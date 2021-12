Projeto que legaliza o jogo inclui o do bicho

Presidente da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado, que avalia as medidas da Agenda Brasil, conjunto de propostas que pretendem ajudar a tirar o país do atoleiro econômico, o senador Otto Alencar (PSD) acredita que, dentro de 15 dias no máximo, o senador Blairo Maggi (PMDB-MT), a quem ele deu a missão de relatar o projeto que legaliza o jogo no Brasil (dos cassinos ao bicho), estará com o relatório pronto para ser votado em plenário.

Plenamente favorável à legalização, Otto diz que a tendência é a aprovação. Até porque, fora a Igreja Católica, que se disse contra, as resistências são muito poucas.

- Todo mundo joga em tudo quanto é lugar e todas as formas neste Brasil. Está na hora de acabar com essa hipocrisia. Só o comércio de games movimenta R$ 1,3 bilhão. Só quem leva vantagem é a ilegalidade, porque não paga imposto.

Otto diz que, com a legalização, conforme o projeto, 35% irão para o governo com destino específico, saúde e segurança. No conjunto, a expectativa é arrecadar R$ 20 bilhões por ano, uma bolada.

Na legalidade - A legalização de jogos como o do bicho tem outro alvo: a inclusão no mercado formal de milhares de trabalhadores que hoje operam as apostas.

Os trabalhadores passariam a ter todos os direitos e também a pagar Previdência.

Enigma santamarense

A Justiça está deixando grande parte da população de Santo Amaro encucada. Apesar de o prefeito Ricardo Machado (PT) ter sido condenado desde março à perda de mandato, junto com os vereadores Luciano Caldas (PSL), Raimar Costa (PSC), Jair Santana (PSB), Artur Suzart (PT), Elias Neto (PRB) e Júlio César Pinho (PHS), mais o vice-prefeito Leonardo Pereira (PSB), até hoje cumprem os seus mandatos, intocáveis.

Mão na botija - O grupo aí foi condenado por crime eleitoral de forma inquestionável. A promotora Cleise Ramos entrou na fila fingindo-se de cidadã comum e os flagrou cometendo vários ilícitos, o principal deles, a promessa de emprego em troca de voto. A denúncia foi apresentada pelo promotor João Paulo Santos Schoucair.

'Era tão ingênua que, quando penso, fico até constrangida. E mesmo na época do mensalão foi uma coisa chocante (...) Quando você vê o petrolão, então, esquece. Não fazia parte disso, entende? Isso nunca chegou perto de mim. A gente era virgem, entende?'

Marta Suplicy, senadora por São Paulo, hoje no PMDB, no Correio Braziliense, dizendo por que demorou a sair do PT.

Luleco feliz

Petistas ficaram irados com a Sucom, domingo, na Barra. Dizem que ela, tão ágil na retirada de propagandas e de ambulantes sem alvará, não teve a mesma eficácia com um boneco gigante, o Bandilma, usado por militantes pró-impeachment de Dilma colocado em frente ao Farol, onde acontecia um evento infantil.

Os produtores culturais também se irritaram. Acharam que no ambiente não cabia política.

Não vá de ferry

Apesar de a Internacional Marítima, a concessionária do ferryboat, fazer campanha publicitária, 'Vá de ferry', tentando construir uma imagem positiva do sistema, não tem jeito, quem vai come o pão que o diabo amassou.

No feriadão, o inferno se repetiu. Para além das filas quilométricas de sexta, na ida, e a partir de domingo, na volta, os sanitários estavam um horror. Urina por todo lado, inclusive nos femininos.

Sem crédito - Uma esperança de melhora é a ponte Salvador-Itaparica, mas, se João Leão tocar a obra como promete, vai virar herói. Só há um probleminha: o povo perdeu a fé. Todo mundo torce, moradores da ilha em especial, mas ninguém acredita.

O ex-deputado Ewerton Almeida diz que a desaceleração da China virou uma preocupação internacional e a Bahia não seria exceção.

Quase tudo bem

Os hoteleiros andam queixosos com a baixa dos níveis de ocupação, mas, em matéria de representação no setor, a Bahia vai bem. O empresário Glicério Lemos, do Hotel Monte Pascoal, será o novo presidente da Abih-BA a partir de 1º janeiro. Manoel Garrido (Hotel da Barra), o atual, vai ser diretor no Nordeste da Abih Nacional.

Já Dilson Jatahy Fonseca (Catussaba) assume a presidência da Abih nacional, representando 3,2 mil associados do Brasil.

Barrado no CNJ

A intenção do presidente do TJ, Eserval Rocha, de transferir quatro varas cíveis e de família para a Central de Juizados do Imbuí sofreu um revés. O CNJ concedeu liminar na ação interposta pela OAB-BA com o propósito de impedir a transferência.

O presidente da OAB, Luiz Viana Queiroz, alega desvio de finalidade:

- Não tem cabimento desviar a finalidade da Central, que deve ter como prioridade concentrar no local os Juizados Especiais, e o CNJ concorda conosco.

Ele diz que os Juizados estão à mingua.

POUCAS & BOAS

Uma série de homenagens vai marcar a passagem do centenário do professor Josaphat Marinho, jurista renomado, ex-deputado estadual (duas vezes), ex-senador (duas vezes) e professor emérito da Faculdade de Direito da Ufba, que nasceu em Ubaíra em 28 de outubro de 1915.

A primeira será quinta (18h) na Academia de Letras da Bahia, tendo como orador o professor Edivaldo Boaventura. A Câmara de Salvador também fará sessão especial, dia 28 (19h), mesmo dia em que familiares e amigos vão mandar celebrar missa na Igreja da Vitória (9h).

A OAB-BA e o IAB também terão programações. O professor Josaphat Marinho faleceu em 30 de março de 2002, pouco antes de completar 87 anos.

A Câmara realiza audiência pública amanhã (9h), sob o comando do vereador Everaldo Augusto (PCdoB), para discutir a regulamentação da atividade de mototaxista. Estará lá, além de representantes da prefeitura, o Ministério Público.

Um ponto polêmico na questão dos mototáxis, o que fazer para garantir a higiene no capacete do passageiro, já tem proposta encaminhada: a obrigatoriedade do uso de toucas descartáveis.

O compositor baiano cuja obra abriu a XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea é Paulo Costa Lima e não Pedro, como publicamos sábado.

Da série deu na rede, que hoje inauguramos, para mostrar tiradas geniais que circulam nas redes digitais: 'O Brasil está lenhado em 3D, Dilma, dólar e Dunga'.

adblock ativo