PT reúne prefeitos para discutir 2016

Ainda este mês, o PT vai reunir, em Vitória da Conquista, os 88 prefeitos e 43 vice-prefeitos do partido na Bahia. O encontro servirá para definir a tática eleitoral de 2016.



A política de alianças ganha um elemento a mais, que é a necessidade de defender o próprio partido, principalmente nas grandes e médias cidades onde a situação é mais complicada. São nelas que as denúncias de corrupção e a crise econômica têm impacto maior na disputa eleitoral. Elas também são determinantes para o desempenho que se espera em 2018. Já nas menores, a peleja respeita mais a dinâmica local.



Everaldo Anunciação, presidente do partido na Bahia, diz que este ainda é um encontro embrionário, mas que é preciso "inflamar as bases" para garantir a manutenção ou ampliação do quadro.



Poucos apostam nesse crescimento. Se mantiver o número de prefeitos, o PT já pode se considerar vitorioso.

Qual caminho?



O vereador Gilmar Santiago, do PT, colocou seu nome à disposição do partido para ser candidato à prefeitura de Salvador. Embora seja um legislador experiente, o nome não empolgou, nem dentro nem fora da legenda. Ele diz que a disposição só estará de pé até o final do ano, pois acredita que é preciso entrar 2016 sabendo o que fará na vida.



- Acho que nós (PT) estamos perdendo tempo. O 'exército' dos nossos adversários já está na rua. E o nosso, não.

Coisa séria



A deputada federal Alice Portugal (PCdoB), no debate sobre a revogação do estatuto do desarmamento na última semana, se equivocou ao afirmar que 15 milhões de mulheres são assassinadas todos os dias e que 49% dessas são mortas a tiros. Ela reconheceu o erro, pois o número é bem menor, mas ainda alarmante. São 15 mulheres assassinadas por dia no Brasil por armas de fogo. Ou seja, a despeito do equívoco discursivo de Alice, o fato é que tem muitas mulheres sendo mortas todos os dias. E isso, mais que assunto do Enem, exige uma solução de Estado e não pode ser motivo de piada.

'O alvo é só um, é o PT, é o presidente Lula. Eles querem desmoralizar o presidente Lula para depois realizarem a prisão dele e o tirarem fora de 2018. A tática está definida, está clara'

Gilberto Carvalho, ex-ministro de Lula e Dilma, indignado com os rumos das investigações da Lava Jato.

'Não podemos ficar a reboque de corporativismo, de populismo, de atraso. Acho que o PT foi engolido por uma utopia regressiva, mas pode reagir'

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, para quem o PT se perdeu e agora precisa pensar no futuro.

Tocando em frente



O deputado federal Roberto Britto (PP) teve o pedido de quebra do sigilo fiscal autorizado pelo STF. Ele diz que não está preocupado com isso e que nada tem a esconder. Enquanto aguarda o avanço da Operação Lava Jato, diz que está focado no projeto que retira das contas municipais as despesas com pessoal que atua em programas do governo federal, nas Unidades de Pronto Atendimento e no combate a endemias.

Estimativa - Britto estima que 83% dos prefeitos que têm contas rejeitas pelo TCM podem reverter a situação, caso o projeto seja aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. A urgência já foi aprovada e a matéria deve ir a plenário ainda nesta semana.

Os prefeitos, de boa-fé, agradecem.

Caiu do cavalo



O deputado federal Cacá Leão (PP) literalmente caiu do cavalo, sábado. Cavaleiro conhecido nos eventos de hipismo na Bahia, Cacá não conseguiu superar o último obstáculo da prova da 10ª Copa Chuin de Hipismo, em Barra de Jacuípe. Ele fraturou a tíbia e saiu de ambulância direto para o São Rafael para ser submetido a uma cirurgia. Depois do susto, o deputado passa bem. Vai ter que ficar de "molho" por um tempo.

Projeto Axé ganha fôlego



O Projeto Axé passou nos últimos por uma situação complicada. Recebendo os recursos por meio de acordos com o governo, mas sem a oficialização do contrato.

Nesta quarta, enfim, Rui Costa oficializará o convênio de R$ 2,4 milhões por ano para o projeto. Em agosto, o secretário de Direitos Humanos, Geraldo Reis, se comprometeu a fechar o convênio em poucas semanas.

Demorou um pouco mais, mas saiu.

Novo sindicato



O Sindicato dos Meios de Hospedagem, Alimentos e Bebidas da Macro Região Sul da Bahia foi criado nessa sexta-feira com 37 associados. A sede fica em Itabuna. O presidente Eduardo Pontes Neto, empresário do ramo de hotelaria de Itabuna, disse que um dos objetivos do novo sindicato é qualificar as empresas do ramo.

Desafio difícil, mas necessário.



POUCAS & BOAS

Na próxima segunda-feira (9), auditores fiscais do trabalho promoverão uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que, segundo eles, ameaçam cortar direitos dos trabalhadores. Dentre eles, os dois projetos de decreto legislativo que tramitam na Câmara e no Senado Federal com o objetivo de cancelar a aplicação da norma regulamentadora de nº 12 (NR-12), do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece dispositivos de proteção para evitar acidentes com máquinas e equipamentos.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho na Bahia afirma que existem atualmente aproximadamente 2.600 auditores para todo o país, com 1.100 cargos vagos, sem qualquer aprovação para realização de concurso público, e que há um sucateamento de prédios das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego em todo o Brasil, alguns deles até interditados. Interessante que quem deve zelar pela segurança do trabalho não tem a própria segurança assegurada. A situação está cada dia pior. São as ironias tupiniquins.

Colaborou Biaggio Talento

