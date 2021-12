Quem ganhou com o Fica Temer? Sabe-se lá

O ti-ti-ti entre os baianos nesta quarta-feira, 2, em Brasília foi marcado pelo fato de o governador Rui Costa ter permitido que os secretários Josias Gomes (PT) e Fernando Torres (PSD) se afastassem para reassumir os seus mandatos de deputado federal para votar.

A oposição a Rui bradou que ele estava fazendo na surdina o Fica Temer. Ninguém acreditou nas negativas oficiais. No voto, os dois foram enfaticamente contra Temer.

Óbvio que não convém a Rui derrubar Temer para botar Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara e amigo de ACM Neto. Neste caso, manter a coerência do Fora Temer seria fazer o jogo do inimigo. Daí que a estratégia foi assegurar o quórum e deixar a cada um o direito de votar como quiser.

O jogo político tem dessas, vezes se pratica atos que não são ilegais, mas são inconvenientes de deixar a digital. Lá atrás se disse que ACM Neto conspirava contra Temer para ver Maia no trono. Neto negou, mas também ninguém acreditou. No frigir dos ovos, a maioria dos aliados dele ficou com Temer, na prática, também desfazendo o que foi dito.

Deu o Fica Temer, embora nenhum dos lados tenha muito a festejar.

Irmão Lázaro, a surpresa - Já se sabia que entre os tucanos baianos o placar seria de 2 a 1 contra Temer, com João Gualberto e Jutahy Júnior contra e Antônio Imbassahy a favor. Entre os aliados de ACM Neto, a surpresa foi Irmão Lázaro (PSC), que votou contra. E nos de Rui, Ronaldo Carletto (PP), que esperava-se ser a favor, mas sumiu.

Elogio inimigo - Rifado da votação desta quarta na Câmara com a volta de Antônio Imbassahy (PSDB), Marcos Medrado (PR) diz que não se incomodou nem um pouco:

– Até entendo ele. Eu nunca fiz segredo que votaria contra Temer.

Vai pedir a nossa expulsão por falar a verdade? Ou porque não consegue explicar as malas de dinheiro. E a turma da tornozeleira? Vai convidarCunha e Geddel?

Errou, tem que pagar

Uneb nas urnas

Fechou nesta quarta o prazo de inscrições para reitor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) nas eleições de outubro, e, ao que tudo indica, a peleja vai ferver nos próximos 60 dias nos 25 municípios baianos que sediam os 32 departamentos da instituição.

O reitor José Bites vai tentar a reeleição enfrentando a atual vice, Carla Liane, e o professor Valdélio Silva, diretor do Departamento de Educação.

A campanha começa dia 11.

Tchau, Bolsonaro

Do deputado Heber Santana (PSC), comentando a saída do deputado Jair Bolsonaro do partido para disputar a presidência pelo PEN:

– Ele veio com uma expectativa. Disse que precisava equilibrar atos e ações. Não equilibrou. Só é certo que teremos candidato.

Arerê em Eunápolis

Eunápolis, no extremo sul da Bahia, protagoniza um escândalo inusitado. A jornalista Rose Marie Galvão, num áudio divulgado nas redes sociais, ataca o promotor Dinalmari Mendonça, dizendo que o prefeito Robério Oliveira (PSD) 'deveria ter transado com ele'.

O áudio vazou, Rose Marie pediu desculpas, mas numa entrevista na rádio 98 FM o promotor Dinalmari botou mais lenha na fogueira. Disse que desde que ele chegou a Eunápolis, em 1999, a jornalista dá em cima dele e sempre foi descartada. E conclui:

– Acho ela feia, feia que nem o cão. Como um dragão que não solta labareda. Ela queria que eu comesse ela. Como eu não quis, ela tem essa raiva.

Dinalmari diz que entregou o caso ao MP, que pelo visto vai ter que enquadrar os dois.

Repúdio - O caso deu tanto rebuliço que obrigou o prefeito Robério Oliveira a soltar uma 'nota de repúdio' contra.

Ele diz que no curso de sua vida nunca admitiu posturas dessa natureza, que ferem a honra dele e a do promotor.

POUCAS & BOAS

A Nestlé, que em 2014 causou rebuliço em Itabuna ao transferir para Minas Gerais a sua unidade de fabricação de leite Ninho, voltou a causar rebuliço na cidade. Deixou de fabricar 24 mil litros de Nescau, o que custou a demissão, na semana passada, de 28 funcionários. A empresa alega a queda de vendas. Ou seja, é a crise do país fazendo estragos.

A Federação da Agricultura da Bahia (Faeb) está pedindo que a Coelba amplie o prazo para a redução de tarifas de energia na irrigação para domingos e feriados. Hoje, a medida só vale para oito horas e meia no período noturno. A Faeb alega que o preço da energia subiu e também nos domingos e feriados há sobras.

