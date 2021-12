Protesto contra a intolerância religiosa

A arte será a resposta à intolerância religiosa sofrida semana passada pela Casa de Oxumarê, terreiro de candomblé em Salvador considerado um dos mais importantes do País. Grafiteiros do Museu de Street Art Salvador (Musas) e de outros coletivos locais farão um ato público de desagravo às pichações no muro da casa, hoje, às 9 horas, em frente ao terreiro, em que irão pintar elementos que representam o candomblé e um Oriki (história) sobre o templo religioso. É um momento importante e de união entre líderes religiosos, personalidades da causa negra e de combate ao racismo, artistas, intelectuais e filhos de santo, para reafirmar que existe espaço para todas as crenças na capital soteropolitana, e o respeito é um princípio fundamental à harmonia.

Recorrente

A pichação de intolerância é o segundo ataque que a Casa de Oxumarê sofre somente este ano. No primeiro semestre, a página do Facebook foi derrubada por hackers. É um dado que sequer entrou para a triste estatística da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), que até dia 30 de outubro computou 74 casos de racismo e 36 de intolerância religiosa, atendidos pelo Centro de Referência de Combate ao Racismo Nelson Mandela. Em 2017, foram 45 de racismo e 21 de intolerância.

Oscar clubístico

Oferecido pela Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes), o prêmio Presidente do Ano, considerado o Oscar do segmento clubístico, está agora nas mãos de Marcelo Sacramento, comodoro do Yacht Clube da Bahia. Na solenidade de entrega, no último dia 2, Sacramento destacou os avanços nos âmbitos social e esportivo.

“As transformações acontecem. O que não pode acontecer, nunca, é a transformação contrária às liberdades humanas, aos direitos fundamentais”

EUA polarizados

Tal como por diversas vezes foi afirmado na imprensa nacional e reverberado na opinião da população a respeito da relevância ímpar da eleição de outubro passado, não raramente taxada como a mais importante nos últimos 30 anos no Brasil, este é o discurso que é repetido nos Estados Unidos – sobre as eleições legislativas daqui a alguns dias – por ninguém menos que o ex-presidente Barack Obama. “Podem ser as eleições mais importantes da nossa vida”, disse no último domingo, preocupado com a polarização da sociedade norte-americana, dividida por questões éticas e raciais. O momento por lá está tenso, mesmo, ao ponto de quebrar o silêncio do ex-mandatário, que poucas vezes se pronunciou publicamente sobre política desde que deixou o cargo.

Sessão conjunta

O Congresso Nacional será ocupado hoje, a partir das 14 horas, de deputados federais e senadores. Juntos, em uma sessão conjunta no plenário da Câmara, devem votar – provavelmente só depois de muito debate e ânimos exaltados, como sempre – nove vetos presidenciais e cinco projetos que abrem créditos adicionais no orçamento deste ano. Um destaque em votação é o veto total do presidente Michel Temer ao PLC 76/2018-Complementar. O texto da proposta autorizava o retorno ao Simples Nacional de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte excluídos por inadimplência. De acordo com o texto aprovado por deputados e senadores, os optantes do regime especial poderiam retornar ao programa se aderissem a um plano específico de regularização tributária.

