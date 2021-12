PT defendendo Aécio? Parece sinal dos tempos

O PT com Dilma na cabeça e a oposição com Aécio Neves na disputa de 2018 dão a vastidão de quanto o povo brasileiro foi enganado. Divergiram de forma a fazer pensar num confronto entre esquerda e direita. Vá lá que tinham alguns ingredientes do embate. Mas é triste constatar, a julgar pelas revelações da Lava Jato, que do ponto de vista ético e moral, eram todos farinha do mesmo saco.

Veja que a longa lista de acusados tem uma resposta padrão, que parece formulário: 'Sou inocente, confio na justiça'.

Temer, gravado pelo empresário Joesley Batista em conversas sobre transações escusas, disse que era ilação. Lula, acusado por Palocci, usou a mesmíssima palavra, ilação.

Agora o STF afasta Aécio Neves, flagrado acertando R$ 2 milhões com Joesley, e causa um furor, com o PT, a partir da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, dizendo que os ministros extrapolaram. Ou o líder na Câmara, Carlos Zaratini (SP) dizendo que 'torcer pela prisão de Aécio é um equívoco'.

Ou seja, quando o assunto é a corrupção da qual são acusados, eles esquecem as diferenças que dizem ter e ficam iguais. Agora dizem que o STF teria passado por cima da Constituição. A orquestração está sendo interpretada como um eu posso ser Aécio amanhã.

Em suma, os suspeito da Lava Jato tentam falar grosso no Senado. É lamentável.

Cai Portugal

Conforme o previsto, o professor Jorge Portugal, também compositor, está fora da Secretaria de Cultura do Estado. A forma da saída foi light. Ele pediu exoneração nesta quinta.

Portugal vinha acumulando uma série de desgastes internos, o que gerou insatisfação generalizada, inclusive entre políticos.

O governo ainda não tem o substituto. Deve ser anunciado hoje ou amanhã.

Só vou dizer o seguinte: vou falar daqui a pouco. Não vão me intimidar Só vou dizer o seguinte: vou falar daqui a pouco. Não vão me intimidar

Fala o Parlanordeste

Os presidente das Assembleias Legislativas dos nove estados nordestinos vão se reunir hoje (9h) na Assembleia da Bahia, na segunda reunião do Parlamento do Nordeste, ou Parlanordeste, como eles chamam.

Segundo o presidente baiano, Angelo Coronel (PSD), o encontro de hoje vai definir três pautas a serem encaminhas a Temer e a Rodrigo Maia, presidente da Câmara:

- Eu vou sugerir que uma das três seja prioridade absoluta para o Rio São Francisco.

Penosa biometria

Colbert Martins (PMDB), vice-prefeito de Feira de Santana, diz entender que o cadastramento biométrico do eleitorado baiano deveria envolver com mais garra todos os segmentos institucionais do país:

- Do jeito que está é lento e penoso.

Rebu municipal

Causou tititi entre os servidores da Prefeitura de Salvador a publicação, no Diário Oficial do Município de ontem, da aposentadoria de uma procuradora.

Salário: R$ 30.188. Está tudo legal, mas é bem acima da média dos demais.

Reforma de risco

Aliado de Temer, com seis mandatos consecutivos de deputado federal, o deputado José Rocha (PR) diz estar pronto para trabalhar contra qualquer tentativa de reforma da Previdência Social:

- Esse é o tipo de assunto que só se trata em início de mandato. É muito polêmico.

Ou seja, em fim de mandato há um perigo estampado: a vingança, nas urnas, dos prejudicados. No caso específico, o receio de enfrentar 2018 com esse fardo nas costas.

POUCAS & BOAS

Carlos Hauly (PSDB-PR), relator do projeto de Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, será a figura central do seminário O Impacto da Reforma Tributária para o Contribuinte, a ser realizado na próxima quinta (16h30) na Casa do Comércio. O evento é promoção conjunta das federações do Comércio, Indústria e Agricultura (Fecomércio-BA, FIEB e FAEB).

Só para pontuar, o Grupo Fiori comprou da Marvel o direito à representação da Fiat. Mas não vai ocupar a loja da empresa no Vale do Canela, como se pensa. A Marvel do Canela vai ser supermercado.

Lugar de Criança é no Museu, a programação do Museu de Arte da Bahia para homenagear as crianças, vai durar três meses e começa segunda com uma mostra de 40 trabalhos do cartunista Nildão. No período, também vai ter teatro, música e oficinas criativas.

