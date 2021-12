Reajuste bota água no barco de Michel Temer

Aliados baianos de Michel Temer começam a admitir: tirante as trapalhadas com ministros de ficha duvidosa, os primeiros sinais do novo governo não são bons.

O xis da questão: a grande chance que ele tem em mãos é dar um ar de esperança na economia, que está à beira da bancarrota. Como fazer isso aplaudindo iniciativas como o reajuste do servidor e acenando com a possibilidade da volta da CPMF?

Em síntese, bota gás na crise política. No Senado, alguns já admitem rever o voto no dia D do impeachment de Dilma, em outubro.

Convenhamos, não dá para ter saudade de Dilma, mas cresce a convicção para os que sentem mais perto o flagelo imposto pela crise econômica que tirá-la de Dilma para botar Temer como tábua de salvação deu chabu.

Antônio Imbassahy (PSDB) e José Carlos Aleluia (DEM) estão no time dos que começaram a resmungar.

Meio exemplo

O Shopping Bela Vista suspendeu a cobrança de estacionamento até 15 de julho desde que a pessoa apresente no guichê uma nota fiscal.

O exemplo é bom, mas pela metade. Por que isso não se torna uma regra fixa?

Em Genebra

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, embarca hoje para Genebra, na Suíça, onde participa da 105ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), até 11 de junho. Ele integra a comitiva da Confederação Nacional do Comércio.

- É a minha primeira vez neste evento, a convite da CNC. Minha expectativa é a de poder contribuir para melhorar a relação patronal e laboral no Brasil e na Bahia.

'O PSDB não tem compromisso em votar a criação de tributos que possam prejudicar ainda mais a população'

Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, que aprovou o reajuste dos servidores resmungando, descartando a ideia de aprovar a CPMF.

'Não vejo essa discussão no governo, e não foi parte da conversa do presidente Temer comigo'

Pedro Parente, presidente da Petrobras, nesta sexta, ao tomar posse, negando a intenção de privatizar a empresa.

Plano de voo

Embora tenha deixado a Secretaria da Educação de Salvador dia 1º último como um dos vice-prefeituráveis de ACM Neto, Guilherme Bellintani diz saber que suas chances oscilam entre parcas e nenhuma.

Ele ressalva que pode até voltar à administração municipal, mas para a Secretaria da Educação, jamais:

- Educação é muito grande, me absorve todo o tempo. E tenho coisas particulares a fazer.

Na garantia

E por falar em ACM Neto, ele bem poderia dar uma passadinha na nova orla de Itapuã. Inaugurada no fim do ano passado, o asfalto está afundando, especialmente nos pontos de ônibus. Na Av. Paulo VI, Neto mandou refazer às expensas da empresa contratada.

A obra de Itapuã ainda está na garantia.

Ana Tereza

Se teve uma coisa que a jornalista Ana Teresa Baptista fez bem na vida foi escrever, além de garimpar bem informações para lastrear os seus textos. Fez o livro biográfico de Chico Pinto, a voz que desafiou a ditadura, e do cientista baiano Elsimar Coutinho.

Não fez mais porque não pôde. Dizia ela:

- Nunca fiz biografia autorizada e nem pretendo. Mas a gente tem que mendigar a autorização do biografado. Quis fazer outros e não consegui. Com Elsimar foi diferente. Ele se sentiu honrado, o que me honrou.

Ana Teresa se foi. Ficou a saudade.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Mal casados

Aloísio Lopes Pereira de Carvalho, jornalista e poeta de humor refinado, durante muitos anos manteve no Jornal de Notícias de Salvador (trabalhou também em A TARDE e na Rádio Sociedade) a seção Cantando e rindo com o pseudônimo de Lulu Parola, que o tornou famoso.

E eis que lá um dia, num junho dos anos 20, ele fez a poesia do Santo Antônio, o santo casamenteiro. Na qual, nos últimos versos, roga pelos mal casados. Ei-los:

Alguns exemplos darei:

A União e os Estados;

Os governantes e a Lei;

O orçamento e a receita;

A meninada e a instrução;

A sementeira e a colheita;

O eleitorado e a eleição;

O vendilhão e a balança;

O telegrama e a presteza;

Política e confiança

Qualquer horário e a certeza;

O deputado e o mandato;

A criadagem e o serviço;

Certas modas e o recato;

Cumprimento e compromisso;

O cidadão e o Direito;

Posso, em resumo, dizer,

Fazendo quadro perfeito,

Que - o cidadão e o Dever...

adblock ativo