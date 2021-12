PSB ganha fôlego com filiação de novos deputados

Os deputados federais Alessandro Molon e Aliel Machado confirmam saída da Rede para se filiarem ao PSB. Agora, o partido fica com apenas três parlamentares no Congresso. Quem sentirá a debandada é a pré-candidata à presidência da República pela Rede, Marina Silva. O número de deputados é insuficiente para obrigar a participação dela nos debates presidenciais. A presença dependerá única e exclusivamente do grupo jornalístico, mas será que deixarão Marina de fora?

Do lado do PSB, a notícia repercute positivamente. A líder do PSB da Bahia, Lídice Mata, por exemplo, acredita que o ingresso dos deputados somará demais à luta do partido.

– É com muita alegria que recebemos o deputado Alessandro Molon em nosso partido. Ele é um parlamentar da linha progressista, que representa os ideais da nossa legenda, que prega o socialismo e a liberdade. Molon é uma das principais lideranças do Rio de Janeiro, assim como o deputado Aliel, que também agregará grandes valores ao PSB. São dois parlamentares de luta e que vão nos ajudar na jornada contra essa onda de retrocessos por que passa o nosso País a partir do impeachment da presidente Dilma, com a ascensão de Michel Temer e seus aliados – disse a deputada.

Com agenda em Brasília, o prefeito ACM Neto disse que operações da Polícia Federal envolvendo opositores, como a desta segunda com Jaques Wagner, não influenciam na decisão sobre sua candidatura ao Governo do Estado. Neto reafirmou que a definição será divulgada depois do dia 15 de março.

Pesquisa eleitoral

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou ontem a primeira pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo. O prefeito João Doria (PSDB-SP) tem 30,1%, contra 29,1% de Celso Russomanno e 12,9% de Paulo Skaf. Luiz Marinho, Márcio França, Rodrigo Garcia e Carlos Giannazi aparecem com menos de 4% cada. Doria ainda nega que seja o candidato, mas deixa “ao partido” a decisão final.

Ontem, para seus correligionários, não falou uma palavra sobre a pesquisa mas divulgou um post nas redes sociais onde afirmou que irá construir um centro de inovação para atrair startups em uma antiga área industrial da capital paulista. Também anunciou a concessão do serviço de limpeza pública e de operação do Parque Ibirapuera.

Transporte por aplicativos

A votação quanto à regulamentação do transporte por aplicativos ficou para hoje e acontece independentemente de acordo, disse o líder da minoria na Câmara, o petista José Guimarães.

Ontem, executivos da Uber e Cabify marcaram presença no salão verde, bem como taxistas. Um deles chegou a questionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Dem-RJ), quando o assunto seria finalmente colocado em votação. Maia foi paciente e respondeu que votaria primeiro as Medidas Provisórias que trancam a pauta.

Em 4 de abril do ano passado, os deputados já tinham aprovado um projeto de lei sobre o tema. O texto seguiu para o Senado mas, como houve modificações naquela Casa, volta agora para a Câmara.

Os deputados podem referendar as modificações feitas pelos senadores ou rejeitá-las – nesse último caso, vai prevalecer o texto da Câmara. Terminada a votação na Câmara, o projeto segue para sanção presidencial.

Cursos preparatórios para concursos e 85 oficinas diversas estão sendo oferecidos gratuitamente no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola Parque, no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. As aulas abrangem temas como culinária, artes, esportes, artesanato, tecnologia e línguas (inglês e espanhol), em diferentes turnos e para pessoas de todas as idade. Há também cursos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Instituto Federal da Bahia (Ifba) e redação para concursos. Interessados devem procurar a secretaria do colégio ou ligar para (71) 3233-7399.

