Reabertura da Fafen está encaminhada

A reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) ficou mais perto de ocorrer depois de assinatura de protocolo de intenções pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A unidade baiana da Fafen, situada em Camaçari, região metropolitana de Salvador, foi arrendada pela empresa Proquigel: com investimento de R$ 95 milhões e previsão de geração de mil vagas na manutenção preliminar e 320 empregos diretos, a fábrica deve voltar a operar no início de 2021.

Está prevista a fabricação de amônia, ureia e dióxido de carbono, com capacidade de produção perto de 3,4 mil toneladas por dia, de acordo com projeção divulgada pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Parte da petroquímica Unigel, a Proquigel arrendou também a Fafen em Sergipe, mas a hibernação da indústria revelou-se péssimo negócio para todos, desde os investidores aos trabalhadores afastados.

– Todo o fertilizante hidrogenado vem sendo importado, mas o projeto de reativação vem sendo planejado para as duas unidades, na Bahia e em Sergipe – disse o diretor de relações institucionais da Unigel, Roberto Fiamenghi.

A alegação para a paralisação das atividades da Fafen está relacionada ao preço do gás natural, em elevação, tornando a fábrica deficitária, mas o protocolo de intenções firmado prevê melhores condições de mercado.

A mudança no mercado baiano produziu novo fôlego à cadeia da indústria de gás natural, permitindo aos usuários do serviço de gás canalizado negociar seu suprimento no mercado desde que tenha consumo maior ou igual a 300 milímetros cúbicos por mês.

Reforço no pleito

O município de Feira de Santana ganhou um reforço de peso na ação movida na 1ª Vara da Justiça Federal local, onde pleiteia a liberação por parte da União de até 8% dos cerca de

R$ 240 milhões que tem na conta dos precatórios do Fundef. A Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Defensoria Pública da União entraram com recurso contra a decisão judicial que negou pedido do município, em ação movida em abril deste ano. De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcelo Neves, a intenção é utilizar os recursos na aquisição de mantimentos a serem distribuídos aos 51.360 estudantes da rede municipal.

– Porque os valores recebidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar não são suficientes para que possamos fazer a distribuição dos kits – justificou Marcelo.

Mutirão anticovid

Moradores dos bairros de Calabetão, Mata Escura e adjacências receberão hoje cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, além de máscaras doadas pela empresa de planos de saúde Central Nacional Unimed. As 100 cestas básicas serão entregues aos dirigentes da Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão para distribuição.

