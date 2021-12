PSB diz que caso Lídice foi “equívoco político” do PT

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que o PT deve pagar um “preço” por ter tirado a senadora Lídice da Mata da chapa majoritária na Bahia. A afirmação foi feita ao Jornal A TARDE, quando Siqueira deixava o evento de lançamento da frente parlamentar pela “reconstrução e desenvolvimento do Brasil”, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

– Lamentamos que ela [Lídice da Mata] tenha sido vítima de um equívoco político do Partido dos Trabalhadores. Ela merecia muitíssimo estar na chapa majoritária, mas esse equívoco político, talvez o PT vá pagar um preço por ele, porque não é simples tirar uma senadora como Lídice da Mata da chapa majoritária. Mas ela é bem-vinda à Câmara dos Deputados, vai ser uma grande deputada, como é hoje uma senadora muito atuante também – afirmou.

Quanto ao pré-candidato ao Senado Ângelo Coronel, escolhido para concorrer no lugar de Lídice, disse esperar que o partido continue sem apoiá-lo, mas ponderou:

– Esse é um problema do PSB da Bahia.

Na Bahia – Em nota, o PSB da Bahia anunciou oficialmente que Lídice será candidata a deputada federal e que o partido apoia Rui Costa e Jaques Wagner ao governo do estado e Senado, respectivamente, deixando de fora a citação a Coronel.

Colégio Militar em Barreiras

A partir de 2019 Barreiras deve contar com um Colégio da Polícia Militar, oferecendo inicialmente 300 vagas do ensino médio. Os dados foram anunciados em audiência na cidade, com a presença do superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação, Ney Campello.

Manifesto de partidos

As fundações dos cinco principais partidos de esquerda do Brasil lançaram o “Manifesto por Uma Frente no Parlamento Compromissada com a Reconstrução e o Desenvolvimento do Brasil”. Assinaram as fundações Perseu Abramo (PT), Lauro Campos (PSOL), Maurício Grabois (PCdoB), João Mangabeira (PSB) e Leonel Brizola-Alberto Pasqualini (PDT).

No evento de anúncio, na Câmara dos Deputados, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse ser uma obrigação dos parlamentares cobrar no Plenário e nas comissões posições políticas mais firmes de seus pares. A presidente do PCdoB, deputada federal Luciana Santos, afirmou que a iniciativa responde a uma necessidade de enfrentamento ao que seria “um desmonte” do Estado brasileiro.

Carta de Lula

O ex-presidente Lula divulgou ontem uma “Carta em Defesa da Democracia” atacando as últimas definições do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto aos recursos de sua defesa.

– É dramática e cruel a dúvida entre continuar acreditando que possa haver Justiça e a recusa de participar de uma farsa – registrou.

A leitura do texto foi feita pela presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, durante a reunião da executiva nacional do PT, em Brasília. Na carta, Lula repudia o que seriam “manobras” das quais estaria sendo “vítima” e que consistiriam em uma condenação judicial sem apresentação de provas, ainda na movimentação de seu recurso no STF, que teria subtraído a competência natural do órgão a que cabia o julgamento do caso.

– As decisões monocráticas têm sido usadas para a escolha do colegiado que momentaneamente parece ser mais conveniente, como se houvesse algum compromisso com o resultado do julgamento. São concebidas como estratégia processual e não como instrumento de Justiça.

O ex-presidente mantém que registrará a candidatura na Justiça Eleitoral em 15 de agosto e repete o que tem sido o discurso do partido, de que, se querem derrotá-lo, que seja nas urnas.

* A Escola do Senado está em Salvador hoje e amanhã para realizar, na Câmara Municipal, a Oficina Interlegis: Câmara Verde – Plano de Logística Sustentável. O evento reunirá assessores, servidores e parlamentares de toda a Bahia, para estimular a adoção de instrumentos de gestão sustentável.

