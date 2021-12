Racha da oposição na CMS repercute

O prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM), e o governador do Estado, Rui Costa (PT), comentaram o racha na bancada de oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS), que resultou na divisão do grupo em dois blocos de atuação. Durante a inauguração da requalificação da Praça do Senhor do Bonfim, na terça-feira (15), Neto se disse indiferente ao fato:

– Prefiro deixar a oposição com os problemas deles lá. Eu tenho que me preocupar com a bancada do governo; eu deixo a oposição se preocupar com a vida deles, e me preocupo com a minha bancada, que espero que possa, por mais um ano, marchar unida, pensando na cidade, garantindo os interesses da cidade – afirmou.

Já Rui Costa, durante uma visita de cortesia à CMS ontem, considerou que o racha na oposição é parte do jogo político, com vistas aos interesses na Casa:

– Isso tudo faz parte do jogo parlamentar, é a disputa de espaço dentro do parlamento, acho que não tem nenhum grande desdobramento na política em geral. É a disputa pelas comissões, por lugares na mesa, que cada partido, cada parlamentar quer ter a melhor colocação. É legítimo e os arranjos vão se dando conforme o diálogo entre os grupos. Eu não vou me meter nisso, não faz parte do Executivo estadual, isso faz parte do debate e de um diálogo dos vereadores – cravou.

Pela harmonia

O estabelecimento de uma relação harmônica entre os poderes Legislativo e Judiciário na Bahia foi a tônica da conversa que ontem reuniu o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior (SD), e o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Gesivaldo Britto.

Protestos no Bonfim – I

Os servidores públicos prometem fazer barulho hoje durante o cortejo da Lavagem do Bonfim, na Cidade Baixa. Entidades sindicais representativas do funcionalismo, como APLB-Sindicato, Sindsefaz, Sinpojud e Sindsaude, fizeram convocação conjunta anunciando mobilização “contra as mazelas do Governo do Estado com os servidores públicos”.

Para isso levarão para o desfile bandeiras, faixas e camisas personalizadas alusivas a temas como o congelamento salarial e as últimas medidas tomadas pelo governo estadual, que segundo eles indicam penalização dos trabalhadores, como o aumento da contribuição do Funprev e a redução do aporte para o Planserv. A concentração será na Praça da Inglaterra, a partir das 7h30.

Protestos no Bonfim – II

A CUT Bahia, por sua vez, quer aproveitar a Lavagem do Bonfim para associar às demonstrações de fé e animação a “luta política e social tão necessária neste momento de retrocessos”, conforme anunciou via redes sociais. A entidade pretende utilizar as festas populares como palco para articular a luta por direitos que julga ameaçados.

A Central e seus sindicatos levarão para o cortejo o “bloco da resistência”, com o objetivo de dar evidência a assuntos considerados de relevância para a classe trabalhadora. O tema do ano será “Trabalho e trabalhador com direitos e conquistas”. O ponto de concentração será o Elevador Lacerda, também às 7h30. Com direito a acompanhamento por uma banda de fanfarra.

