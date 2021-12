Quem perde na Bahia com a saída de Geddel?

Claro que, de saída, o próprio Geddel. Deixou de ser o homem forte do poder central, altamente cacifado para 2018. Mas a questão é com os demais atores da política baiana.

Se Rui Costa perdeu muito com a queda de Dilma, não pode dizer que perdeu tudo. Criou uma situação atípica. Grande parte dos partidos que o apoiam cá, como o PSD do senador Otto Alencar e o PP do vice-governador João Leão, estão com Temer lá. A questão é que havia um Geddel no caminho, para dizer sim ou não nos pleitos macro da Bahia (confronto que nunca houve).

Noutra banda, quando Temer assumiu a presidência, ACM Neto teve que dividir com Geddel uma fatia do estrelato da oposição. E admite que até foi ajudado pelo próprio no andamento do projeto do BRT, que Dilma prometeu e nunca cumpriu.

Para um lado e para outro, convém esperar. Geddel perdeu a caneta, mas não a influência com Temer. Resta ver como fica agora.

Agulha no palheiro — Curiosa a declaração de Michel Temer no Estadão sobre o perfil do substituto de Geddel:

– Tem que ser alguém que não seja metido com nada.

A questão: quem?

Alckmin na Bahia

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, estará hoje no Hotel Iberostar de Praia do Forte no encontro dos 19 prefeitos eleitos pelo PSDB (e dois agregados) promovido pelo deputado João Gualberto, que está passando instruções administrativas.

Curioso é que uma banda do PSDB baiano, com o deputado Antônio Imbassahy no ninho tucano, fecha com Aécio. Já João Gualberto é Alckmin. Os dois disputam a cabeça de chapa do PSDB para a presidência em 2018.

É cada qual com o seu presidenciável.

Se eu sou o problema, então está resolvido Se eu sou o problema, então está resolvido

Não há nada pior para um presidente do que dispensar um amigo

E Geddel se torna o primeiro ministro a ser tombado pelo Iphan E Geddel se torna o primeiro ministro a ser tombado pelo Iphan

Tudo light

Representante do governo baiano em Brasília, Jonas Paulo, ex-presidente estadual do PT, diz que não tem tido maiores dificuldades em lidar com o governo de Temer:

– As conversas têm sido boas.

Uma das missões é finalizar o empréstimo de 200 milhões de euros que o governo baiano está contraindo no Banco Europeu. Outra é viabilizar um empréstimo de R$ 600 milhões junto à Caixa.

Gol de Bobô

Bobô (PCdoB), o ex-craque do Bahia que virou deputado estadual, também está jogando bem no tapetão da política.

Ele festeja a realização da estrada de Senhor do Bonfim, terra dele, ao povoado de Quicé, investimento de R$ 8,5 milhões.

– Quicé é sinônimo de leite.

POUCAS & BOAS

A seção baiana da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo (Abrajet) realiza segunda (9h15) no Sheraton o seminário Abrajet/Bahia de Comunicação de Turismo. Gilberto Pacheco e Jarbas Favoretto são os palestrantes. Mirian Petrone, presidente nacional da Abrajet, também estará lá.

Ronaldo Carletto (PP) apresentou projeto de Resolução na Câmara que pretende priorizar a agilidade de projetos envolvendo idosos e pessoas com deficiência. Ele diz que muitos deles andam nas comissões, mas emperram no plenário.

O professor Edvaldo Brito, também vereador em Salvador, tomou posse em Brasília como membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). O convite foi feito pela desembargadora baiana Luislinda Valois, secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela diz que Brito 'tem notório saber'.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Mão travada

Prefeito de Paramirim, depois deputado estadual duas vezes, e agora novamente eleito prefeito de Paramirim, Gilberto Brito criou fama de pão-duro, ou mão de figa, na sua trajetória. Não dá nada a eleitor. 'Não dou porque não roubo', justifica ele.

Campanha deste ano, estava em casa, chega um eleitor:

– Seu Gilberto, vim aqui lhe pedir uma ajuda. Estou com a prestação do meu celular atrasada e quero ver o que o senhor pode fazer por mim.

– Quanto é?

– R$ 250.

Levantou, coçou o bolso, tirou o celular e estendeu a mão:

– Tome o meu. Custou R$ 120.

adblock ativo