PT e PTN estão em vias de selar duplo acordo

Estão bastante adiantadas as conversas do PT com o PTN para selar um duplo acordo: os dois marcharão juntos nas eleições para as presidências da Assembleia e da Câmara de Salvador. Em princípio, os dois partidos por si não têm forças para forjar maiorias.



O PT tem nove vereadores na Câmara e o PTN, cinco. Na Assembleia, são 11 petistas e três do PTN. Só há um probleminha: comandado pelo deputado estadual João Carlos Bacelar, agora deputado federal eleito, o PTN sempre foi aliado de ACM Neto na Câmara.



Neto prometeu, lá atrás, que a presidência da Câmara agora seria do PTN. Mas tem no encalço o atual presidente, Paulo Câmara, que é do PSDB, ligado ao deputado federal Antônio Imbassahy, querendo se reeleger.



Em síntese, no imbróglio, é Rui Costa plantando grilos no ninho de Neto.



Peregrinação vã



A direção da APLB-Sindicato está chateada com a Câmara de Salvador. Diz estar fazendo, junto com profissionais da rede municipal de Salvador, uma verdadeira peregrinação desde a semana passada para cobrar a votação do plano de carreira da categoria, em vão.

Na semana passada não ocorreu nenhuma sessão. Ontem, de novo não houve sessão.



Dois focos



O deputado Zé Neto (PT) vai se reunir hoje com as associações da PM para tentar forjar o consenso em torno da Lei de Organização Básica da PM. Ele pretende botar o projeto em votação o mais rápido possível.



O ponto em que o governador evoca para si a possibilidade de punir PMs infratores em alguns casos não mudou.

Zé Neto acha que o caso está resolvido. Representantes da PM dizem que não.



A volta de Rui



Rui Costa encerra as férias do pós-campanha na próxima sexta. A partir de segunda da semana que vem ele bate o martelo no projeto que será enviado à Assembleia propondo a reforma administrativa no estado e, já com o novo desenho de secretarias e cargos, inicia as articulações com os partidos políticos para a montagem do novo governo.



Terceira via



Devagar e sempre, o PSB de Lídice da Mata vai ajustando o rumo a seguir no pós-eleição. Bebeto Galvão, deputado federal eleito, defende independência plena. Fora do governo, mas sem ser penduricalho de DEM e PSDB.



Em síntese, quer tornar-se terceira via.

- Não podemos fazer parte da oposição raivosa, com a ideia de quanto pior melhor, nem muito menos nos entregar à sedução do governo. Vamos debater com autonomia.



Fumaça na água



A Embasa divulgou no Diário Oficial de ontem o resultado da concorrência nacional para a contratação de empresa de comunicação especializada em assessoria de imprensa, gerenciamento de crises, relações públicas, planejamento estratégico e consultoria em comunicação corporativa.



Venceu a Via Press Eireli, de Salvador, que vai pegar R$ 802.075,98 por um ano, o equivalente a R$ 66,8 mil por mês.

Curiosa é a especificação do gerenciamento de crise. Sinal de que vem chumbo grosso por aí.



Fala a Embasa - Mas a assessoria da Embasa diz que não é bem assim. A empresa quer realizar serviço de diagnóstico e planejamento de um plano de comunicação para atender ao universo dos seus programas.



Diz que em oito anos, dobrou o número de ligações de água (917.492 novas, um acréscimo de 40%) e de esgoto (468.929 novas, crescimento de 95%), principalmente no interior, com Água para Todos.



No Planejamento - Já a Secretaria de Planejamento também divulgou o resultado da licitação (tomada de preços) para a contratação de empresa para curso de formação em técnicas de condução de reunião e mediação de conflitos.



Venceu a Fundação ADM, da Faculdade de Administração da Ufba, que concorreu com a Fundação Luís Eduardo Magalhães. Mediação de conflitos? Também exala fumaça.



Gandu x Piraí



Gandu e Piraí do Norte, no baixo sul, travam na Comissão de Divisão Territorial da Assembleia intensa disputa para ver quem fica com a posse do povoado de Tararanga.

A pendenga: tecnicamente Tararanga pertence a Gandu, mas Piraí sempre deu assistência, e o IBGE conta a população para lá.



Se a separação se consumar, Piraí cai o nível populacional e perde de receita R$ 80 mil por mês, enquanto Gandu nada ganharia, a não ser as despesas de manutenção.

A questão é que o prefeito de Gandu, Ivo Peixoto (PCdoB), não aceita a ideia de perder território de jeito nenhum.



Nova rodada - O prefeito de Piraí, Herálico Leite (PMDB), tenta de tudo para manter Tararanga. E conta com a simpatia de alguns deputados, como Rosemberg Pinto (PT).

Mas Álvaro Gomes (PCdoB) não concorda. Amanhã tem nova reunião.



POUCAS & BOAS



O projeto do senador Walter Pinheiro (PT) que institui pagamento em dinheiro para quem denunciar crimes contra a ordem tributária e a administração pública está bombando nas redes sociais. Pelo projeto, o denunciante leva a recompensa de 10% do valor desviado que vier a ser recuperado. Estão dizendo que é a 'deleção vendida'.



A professora aposentada Vera Lúcia de Araújo Costa Ferreira (PSDB) virou vedete nas redes sociais como o voto mais caro do Brasil. Candidata a deputada estadual no Piauí, ela teve apenas um voto, mas recebeu R$ 19.043,86 de doação, feita pelo contador Álvaro Silva Neto e o advogado Carlos.



José Azi, ou Zequinha Azi, tio do deputado Paulo Azi, ex-prefeito de Alagoinhas e ex-deputado estadual, já não está entre nós. Foi sepultado ontem.



Antônio de Souza, o Tonho de Zezinho (PT), está cobrando da polícia o esclarecimento do atentado que sofreu há 17 meses, quando bandidos dispararam contra ele mais de 50 tiros. Até hoje, não se sabe nada. O prefeito Salorylton de Oliveira (PP) diz que dias antes o próprio Tonho avisou-lhe que os dois estavam marcados para morrer.

