PT judicializa eleição da Assembleia

A quarta reeleição para presidente da Assembleia do deputado estadual Marcelo Nilo ficará marcada por pelo menos duas ações: a primeira é que não há precedentes na Bahia de um quinto mandato de presidente consecutivo, e a segunda é que o PT retirou sua bancada para não "pactuar" com o que considera uma inconstitucionalidade e vai levar o assunto para a Justiça. Marcelo Nilo teve 51 votos a favor. Um deputado anulou e 11 não votaram.



A disputa, portanto, não se encerrou, e tampouco as interpretações para o ato da bancada do PT estão encerradas. Pois se a "tese" defendida pelos petistas é a de que não se pode ter mais de uma reeleição, fica claro que os próprios deputados do PT foram coniventes com a suposta irregularidade em 2011, quando Marcelo Nilo foi eleito para o terceiro mandato consecutivo como presidente e em 2013 no quarto.



Outro fato tido como certo é que, se Rosemberg Pinto mantivesse a candidatura à presidência, ele seria derrotado em plenário.



O problema agora está nas mãos de Rui Costa, que terá pela frente uma Assembleia dividida e uma bancada do PT isolada. Isso quem diz são os próprios pares dos deputados petistas.





Caso decano - Até o ano 2000 era proibida a reeleição numa mesma legislatura. Reinaldo Braga, então presidente da Casa, levou ao plenário a emenda que, aprovada, permitiu a reeleição e, assim, foi presidente duas vezes seguidas em um mandato. A emenda ficou conhecida como Emenda Reinaldo Braga.

Interessante é que o mandato para a mesa diretora é válido por dois anos. Sendo assim, só é possível uma reeleição por legislatura. Lembrando que a legislatura tem quatro anos.



Precedente - Em 1997, Antônio Honorato foi eleito presidente da Assembleia. Em 1999, já em outra legislatura, subsequente, voltou a ser eleito. Continuou como presidente. Isso sem citar Renan Calheiros.



Honorato é conselheiro do TCE e esteve na Assembleia nesta segunda.



Justiça - A discussão na Justiça será: entende-se como subsequente apenas a eleição numa mesma legislatura ou se mantém o entendimento em uma nova?

De onde vem

Um pedido de liminar para que Marcelo Nilo não pudesse disputar a eleição para a presidência foi indeferido ontem pelo juiz Mário Albiani. O pedido foi feito por George Alberto Reis Arléo, e os petistas negaram conhecer de onde vinha tal pedido e quem o tinha feito. Bom, Arléo doou R$ 300 para a campanha de Luiz Alberto, candidato a deputado federal pelo PT. Arléo é diretor-executivo do Sindipetro, da Petrobras. Dificilmente é alguém desconhecido pelos petistas, mas eles negaram conhecê-lo.

Digo que fico, mas...

ACM Neto classificou como "apenas especulação" a informação de que estaria mudando de partido. Em conversa com o senador Ronaldo Caiado na última semana em Brasília, Neto negou que esteja de saída do DEM e chamou de "invenção" uma eventual ida para o PDT. O prefeito, porém, não descartou absolutamente uma troca de legenda.



- Hoje estou muito bem onde estou, obrigado. Se eu for fazer algo [mudar de partido], teria que ser importante para o meu projeto político.



A procura - Dito isso, vale ressaltar que no horizonte do "projeto político" de ACM Neto estão: a reeleição para prefeito de Salvador, em 2016, e o governo do estado em 2018. Ninguém duvida disso. O problema é que o DEM vem caindo a cada nova eleição. Quando PFL, em 2002, tinha 84 deputados federais, caiu para 65, em 2016. Virou DEM e elegeu apenas 43 em 2010 e em 2014 somente 21.

Candidatos - Um aliado do prefeito defende a mudança de partido:

- É preciso que Neto esteja em um partido com mais possibilidades. Mas isso não precisa ser feito agora. O arco de alianças para 2016 já está bem encaminhado. Não há necessidade de pressa. Dois destinos prováveis são PSB e PMDB.

Assim não dá!



Insatisfeita com a direção estadual do PV, a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, agendou para a próxima quinta-feira uma reunião com o presidente estadual da sigla, Ivanilson Gomes. Os dois se encontraram ontem na Câmara e Célia reclamou:



- Já não bastava Marcell, agora você, Ivanilson...



O deputado estadual Marcell Moraes é um desafeto de Célia. Pelo tom, a promessa é de uma conversa definitiva sobre os rumos da vice-prefeita, que pode deixar o PV.

Carballal - O deputado estadual Marcell Moraes não gostou nada de ver José Luiz Penna, presidente nacional do PV, alinhando o discurso com Henrique Carballal. Carballal, como se sabe, está saindo do PT e pode ir para o PV.



Para evitar problema maiores, Ivanilson mandou mensagem para Marcell.



- Calma, deputado. Nenhuma decisão será tomada sem o seu aval.

POUCAS & BOAS

Em seu primeiro mandato como deputado estadual, Pablo Barrozo (DEM), assessor de longa data de ACM Neto, será vice-líder da oposição na Assembleia. O anúncio foi feito por Sandro Régis (DEM). Barrozo é apontado como um dos deputados da bancada de ACM Neto.

Edson Pimenta não conseguiu se eleger deputado federal. Depois que migrou do PCdoB para o PSD perdeu capilaridade eleitoral. Mas o prestígio não está abalado, não ao que parece. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, está levando Pimenta para Brasília. Lá ficará ou com a assessoria legislativa da pasta ou assumirá a direção do Departamento Nacional de Trânsito.

A deputada estadual eleita Fabíola Mansur (PSB) vai sugerir a criação de uma frente parlamentar na Assembleia para acompanhar o processo de extinção das Diretorias Regionais de Saúde (Dires). Inicialmente contrária à medida adotada pelo governo Rui, Fabíola disse que ficou mais "tranquila" após reunião com o secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas.



Colaborou Patrícia França

