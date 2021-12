Projeto Feira Segura alcança 50 municípios

A campanha Feira Segura, desenvolvida pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), alcançou 50 municípios atendidos com a instrução de novos padrões de sociabilidade entre feirantes e fregueses.

Os novos municípios beneficiados são Ubatã, Cotegipe, Amargosa, Campo Formoso, Ibirapitanga e Maracás, agora dotados de mercados reorganizados para deter a infecção do coronavírus, com menor risco de contaminação, mas mantendo o comércio operante.

Os feirantes envolvidos na ação ficaram cientes da importância do distanciamento entre as barracas, pois o coronavírus é transportado por gotículas imperceptíveis que podem ser facilmente transmitidas por tosse, espirro ou até pela fala, se as pessoas estiverem a menos de um metro e meio.

Também foi ensinado o melhor método de higienização no ambiente, os cuidados pessoais de cada feirante, a importância do uso de máscara e do álcool em gel, lavando as mãos também com água e sabão, antes e depois de tocar nos produtos ou nas embalagens.

O condicionamento correto das frutas, verduras, hortaliças e de todos os itens comercializados pode ajudar a dar mais confiabilidade aos fregueses, mantendo assim o relacionamento construído antes da pandemia.

De um modo geral, os feirantes agradeceram a importância do projeto para manter as vendas, além de terem ganhado barracas novas sinalizando a participação no projeto.

Já os consumidores revelaram sentir-se mais tranquilos, sabendo terem sido os feirantes bem treinados para o serviço, a fim de evitar contágio.

“O Brasil, nesse âmbito

[ambiental], não existe.

Nós não existimos

como protagonistas. (...)

Até para essa última

reunião climática, o

Brasil sequer foi

convidado, o que

seria inconcebível

seis anos atrás”

Dilma Rousseff, ex-presidente da República, em entrevista ontem ao portal OperaMundi

Apelo do governador

O governador Rui Costa gravou ontem à tarde um pronunciamento oficial pedindo o apoio dos baianos neste momento de segunda onda do novo coronavírus. Rui também reiterou a sua determinação às forças policiais do estado de proibir aglomerações durante as comemorações de fim de ano. O governador lembrou que a Bahia tem o segundo menor índice de mortalidade do Brasil, mas que a pandemia deve continuar sendo tratada como “uma guerra a ser vencida”. Durante o pronunciamento, o governador disse que a Bahia é o estado que mais investe em saúde no Brasil e fez um apelo aos baianos: “Usem máscara”. O pronunciamento oficial será veiculado hoje nas emissoras de TV baianas e nas redes sociais do Governo do Estado e do governador.

Ajuda ao Aristides Maltez

Você pode dar os melhores presentes é o lema da campanha de final de ano do Hospital Aristides Maltez, com o objetivo de agradecer aos colaboradores cuja sensibilidade e compaixão foram decisivos para manter o estabelecimento filantrópico funcionando bem por mais um ano. Como os pacientes não param de chegar, a arrecadação de doações também precisa continuar, daí o convite geral para as pessoas acessarem o link www.aristidesmaltez.org.br/doacoes a fim de seguir ajudando o Aristides.

POUCAS & BOAS

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) inaugurou ontem o setor de análise de alimentos na área ampliada do Laboratório de Sanidade Animal, que deve dar agilidade aos procedimentos de inspeção da autarquia, garantindo qualidade e unificação das pesquisas. O aparelho de biologia molecular, que utiliza técnica PCR para análise de micro-organismos dos alimentos, reforça os equipamentos disponibilizados ao trabalho, como a câmara de fluxo laminar, estufas e autoclaves. O local vai incrementar a fiscalização estadual sobre produtos de origem agropecuária, complementando ações de fiscalizações do Sistema de Inspeção Estadual (SIE) e Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Agropecuária (Sisbi-POA).

Em Bom Jesus da Lapa a Agência Fluvial da Marinha do Brasil lançou ontem a Operação Verão 2020/2021. A ação visa reforçar a segurança na região do médio São Francisco neste período do ano, quando aumenta o nível das águas por causa das chuvas, bem como é maior o fluxo de embarcações em todo o trecho.

adblock ativo