alencar, senador, falando que espera um retorno ainda pior no Congresso após o fim do recesso.

Major Tadeu

Enquanto o Soldado Prisco, hoje deputado do PSDB, ganhou o direito de se reincorporar à tropa, o Capitão Tadeu (PSB), duas vezes vereador em Salvador e três deputado, após perder o mandato (numa decisão do TSE), se reincorporou à PM.

Ou melhor, foi promovido a major, mas não teve nenhuma missão. Com 35 anos de polícia, pediu para entrar na reserva.

Tadeu pensa em disputar novo mandato de vereador, mas torce para que o federal Bebeto Galvão se candidate a prefeito de Ilhéus. Ele é o primeiro suplente.

Segundo tempo

O jornalista Oscar Paris ganhou o primeiro round do processo por calúnia e difamação que o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, moveu contra ele por ter publicado que a FBF emitiu documento falso quando Liedson transferiu-se para o Sporting Lisboa ao dizer que ele foi formado na base do Poções.

O juiz Cláudio Cesare Braga Pereira, da 10ª Vara Criminal, julgou o caso e não só absolveu Oscar como ainda disse, na sentença, que 'agiu dentro dos limites do direito constitucional da liberdade de expressão'.

Sete processos — Em verdade Ednaldo Rodrigues moveu sete processos contra Oscar Paris pelo mesmo motivo.

O juiz Cláudio Cesare juntou todos num só. A pendenga durou sete anos.

Presente da mamãe

E por falar em Liedson, ele está em estado de graça. Morando em Valença, via a mãe, D. Do Carmo, num imenso sofrimento com o time do coração, o Bolívia (um bairro da cidade): cinco vezes vice-campeão, nenhum título.

Resolveu realizar o sonho da mãe, investiu pesado no Bolívia, chegou lá. Na final do campeonato, 3 a 0 sobre o Flamengo.

Um tique a mais na alegria: o Flamengo é dirigido por Hilarino Barreto, o Lau, marido da prefeita Juscélia Nascimento.

Extinção da Desal

Sobre a nota Aquilo que não é espelho, ontem publicada, dizendo que a Desal foi extinta, mas continua pagando R$ 5,7 mil a integrantes do conselho, a prefeitura de Salvador diz que o processo de extinção está de acordo com o planejado.

Em dezembro de 2014 eram 573 trabalhadores, agora são 156 e mais 36 sairão até o início de agosto. O fim das atividades da Desal foi anunciado por Neto em dezembro do ano passado durante a reforma administrativa que promoveu.

Como se vê, extinguir um órgão ou empresa não é algo para uma canetada.

A expectativa é que só no fim do ano as portas da empresa sejam fechadas.

POUCAS & BOAS

O Detran lançou a campanha Ponha a consciência na garupa, para conscientizar motociclistas a tomarem cuidado no trânsito. Colbert Martins, ex-deputado, ironizou: 'Não vai colar. Consciência na garupa? O lugar dela é na cabeça'.

Brincadeiras à parte, o caso é sério. Segundo Maurício Bacelar, diretor do Detran, a frota baiana de motos subiu de 112,8 mil em 2000 para quase um milhão agora. Os hospitais estão cheios. 'As motos são 30% da frota total de veículos da Bahia (3,6 milhões), mas os motoqueiros requisitam 60% do DPVAT (seguro obrigatório).

Acontece de sexta a domingo no Fiesta o I Congresso Internacional sobre Sistema Prisional no Século XXI. Em pauta, temas como a aplicação da pena de morte, redução penal do condenado, violência dentro dos presídios, perturbações de personalidade do recluso.

Entre os convidados ilustres estão o norte-americano Richard Didier, a portuguesa Ana Conduto, o chileno Miguel Acuña Fernandez e o angolano Tomaz Macanga, além do baiano Taurino Araújo.

Após Salvador, quem também está entrando na era dos radares eletrônicos é Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. Feira de Santana, a segunda maior, ainda não tem. Tem sim, 15 deles na BR-324 entre Salvador e Feira, mas a maioria não funciona.

Colaboraram: Biaggio Talento e Paulo Oliveira

