Projeto quer enterrar os fios da rede elétrica em Salvador e em mais 10 cidades

Está na pauta da Assembleia para votação na próxima terça um projeto do deputado Ângelo Coronel (PSD), presidente da casa, que vai dar um bom furdunço: obriga a Coelba a colocar toda a rede de energia elétrica subterrânea, num prazo de cinco anos para Salvador e de dez anos para o interior.

– Em todo lugar do mundo é assim. E por que não aqui, se no próprio Centro Administrativo da Bahia já é subterrânea?

Coronel ressalva que a rede de alta-tensão fica fora de tais exigências.

>> Emaranhados de fios em postes de Salvador oferecem riscos à população

Dedo de Aécio

O deputado Antônio Imbassahy (PSDB), que há mais de três meses está como ministro da Secretaria de Governo balançando, mas sem cair, ontem caiu e levantou.

O Planalto chegou a anunciar o deputado Carlos Marun (PMDB-MT), testa de ferro de Eduardo Cunha e agora de Temer, como o substituto dele, mas de repente recuou.

Dizem que Aécio pediu a Temer para segurar Imbassahy mais um pouquinho. Até a convenção nacional do PSDB, dia 9.

Hilux e fusquinha — Dizem em Brasília que se Imbassahy quiser continuar ministro, continua, mas iria para o Ministério da Transparência, o que, segundo o pessoal lá, seria como trocar um Hilux por um Fusquinha.

Robinho com a palavra

Circula na Assembleia, no zap, uma gravação do deputado Carlos Robson, o Robinho (PP), no qual ele conversa com um grupo do extremo sul da Bahia.

Diz estar formando um grupo de deputados para pressionar Rui Costa a aceitar o deputado federal Ronaldo Carletto (PP) como candidato ao Senado.

– Se ele não aceitar, vamos com ACM Neto. Não com o partido dele, mas com ele.

Vocês ficam me aporrinhando, sabem que dia que eu vou operá-la? O dia que eu quiser. Sacou? Vai comer merda! Vocês ficam me aporrinhando, sabem que dia que eu vou operá-la? O dia que eu quiser. Sacou? Vai comer merda!

Não terminei os estudos por causa do bullying, por causa de tudo o que me diziam e me faziam Não terminei os estudos por causa do bullying, por causa de tudo o que me diziam e me faziam

Subindo o tom

Antes comedido ao falar das suas queixas depois de ter perdido a presidência da Assembleia, o deputado Marcelo Nilo (PSL) ontem subiu o tom, sem reservas:

– Se na chapa de Rui Costa tiver João Leão e alguém indicado pelo PSD (leia-se Otto Alencar), eu não apoio. O que vou fazer, não sei.

Aliás, Marcelo Nilo cogitou ir para o PSB de Lídice da Matta, mas agora impõe condições.

– Só se Lídice me garantir que não é candidata a deputada federal.

Acordo de paz

Lembra aquela briga entre Bahia e Tocantins pelo povoado de Panambi, em Formosa do Rio Preto, lá no oeste baiano? Está perto do fim

Representantes dos dois estados reuniram-se na PGE baiana ontem e firmaram um pré-acordo redefinindo os marcos divisórios. Panambi fica para a Bahia, mas falta Rui Costa cá e Marcelo Miranda lá darem o OK.

Carnificina maragojipana

Além de transformar São Roque em povoado-fantasma, o fechamento do Estaleiro Enseada do Paraguaçu após os escândalos da Lava Jato fez muito mais mal a Maragojipe do que a perda de dinheiro. O número de assassinatos de jovens entre 2013 e agosto deste ano subiu a estrondosos 148.

Lá se diz que a guerra de duas facções do tráfico de drogas, a Catiara e a BDN, roubou a cena. São as duas que mandam no pedaço, com direito a ditar quem vive e quem morre.

A cidade está apavorada.

POUCAS & BOAS

* Anotações sobre Cincinnato José Melchiades e a sua Typographia Bahiana é o livro que o jornalista Luís Guilherme Pontes Tavares lança hoje (17h) no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O lançamento será precedido de um debate sobre o panorama histórico dos impressos baianos com a professora Vanilda Salignac Mazzoni e os jornalistas Nelson Varón Cadena e Jorge Ramos.

* Aldo Rebelo, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, participa hoje (19h30), na Escola Politécnica da Ufba, do debate Soberania nacional, engenharia e tecnologia. O evento é promovido pelo Sindicato dos Engenheiros da Bahia (Senge-BA).

* O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador realiza terça (13h) no Hotel São Salvador a sexta edição do Seminário de Logística. O tema desta vez é Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade.

No dia seguinte, na Fieb (14h30), a Associação de Usuários de Portos da Bahia (Usuport) realiza o 13º Encontro Anual de Usuários. Vai debater os projetos de infraestrutura do governo federal para a Bahia e o Brasil.

